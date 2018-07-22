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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriİK/Yeni Ekonomi Yatırımın gözdesi caddeler oldu
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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
22.07.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Yatırımın gözdesi caddeler oldu

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Yatırımın gözdesi caddeler oldu

Yüksek kiralar ve kentsel dönüşüm nedeniyle bir dönem gözden düşen cadde mağazacılığı yeniden çıkışta. Özellikle franchise veren markaların sayısının artması ve kiraların düşmesiyle birçok cadde yeniden hareketleniyor. Bugün baklavacıdan köfteciye, giyimden dondurmacıya kadar birçok marka sadece caddelerde franchise veriyor.

Yatırımın gözdesi caddeler olduSON yıllarda kentsel dönüşüm, alt yapı çalışmaları ve yüksek kiralar nedeniyle gözden düşen cadde mağazacılığı yeniden çıkışa geçti. Bunda da franchise veren markaların etkisi büyük. 2018 yılında birçok franchise veren marka sadece caddelere yatırım yapacak girişimci arıyor. Bu markalar arasında yok yok. Birçok çikolata, dondurma, köfte, kahve ve giyim markası 2018 yılında sadece caddelere franchise veriyor. Bu markaların franchise giriş bedelleri ise 30 bin TL’den başlıyor 470 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

HANGİ CADDELER ÖNDE
Girişimcilerine daha kârlı ve uygun maliyetli yatırımlar sunmak isteyen franchise markaları belirledikleri hedef caddelerde incelemeler yapıyor. Bu caddeler arasında İstanbul’da ilk sırayı Beyoğlu, Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Etiler ve Bahariye alıyor. Sultanahmet, Boğaz hattı, Bebek, Maslak ve Bakırköy, Ümraniye ve Karaköy gibi noktalar da hızla yatırımcıların gözdesi konumuna geliyor. Uzmanlar ise bu bölgelerdeki kira giderlerinin son iki yıldır düştüğünü, birçok noktada hava parası uygulamasının son bulduğunu ve bu yüzden de yatırımların hızla caddelere kaydığını belirtiyor. Sadece İstanbul için değil, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya ve Eskişehir gibi illerde de cadde mağazacılığı yaygınlaşıyor.

NEDEN TERCİH EDİLİYOR
Cadde mağazacılığının en önemli etkenlerinden birisinin daha geniş metrekarelerde dükkanlara ulaşmak olduğunu anlatan yetkililer, şunları söyledi: “Özellikle kafe ve restoran konseptleri için caddeler büyük fırsatlar içeriyor. Toplu taşıma araçlarına yakın noktalarda ‘al-git’ konsepti çok tercih ediliyor. Bazı noktalarda ise bahçeli dükkanlar bulabilmek daha kolay oluyor. Bu da yatırımcılar için çok cazip. Çünkü restoran ve kafelerde en çok aranan özellik bahçesi ve açık alanı olması. Artık kafelerin bahçeleri sadece yaz aylarında değil aynı zamanda kış aylarında da açık. Bugün AVM’lerde bu noktalara sahip olmak neredeyse mümkün değil. Zaten AVM’lerin yemek katları dolu. Bu noktalarda kiralar da yeni yatırımcılar için çok yüksek. Böyle olunca da cadde mağazacılığı tekrar cazip hale gelmiş durumda.”

Yatırımın gözdesi caddeler oldu

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