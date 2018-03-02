Waffle girişimcisi

CADDELERDE başlayıp alışveriş merkezlerine yayılan waffle restoranları franchise hamlesiyle büyüyor. Bu yıl 5 markanın 140’tan fazla franchise vermesi bekleniyor. Daha çok genç girişimcilerin dikkatini çeken bu alan hem düşük yatırım maliyeti hem de geri dönüş süreleri ile cazip fırsatlar sunuyor. Bugün ortalama bir waffle restoranın yatırım maliyeti 20 bin dolar seviyesinde. Bu yatırımların geri dönüşü ise ortalama 18 ay.



WAFFLE ART İLK SIRADA

Bu yıl en çok franchise verecek marka Waffle Art. 55 yeni şube açmaya hazırlanan markanın franchise giriş bedeli 10 bin dolar ile 25 bin dolar arasında değişiyor. Marka ayrıca her ay 250 dolar da reklam katkı payı alıyor. En çok franchise verecek ikinci marka ise Waffle’cı Akın. Marka bu yıl sonuna kadar 45 yeni şube açacak. Markanın franchise giriş bedeli ise 10 bin dolar civarında.

NE ZAMAN GERİ DÖNER

Waffle markaları bugün daha çok caddelerde şube açmayı tercih ediyor. Son dönemlerde ise AVM’lerde küçük metrekarelerde dükkanlar kuruluyor. Büyük plazaların bulunduğu ve daha çalışanların olduğu bölgeler yatırımcılar için de çok cazip. Yatırım maliyetleri değişkenlik gösterse de ortalama bir waffle dükkanı 20 bin dolara mal oluyor. Yapılan bu yatırımın geri dönüşünde en önemli etken, metrekare ve çalışan sayısı. Dükkanın işlek bir caddede açılması geri dönüş sürecelerini kısaltabiliyor. Ortalama 18 ayda geri dönüş sağlanırken, sahil kesimi ve gelir seviyesi yüksek semtlerde bu oran 12 aya kadar düşebiliyor.