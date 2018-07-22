Riskten kaçış girişimciyi vurdu
2018’in ikinci çeyreğinde girişimcilik ekosistemi yatırım konusunda hayal kırıklığına uğradı. 16 girişim sadece 8.5 milyon dolar yatırım alabildi. Bunun sebebi olarak Fed’in faiz arttırım süreci ve ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşını başlatan ve kızıştıran söylemlerinin küresel sermayeyi riskten uzaklaştırması olarak gösteriliyor.
YILIN ikinci çeyreğinin sona ermesiyle gözler girişimcilik ekosisteminde yapılan yatırımlara çevrildi. Yılın ilk çeyreğinde daha önceki dönemlerin gerisinde kalan yatırım miktarı, ikinci çeyrekte de istenilen seviyeye ulaşamadı. Girişimcilik ekosistemine yönelik verileri bir araya getiren Startups.Watch verilerine göre 2018’in ikinci çeyreğinde 16 girişim yatırım alırken, toplam yatırım miktarı ise 8.5 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bu rakamla birlikte son yılların en düşük yatırım seviyesi gerçekleşmiş oldu. Geçen yılın ikinci çeyreğinde 19.8 milyon dolar, 2016’nın ikinci çeyreğinde ise 11 milyon dolar yatırım yapılmıştı.
RİSKTEN UZAKLAŞTILAR
Söz konusu dönemde yatırımın beklenen düzeyde yapılamasının en büyük sebebinin risk sermayesi şirketlerinin girişim yatırımlarına odaklanmaması geliyor. Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz arttırım süreci, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşını başlatan ve kızıştıran söylemleri küresel sermayeyi riskten uzaklaşmasına neden oldu. Güvenli limanlara kaçan sermayenin bu hareketi girişimcilere yatırım yapan risk sermayedarlarının fon toplama sıkıntısı çekmesine neden oldu. Ancak yılın ikinci yarısında tablonun olumlu yöne doğru gitmesi bekleniyor. 2018 yılını iyi kapatmak için daha büyük yatırım turları olan seri A ve seri B yatırımlara ihtiyaç olduğunu da belirtelim.
EN ÇOK OBILET.COM ALDI
İkinci çeyreğin yatırım şampiyonu ise Obilet.com oldu. İkinci çeyreğin son günlerinde yeni yatırımını açıklayan girişim, seri B turuna geçerek toplamda 4 milyon dolar yatırım almayı başardı. Obilet.com’a yatırım yapan daha önceki turlara da katılan Earlybird Venture Capital oldu. İkinci sırada ise 1.2 milyon dolar yatırım alan Tapu.com var. Girişim, Earlybird Venture Capital’nden Can Yücaoğlu ve Banu Küçükel’den yatırım aldı. Yatırım sıralamasında üçüncü sırada yer alan girişim ise Revo Capital’den 625 bin dolar yatırım alan Trusturk oldu. Buna ek olarak ikinci çeyrekte adet olarak en çok ‘Fintech’ ve ‘Paylaşım ekonomisi’ yatırım alan dikeyler oldu. Miktar olarak ise seyahat en çok yatırım alan dikey olarak belirlendi.
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