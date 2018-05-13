Türk girişimciler dünyayı keşfediyor

ÜLKELERİN yarattıkları değerler artık ortaya çıkan girişimlerle de anılıyor. Bunun için en önemli kriterin başında ise girişimlerin yerel pazarlardan daha çok yurtdışına odaklanması var. Bu noktada kurulan teknoloji transfer ofisleri ve yurtdışı kuluçka merkezleri girişimlerin yurtdışına açılması konusunda en büyük destekçi oluyor. Ancak artık işin sırrı ise girişimlerin daha emekleme aşamasında yurtdışını tanıması, yabancı yatırımcılarla bir araya gelmesi ve hatta global girişimleri daha yakından tanımasından geçiyor. Türkiye’de ise bu amaçla çıkan çok önemli bir proje var. Türkiye’de özellikle üniversite öğrencilerinin mobil uygulamaları sosyal girişimcilik alanında kullanmalarına destek olan Google Türkiye ve girişimcilik kültürünün bir kariyer seçeneği haline gelmesi amacıyla çalışan Girişimcilik Vakfı öncülüğünde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), General Mobile ve Türk Hava Yolları’nın desteğiyle düzenlenen Android Akademi programı bunun en başarılı örneklerinden birini hayata geçirdi. Android Akademi programını kazanan girişimciler, San Francisco’daki teknoloji dünyasını yakından keşfetme şansı buldu.



SÜREKLİ DESTEK VERİLECEK

“Geleceği yazmaya başla” sloganıyla yola çıkan ve yazılım alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin girişimci ruhunu teşvik etmek için düzenlenen Android Akademi’de, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler getiren projeler yarıştı. Android teknolojisini kullanarak vatandaş etkileşimi, akıllı şehirler ve erişilebilirlik alanlarında yaşanan toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üreten uygulamaların geliştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen ve 120 başvurunun yapıldığı Android Akademi programı kapsamında, ilk üçe giren proje ekipleri San Francisco’da girişimcilik ekosistemi gezisinin yanı sıra, devamlı mentorluk desteği almaya hak kazandı. Biz de San Francisco’da Android Akademi için seçilen ilk 3 girişim ve girişimciyle bir araya geldik ve projelerini dinledik.



ŞARJ İSTASYONLARI İÇİN PLATFORM GELİŞTİRDİLER

Car4Future, elektrikli araç kullanıcıları ile şarj istasyonlarını bir mobil uygulamada bir araya getiriyor. Geliştirilen mobil uygulama, elektrikli araç sahiplerine en yakın şarj istasyonlarına yönlendiriyor. Elektrikli araçlarını şarj etmek isteyenler, yakındaki şarj istasyonuna rezervasyon gerçekleştirebiliyor. Şarj istasyonu sahipleri ise şarj istasyonlarını Car4Future platformuna kaydederek, paylaşımlı gelir modeliyle para kazanabiliyor. Girişimin kurucu ortağı Ferhat Babacan, asıl pazarlarının San Francisco olduğunu ve buraya entegre olmak için Android Akademi’nin önemli bir şans olduğunu dile getirdi. Babacan, “ABD’de girişimciliğe bakış açısının çok farklı olduğunu fark ettik. Android Akademi’nin ilk gününde Google’dan biriyle görüştük. Ve ilk kez ABD’li bir kişiye sunum yaptık. Aldığımız tepkiler çok ilginçti. Her şeyin Türkiye’deki gibi toz pembe olacağını düşünmüştük. Ancak öyle olmadı. Bu işin neden olabileceğini, olamayacağını ve yapmamız gerekenleri anlattı.



VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEYEN UYGULAMA

ÇözümKent, vatandaş belediye etkileşimini arttırmak amacıyla oluşturulmuş bir mobil uygulama platform. Bu uygulama ile insanlar çevresinde gördüğü herhangi bir olay, problem ve sorunların fotoğrafını veya kısa videosunu çekerek uygulamaya yüklüyor ve bu iletiler ilgili yerel belediyelere iletilerek sorunlar çözüme kavuşturuluyor. Girişimin kurucu ortağı Büşra Baş, geliştirdikleri platformu örnekle şu şekilde anlattı: “Örneğin; yola dökülmüş bir çöp gördünüz. Kullanıcılar, ÇözümKent uygulamasını açarak çektikleri fotoğrafı uygulamaya yükleyecek ve ilgili belediyeyi seçecek. Biz de vatandaşın bu şikayetini direkt olarak belediyelere ileteceğiz.” Kullanıcılardan aldıkları tüm şikayet verilerini bir veri havuzuna dönüştüreceklerini belirten Baş, “Hangi belediyenin hangi problemlerle karşılaştığı çok daha net bir şekilde belirlenebilecek. Özellikle belediyelerin karşılaştığı sorunlara karşı daha hızlı bir şekilde çözüm üretebilmesine yardımcı olmak istiyoruz” diyor.



BİNALARA ENERJİ TASARRUFU YAPTIRACAK

Sensgreen ile enerji tasarrufu etmek isteyen şirketlerin çalışanlarına, sağladığı arayüzle mevcut koşullar altında ortam koşullarıyla alakalı geri bildirimler vererek binalardaki mevcut iklimlendirme sistemlerinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor.



2017 Ekim’de SensGreen girişimini hayata geçirdiklerini anlatan girişimin kurucu ortağı Hasan Tosun, “Yazılım ve sensörlerle binaların enerji harcamalarının analizini yapıyoruz. Aynı zamanda kullanıcıların geri bildirimlerini geliştirdiğimiz mobil uygulamayla takip ediyoruz. Bu da binanın enerji tasarrufu konusunda neler yapılması gerektiğini gösteriyor. Topladığımız verileri yapay zeka algoritmalarından geçirerek iklimlendirme sistemlerini kontrol ediyoruz. Kişilerin de termal tercihlerini anlayarak, onlara daha rahat bir yaşam alanı sunuyoruz. Şu anda ofis olan binalar hedefimizde. Daha sonra okul ve hastane gibi alanlar için de teknolojimizi sunacağız” diyor.