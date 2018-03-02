Türkiye’nin teknopark haritası

TÜRKİYE’nin girişimcilik hikayesindeki en önemli konuların başında teknopark ve teknokentler yer alıyor. Genellikle üniversite çatısı altında kurulan teknoparklar, özellikle startup’lara sunduğu doğru iklim ile öne çıkıyor. Bu iklimin en önemli sebeplerinin başında kurulan irili ufaklı birçok şirketin bir araya gelmesi ve işbirliği içinde çalışması bulunuyor. Startup’lar burada geliştirdikleri iş fikirlerini diğer şirketlerle konuşarak daha da geliştirebiliyor. Hükümet tarafından sunulan teşvikler, teknoparkları startuplar için öne çıkaran bir konu. Başta kurumlar vergisi ve gelir vergisi, istisnaları olmak üzere bölgelerde yapılan bazı faaliyetlerin Katma Değer Vergisi’nden istisna edilmesi ve sigorta primlerinin belirli sürelerde Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanması, startup’ları teknoparklara yöneltiyor. Bunlara bir de bazı teknoparkların kuluçka merkezlerine benzer bir şekilde mentorluk ve finansal destek vermesi de teknoparkların startup’lar için iyi bir iklime sahip olmasını sağlıyor.



31 ŞEHİRDE VAR

Peki Türkiye’deki startup’ların teknoparklara olan bakışı nasıl? Bu sorunun cevabını bulmak için Türkiye’deki teknoparkları ve çatısı altında bulunan startupları araştırdık. Startups Watch verilerine göre şu anda Türkiye’de 47 teknopark bulunuyor. Bu teknoparkların 6’sı İstanbul’da, 6’sı ise Ankara’da yer alıyor. Bu iki şehrin hemen arkasında 4 teknopark ile İzmir ve Kocaeli var. Ancak diğer Anadolu şehirleri de teknoparklardan yoksun değil. Edirne’den Diyarbakır’a kadar birçok farklı şehirde teknoparklar yer alıyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre Ankara, İstanbul, İzmir ve Kocaeli dışında 27 farklı şehirde en az bir teknoparkın olması ise startup’lar açısından oldukça büyük bir şans olarak değerlendiriliyor. En çok teknoparkın olduğu bölge Marmara ve İç Anadolu.



Gelelim 31 şehirde yer alan bu teknoparklardaki startup sayısına. Paylaşılan bilgilere göre 2017 yılı sonu itibariyle 47 teknoparkta yaklaşık 1.900 startup yer alıyor. Bu startupların çoğunluğu Ankara’daki teknoparklarda yer alıyor. 590 civarında startup’a ev sahipliği yapan Ankara’daki teknoparkların çoğunluğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent’te yer alıyor. İstanbul’daki teknokentlerin çatısı altında ise 480 civarında startup yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent ve Yıldız Teknopark en fazla startup’a ev sahipliği yapan merkezlerin başında geliyor. Ayrıca İzmir’de 195, Kocaeli’nde 165 startup yer alıyor.