‘Yapay zeka’ya odaklandılar

DİJİTAL devrimde artık ikinci aşamadayız. Bu aşamanın adı yapay zekâ. Startup’ların farklı alanlarda geliştirdikleri yapay zekâ çözümleri, ezber bozan ve fark yaratan sonuçlar doğuruyor. Durum böyle olunca da teknoloji devleri yapay zekâ geliştiren startupların peşine düşüyor. Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi teknoloji devlerinin bu satın alma merakı o kadar artmış durumdaki, satın aldıkları şirketlerin yarıya yakını yapay zekâ geliştiren şirketler.



YÜZDE 44 ARTTI

CBInsight’ın verilerine göre 2017’de yapay zekâ startuplarının dev şirketler tarafından satın alma sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 44 artmış durumda. Bu alandaki finansal açıdan en büyük satın almayı ise ilaç şirketi Roche yaptı ve New York merkezli Flatiron Health’i 1.9 milyar dolara satın aldı. Diğer büyük satın almayı ise otomotiv devi Ford gerçekleştirdi. Ford, Argo AI adındaki şirkete 1 milyar dolar ödedi.



İLK SIRADA GOOGLE VAR

Yapay zekâ geliştiren startupları satın alma konusunda en kararlı şirketler arasında doğal olarak teknoloji şirketleri. Bu konudaki liderlik ise Google’da. Şirket, 2011 ile 2017 yılları arasında yapay zekâ geliştiren 14 startup satın alarak, diğer teknoloji şirketlerine fark attı. İkinci sıradaysa Apple var. Söz konusu dönemde 13 farklı startup’ı satın alan Apple’ın en çok dikkat çeken yatırımı ise sesli asistan Siri oldu. Üçüncü sıradaysa Facebook var. 2011 ile 2017 yılları arasında 6 startup alan Facebook’u, 5 satın alma ile Amazon izliyor.



34 GİRİŞİM VAR

Peki Türkiye’de durum ne? Startups Watch verilerine göre Türkiye’de şu anda 34 yapay zekâ girişimi var. Bu startupların sadece 9’una yatırım yapıldı. En çok yatırım alan yapay zekâ startup’ı FalconAI oldu. Startup, ACT Ventures Partners’tan 2.9 milyon dolar yatırım aldı. İkinci sırada ise 1.2 milyon dolar yatırım alan Tazi.io var. Üçüncü sıradaysa ise 765 bin dolar yatırım alan Botanalytics var.