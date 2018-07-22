Yatırımın gözdesi caddeler oldu
Yüksek kiralar ve kentsel dönüşüm nedeniyle bir dönem gözden düşen cadde mağazacılığı yeniden çıkışta. Özellikle franchise veren markaların sayısının artması ve kiraların düşmesiyle birçok cadde yeniden hareketleniyor. Bugün baklavacıdan köfteciye, giyimden dondurmacıya kadar birçok marka sadece caddelerde franchise veriyor.
SON yıllarda kentsel dönüşüm, alt yapı çalışmaları ve yüksek kiralar nedeniyle gözden düşen cadde mağazacılığı yeniden çıkışa geçti. Bunda da franchise veren markaların etkisi büyük. 2018 yılında birçok franchise veren marka sadece caddelere yatırım yapacak girişimci arıyor. Bu markalar arasında yok yok. Birçok çikolata, dondurma, köfte, kahve ve giyim markası 2018 yılında sadece caddelere franchise veriyor. Bu markaların franchise giriş bedelleri ise 30 bin TL’den başlıyor 470 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
HANGİ CADDELER ÖNDE
Girişimcilerine daha kârlı ve uygun maliyetli yatırımlar sunmak isteyen franchise markaları belirledikleri hedef caddelerde incelemeler yapıyor. Bu caddeler arasında İstanbul’da ilk sırayı Beyoğlu, Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Etiler ve Bahariye alıyor. Sultanahmet, Boğaz hattı, Bebek, Maslak ve Bakırköy, Ümraniye ve Karaköy gibi noktalar da hızla yatırımcıların gözdesi konumuna geliyor. Uzmanlar ise bu bölgelerdeki kira giderlerinin son iki yıldır düştüğünü, birçok noktada hava parası uygulamasının son bulduğunu ve bu yüzden de yatırımların hızla caddelere kaydığını belirtiyor. Sadece İstanbul için değil, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya ve Eskişehir gibi illerde de cadde mağazacılığı yaygınlaşıyor.
NEDEN TERCİH EDİLİYOR
Cadde mağazacılığının en önemli etkenlerinden birisinin daha geniş metrekarelerde dükkanlara ulaşmak olduğunu anlatan yetkililer, şunları söyledi: “Özellikle kafe ve restoran konseptleri için caddeler büyük fırsatlar içeriyor. Toplu taşıma araçlarına yakın noktalarda ‘al-git’ konsepti çok tercih ediliyor. Bazı noktalarda ise bahçeli dükkanlar bulabilmek daha kolay oluyor. Bu da yatırımcılar için çok cazip. Çünkü restoran ve kafelerde en çok aranan özellik bahçesi ve açık alanı olması. Artık kafelerin bahçeleri sadece yaz aylarında değil aynı zamanda kış aylarında da açık. Bugün AVM’lerde bu noktalara sahip olmak neredeyse mümkün değil. Zaten AVM’lerin yemek katları dolu. Bu noktalarda kiralar da yeni yatırımcılar için çok yüksek. Böyle olunca da cadde mağazacılığı tekrar cazip hale gelmiş durumda.”
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