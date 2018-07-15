HER sektörde yaşanan dijitalleşme, çalışma modellerini değiştiriyor. Ev-ofis, esnek saatler ve mobil çalışma gibi pek çok kavram iş dünyasına girdi. Özellikle de yazılım dünyasında. Yazılımcılar düzenli olarak bir işe gitse veya üzerinde odaklandığı bir proje olsa bile hobi amaçlı projelerle önemli ürünlere ve servislere imza atabiliyor. Büyük başarı getiren bu projeler artık öyle bir noktaya geldi ki, dev şirketler geliştirilen ürünleri milyonlarca dolara satın alıyor. Bu yeni çalışma modelinin adı ise bağımsız geliştiriciler veya yazılımcılar (indie developers). Dijital dünyasındaki diğer isimleri ise ürün avcıları (product hunt).



Bağımsız geliştiriciler yazılım dünyasıyla bilinmeye başlasa da sadece günümüzde değil, geçmişte de sıkça rastlanılan çalışma modellerinden biriydi. Yazılımlara veya oyunlara ihtiyaç duyan geliştiriciler ve yazılımcılar asıl işlerinin haricinde hobi olarak kendi yazılımlarını geliştirerek ve satışa sunardı. Elde edilen gelirler yardımıyla kendilerini finanse eden geliştiriciler, bu bütçeyi tekrardan yeni bir oyun veya yazılımla piyasaya çıkış yapardı. Bağımsız geliştiricilik modeli mobil uygulamaların ve yazılımların milyar dolarlar kazandırmaya başladığı günümüzde artık çok daha önemli bir yere sahip.



Peki bağımsız yazılımcılık dünyası nasıl işliyor? Küçük bir startup mantığının temel alınarak başladığını belirtelim. Yani geliştiriciler, yaşanan bir problemi veya bir eksikliği tespit ediyor. Daha sonra kendisi bir işte çalışsa bile akşamları veya haftasonları odasında bu problemi çözen ve eksikliği gideren bir fikir bularak geliştiriyor. Hatta birkaç kişiden oluşturarak neredeyse sıfır bütçeyle yazılım tamamlanıyor. İnternet ve uygulama ekosistemiyle bu ürün yayınlanıyor.



Bağımsız geliştiricilerin temel özellikleri şu şekilde sıralanıyor:

- Üretimi kendi başına ve yayıncı firmanın desteği olmadan gerçekleştirirler. Bu açıdan bakıldığında bağımsız geliştiriciler yazılımlarında istediklerini yapmakta özgürdür ve bu özgürlük geliştiricilerin daha kaliteli yazılımlar üretmesine yardımcı olur.



- Geliştirici ekibi her zaman tek kişiden oluşmuyor olabilir. Son zamanların oldukça popüler oyunlarından biri olan No Man’s Sky’s bağımsız geliştirici başlığı altında 10 kişilik küçük bir geliştirici ekibi tarafından geliştirilmiştir.



- Bağımsız geliştiriciler finans ve geliştirme açısından sınırlı kaynaklara sahiptir ve yalnızca kendi sahip oldukları kaynaklardan faydalanırlar.



- Ticari kaygılar çoğunlukla ikinci sırada yer aldığı için daha inovatif ve yaratıcı yazılımlar geliştirirler.



- Duyuruları ise yine bağımsız yazılımcılar için oluşturulan platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor. En çok bilinen bağımsız yazılımcı platformu ‘Product Hunt’. Günde onlarca ve hatta yüzlerce projenin yer aldığı Product Hunt’ta dijital dünyada yaratılan birçok proje tanıtılıyor.

REKOR 2.5 MİLYON DOLAR

EN çok merak edilen soru ise bağımsız yazılımcıların ayda ne kadar kazandığı. Bunun için Indie Hackers adında bir veri tabanı oluşturulmuş durumda. Bu platformda paylaşılan bilgilere göre şu anda bağımsız yazılımcılar tarafından kurulmuş en önemli başarının sahibi Grasshopper. Girişimciler için bir sanal telefon hattı oluşturan girişimin aylık geliri 2.5 milyon dolar civarında. ConvertKit, MyClean, Repost Network ve doctorSIM gibi birçok bağımsız yazılımcı projesinin aylık 10 binlerce dolar kazandığını da paylaşalım.