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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
Ahmet CAN - acan@hurriyet.com.tr
14.04.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Startuplar artık kapanmıyorlar

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Startuplar artık kapanmıyorlar

Startup ekosisteminde sıkça kullanılan bir kelime var. O da “Startupların yüzde 95’i kapanıyor.” İşte bu söz doğru desteklerle tarihe karışıyor. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye’de geçen yıl startupların yalnızca yüzde 4.3’ü kapanmış durumda. 2011’de ise bu rakam yüzde 34 ile rekor kırmıştı.

Startuplar artık kapanmıyorlarSTARTUP demek, denemek ve hata yapmak demek. Yapılan bu hatalar ise yeni nesil şirketlerin en büyük destekçisi. Çünkü bu hatalardan öğrenilenler şirketlerin ve ürünlerin daha başarılı bir şekilde kullanıcılarla buluşmasını sağlıyor. Peki ya yapılan bu hatalardan geri dönüş olmazsa. İşte o zaman kapanmayla yüz yüze kalıyorlar. İşin aslında bakacak olursak girişimlerin yüzde 95’i kapanma riskiyle karşı karşıya. Bu risk karşısında ya kapanıyorlar, ya da başka şirketler tarafından satın alınıyorlar. Ancak son yapılan araştırmalara göre girişimlerin kapanma riskleri her geçen gün azalıyor.

EN AZ 2018’DE KAPANDI
Yapılan araştırmalara göre 2010 yılında Türkiye’de kurulan startupların yüzde 3.9’u başka bir şirket tarafından satın alındı. Yüzde 64.6’sı ise hayatlarına devam etmeyi başardı. Geriye kalan yüzde 31.5 ise kapandı. Kapanma konusunda rekor yıl ise 2011’de, startupların yüzde 34’ü kapandı, yüzde 3.3’ü başka bir şirket tarafından satın alındı. Yüzde 62.7 startup çalışmalarına devam etti. Bu rakamlar 2016 yılına kadar üç aşağı beş yukarı aynı şekilde devam etti. Ancak 2016 yılından sonra hızlı bir düşüş yaşandı. Yani daha az startup kapandı, daha fazla startup çalışmalarına devam etti. Paylaşılan bilgilere göre 2016 yılında kurulan startupların yüzde 0.4’ü başka bir şirket tarafından satın alındı. Yüzde 89.5’i ise çalışmalarına devam ederken, yüzde 10.1’i ise kapandı. Yani 2016’da kapan startupların oranı 2011 göre üçte birinden daha az. 2017’den itibaren kapan startupların oranının tek haneli rakamlara düşmesi ise verilerde dikkat çeken detaylardan. Buna göre 2017’de yüzde 0.2 girişim başka bir şirket tarafından satın alındı. Yüzde 93.7’si hayatta kalmayı başardı. Yüzde 6.1’i ise kapandı. 2018’de ise kapanma rakamları yüzde 4.3’e kadar geriledi.

Peki girişimlerin kapanma oranının azalmasındaki sebepler neler? En büyük sebeplerinin başında Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin artık daha fazla profesyonel destek görmeye başlaması geliyor. Hem TÜBİTAK başta olmak üzere devlet kurumları hem de kurumsal şirketler bu profesyonel desteği verenlerin başında. Kurulan kuluçka merkezleri, hızlandırma programları girişimlere doğru yönlendirmeler yaparak onların hayatta kalma risklerini azaltıyorlar. Ancak en önemlisi konulardan biri mentor destekleri. Girişim hızlandırma programları içinde yer alan mentorler, startupları kendilerine özel iş modelleri için doğru yönlendirmeler yapanlar arasında yer alıyor. Kısacası artık startupların geleceği artık daha parlak görünüyor.

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