Tasarladığı eşarplarla dünyaya açıldı

Markanızın adı TukuTukum. Adınızdan geliyor sanırım bu marka adı, söylenmesi zor değil mi?

Ad ve soyadımdan çıktı, Tuğba’nın tutkusu gibi. Farklı coğrafyalarda satılıyor ürünlerimiz. Uzakdoğu’da kolay söylüyorlar, Ortadoğu’da da.



Hikayeniz nasıl başlıyor?

İstanbul doğumluyum. Işık Lisesi’nden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi’nde İletişim ve Tasarım okudum. Daha sonra da Milano da moda ve pazarlama yönetimi masterı yaptım.



Tasarıma nasıl ilgi duydunuz?

Modaya hep merakım vardı. Farklı dükkanlar keşfeder hatta kıyafetlerime birşeyler ekleyerek onları değiştirirdim. Üniversite ise baştan aşağıya tek renk giyinmeye takmıştım. Pembe palto, pembe ayakkabılar kadar ileriye gittim. Üniversite de pazarlama dersim çok iyiydi bunun üzerine hocam moda ve pazarlama yeteneğimi birleştirmem gerektiğini söyledi. Ben de Milano da masterımı bu yönde yapmaya karar verdim.



İlk iş deneyiminiz ne oldu?

Üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul’da bir tekstil firmasında çalıştım. Daha sonra Milano’da bir mücevher markası olan Ugo Cacciatori ve masterım sonrasında da Costume National de çalıştım. Türkiye’ye döndükten sonra Türk moda tasarımcılarının ürünlerini satan ilk mağaza konseptini geliştirdik. Daha sonra da 360 derece tasarımcılara ve markalara hizmet veren yaratıcı moda ajansı Lamodaisti kurdum. Sonunda kendi markam TukuTukum doğdu.



Girişimciler genelde kendilerini yalnız hissettiklerini söylüyorlar. Siz de aynı fikirde misiniz?

Hayır. Ben en büyük desteği ailemden gördüm. Bunun yanında ikinci ailem Arya Kadın Platformu oldu, Ahu Serter bana ve markama inandı ve beni Arya ailesi ile tanıştırdı. Ahu Serter, Münteha Adalı, Sepin İnceer ve Özge Kutlualp, TukuTukum markasına yatırım yaptılar.



TukuTukum nasıl kuruldu?

2014 Ağustos ayında kurdum. Amacım Türk el işçiliği ve üretim kalitesini zamansız tasarımlarla buluşturmaktı. Resim yapmak hep hobilerim arasında olmuştur, o yüzden desen seviyorum. İpek fularları kanvas gibi görerek desenlerle dışa vuramadığımız duygularımızı yansıtmaya çalışıyorum. Yaptığım her desende duygularım var. Desenlerim de tablo gibi.



En büyük hayaliniz nedir?

İhracatımızı genişleterek bir dünya markası haline gelmek ve ilk önce İstanbul’da mağazamızı açmak istiyorum. Çin, Dubai, Avustralya, Amerika, Avrupa ülkelerinde de ürünlerimiz satılıyor.