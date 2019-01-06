Tatlı tatlı kazanacaklar
Son yıllarda kurumsallaşma alanında atılım yapan tatlı ve pastane markaları 2019’da yeni şubeler açmak için harekete geçti. 2019’da 10’dan fazla marka 200’e yakın şube açmayı planlarken, franchise giriş bedelleri de 25 bin TL ile 540 bin TL arasında değişiyor.
Alışveriş merkezlerinin (AVM) yayılması, dışarıda yeme-içme kültürünün gelişmesi ve markaların kurumsallaşma atağı son yıllarda en çok tatlı ve pastane sektörünü geliştirdi. Bu alanda daha çok küçük mahalle aralarındaki dükkanlardan zincir şubelere dönüşen markalar, 2019’da da büyümesini sürdürmeyi planlıyor. 2019 sonuna kadar 10’dan fazla markanın 200’e yakın şube açması planlanıyor. Markaların franchise giriş bedelleri ise 25 bin TL ile 540 bin TL arasında değişiyor. Markaların ilk hedefi ise alışveriş merkezleri ve insan trafiği yoğun caddeler.
SEKTÖR NASIL BÜYÜYOR?
Türkiye’de sektörün 2000’lerin başında gelişmeye başladığını anlatan yetkililer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sektörde eskiden tatlı ve pasta konsepti bulunurdu. Bunun yanında çay ve kahve servisi vardı. Ancak artık en geniş anlamda yeme-içme sektörü olarak tanımlanabilir. Çünkü bugün birçok tatlıcı farklı mönülerle hizmet veriyor. Faaliyet gösterdiğimiz kategori ise sosyalleşme mekanları olarak gösteriliyor. İnsanların boş zamanlarını dolduracakları ya da evden işten uzaklaşacakları mekanlar. Markalı ve markasız 9 bin civarında nokta olduğunu öngörüyoruz.
Bunların 2 bin kadarı markalı olarak faaliyet gösteriyor. Bu alanların yıllık cirosu 7 milyar lirayı aşmış durumda. Sektörü domine eden 10 marka bulunurken, 50’den fazla marka da zincir şubeler açmaya başladı. Kiminin 1 şubesi kiminin 200 şubesi var. Pazara her yıl çok sayıda marka giriş denemesi yapıyor.”
NE KADAR YATIRIM YAPMALI
Markalara yapılacak yatırım tutarının birçok değişkene bağlı olduğunu belirten yetkililer şöyle konuştu: “Markalara yapılan yatırımda franchise giriş bedeli, dükkan kirası ve personel sayısı birçok farklı değişken bulunuyor. Örneğin bugün bir alışveriş merkezi içerisine açılması planlanan markalı bir restoran için ortalama 750 bin liralık bir yatırım gerekebiliyor. Ancak bu markanın caddede açacağı bir dükkana 500 bin TL’lik yatırım yeterli olabiliyor. Mahalle aralarındaki alanlarda ise bu rakamlar daha da düşüyor. Ancak markalar yatırımın yapılacağı yere kendileri karar veriyor. Çünkü bu konuda birçok analiz yapılıyor. Bu analizler ışığında doğru bir yatırım için karar alınıyor. Markaların istemediği tek şey başarısız ve erken kapanan bir şube.”
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