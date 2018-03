Oyuncu kadınlar kariyer peşinde

Oyun sektöründe yapay zekâ veya VR (sanal gerçeklik) gibi teknolojilerin kullanılmaya başlanması oyun dinamiklerini ve oyuncu kitlelerini etkiliyor. Daha önce çoğunlukla erkeklerin ilgisini çektiği düşünülen oyunlara bugün kadınlar da çok rağbet ediyor. Nielsen’in araştırmasına göre Türkiye’de mobil oyunları oynayanların yüzde 52’sini kadınlar oluşturuyor. Kadınların oyun dünyasına ilgisi sadece tüketim anlamında değil, üretim anlamında da yükseliyor.



TALEP ARTIYOR

Oyun Yapımcıları ve Geliştiricileri Derneği (OYUNDER) bünyesinde kurulan Women in Games Türkiye’nin (Kadınlar Oyunda) kurucusu Simay Dinç’in verdiği bilgiler de bunu doğrular nitelikte. Dinç, Women in Games’i 3 yıl önce kurduktan sonra oyun sektörüne ilişkin eğitimler düzenlemeye başladıklarını anlatıyor. Yapılan ilk eğitime 3 kadın ve 30 erkek katılmış. Geçen haftasonu 3-4 Mart’ta yapılan son eğitime ise 220 kadın ve 400 erkek başvurmuş. Pozitif ayrımcılık yapılarak eğitime hiç erkek kabul edilmemiş. Kadınların arasından ise 40 kişi seçilmiş. Yani, kadınların ilgisi üç yıl içinde üç kişiden 220 kişiye yükselmiş. Women in Games’te bugün 200 kadın üye bulunuyor. 2 ayda bir büyük etkinlik yaptıklarını belirten Dinç, bundan sonraki etkinliğin kapasitesinin 80 kişi olacağını söylüyor.





Dijital oyunların üretimi denilince akla ilk gelen yazılımcılar oluyor. Ancak, Women in Games tarafından düzenlenen etkinliklere Tıp, kimya, güzel sanatlar, heykeltıraşlık gibi farklı alanlardan kişiler katılmış. “Burası multidisipliner bir sektör” diyen Dinç, bir oyunu oluşturabilmek için yapımcılara, geliştiricilere, tasarımcılara, müzisyenlere ihtiyaç olduğunu yani sanatçılarla da çalışılması gerektiğini aktarıyor.

Dinç’e göre kadınların oyun sektöründe daha fazla yer almasının bir diğer önemi de erkeklere göre daha çok sorun çözücü oyunlar tasarlamak istemeleri. Bu bir hastanın hayatını kolaylaştıracak, günlük herkesin yaşayabileceği bir sorunu çözen, çocuklar veya yetişkinlerin eğitimine yönelik oyunlar olabilir. Örneğin, son eğitime katılanlardan tıp okuyan katılımcı, hastaların kendilerindeki sorunlara oyunlaştırma yoluyla daha ılımlı yaklaşabileceklerini düşünerek bu eğitime başvurmuş.

70 MİLYONA ULAŞTI

Yeni medya sanatçısı Eray Dinç ile birlikte Recontact Digital Arts’ın da kurucu ortağı olan Simay Dinç, aynı zamanda bir girişimci. Dinç kardeşler, ilk projeleri Recontact İstanbul mobil oyununu Can Aksoy ile birlikte geliştirmişler. Recontact İstanbul, video sanatının oyuna entegre olduğu sinematografik bir mobil oyun. Tüm dünyada 70 milyon kişiye ulaşan oyunun piyasaya ikinci serisi Recontact İstanbul Eye of Sky ise 2017’de piyasaya çıkmış.