Yenibiriş sosyalleşiyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İK/Yeni Ekonomi
Deniz TÜRSEN - dtursen@hurriyet.com.tr
30.09.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Yenibiriş sosyalleşiyor

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Yenibiriş sosyalleşiyor

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İş ilanı sitesi yenibiris.com, önümüzdeki aylarda platforma yeni özellikler eklemeye hazırlanıyor. Konu hakkında Hürriyet İK’ya konuşan Yenibiris.com Teknoloji ve Ürün Koordinatörü Eren Çamlıkaya, platformun yeni eklenen bölümlerle birlikte daha sosyal bir yapıya dönüşeceğini belirtiyor. Buna göre, önümüzdeki 3 ay içinde hayata geçecek olan platform artık daha çok soru cevap ağırlıklı, kullanıcıların hem içerik ürettikleri hem de birbirlerine yardım edecekleri bir alan olacak. Bu özelliklerden halihazırda yenibiriş üyesi olan tüm kullanıcılar faydalanabilecek.

Kullanıcıların soru sormak istedikleri konular sadece insan kaynakları özelinde olmayacak. Örneğin, isteyen “Özgeçmişimin insan kaynakları tarafından fark edilebilmesi için ne yapabilirim?” diye sorarken, isteyen muhasebeyle ilgili bir soru sorabilecek. Bu sorulara verilen cevaplarla bir sosyal ortam oluşacak. Ayrıca, cevapların altında ‘beğendim’ butonu da olacak ve en çok beğeni alan cevaplar üste çıkacak. Cevaplarının ne kadar beğenildiği ise kullanıcının skoru olacak.

ADAYLARI ÖNE ÇIKARACAK
Çamlıkaya bu skorun önemini şöyle anlatıyor, “İnsanlar faydalı bir içerik sunabildikleri zaman puanları artacak. Sorulan sorular, verilen cevaplar, bu cevapların ne kadar beğenildiği herkes tarafından görülebilecek. Bu kişilerin yaptıkları iş başvurularında bu bilgiler de ön plana çıkacak. Bir şirketin insan kaynakları uzmanı, Yenibiriş üzerinden başvuru yapan bir adayın profiline bakarken bu kişinin sorduğu sorulara, verdiği cevaplara bakarak hangi konularda uzman olduğunu daha rahat anlayabilecek. Tüm bunlar bir adayın öne çıkmasına da yardımcı olacak.”

Yenibiriş veritabanında farklı sektörlerde çalışan pek çok uzmanın bulunduğunu belirten Çamlıkaya, “Bu şekilde onlara ses vermek istiyoruz” diyor. Çamlıkaya, bu fikri geliştirirken insanların sosyal medyadaki davranışlarını incelediklerini ve kullanıcıların kendi bilgi birikimlerini etki alanını kanıtlama motivasyonunun çok yüksek olduğunu gördüklerini anlatıyor. Ayrıca Çamlıkaya, uzun vadede kullanıcıların birbirlerini takip edebileceklerini ve içeriklerin çoğalmasıyla birlikte platformda bir haber akışı bölümünün de olacağını aktarıyor.

STARTUP’LARA DESTEK
Eren Çamlıkaya, Yenibiriş’in özellikle pazaryeri mantığıyla çalışan ve hizmet almak isteyenlerle tedarikçileri buluşturan startuplarla işbirliği içinde olduğunu söylüyor. Söz konusu platformlar temizlik görevlisi ya da bakıcı arayanlar için arabuluculuk yapma gibi hizmetler veriyor. Bu platformların özelliğinin alıcıları ve tadarikçileri iyi tanımaları olduğunu, bu sayede doğru eşleştirmeleri yapabildiklerini vurgulayan Çamlıkaya, “Bu startuplar kendi kaynaklarını kullanırken aynı zamanda Yenibiriş’in veritabanından da yararlanıyorlar. Bu şirketlerle ilgili blog bölümünde tanıtıcı bilgiler de yer alıyor. Startuplara bu şekilde destek veriyoruz” diyor.

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