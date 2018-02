Ortak ofisler sinerji yaratıyor

Özellikle son dönemlerde bunun en iyi örnekleri ortak çalışma alanları (co-working space) ile yaratılan merkezlerde görülüyor. Girişimcilerin, küçük şirketlerin ve hatta son dönemlerde büyük holdinglerin bile tercih etmeye başladığı ortak çalışma alanı sunan merkezlerin en önemli özelliği sinerji. Farklı alanlardan bir araya geldiği ortak çalışma alanı merkezleri, fikir alışverişi ve işbirliği yapma potansiyelleriyle öne çıkıyor. Bu yüzden de söz konusu merkezlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Araştırmalara göre 10 yıl içinde ofislerin yaklaşık yüzde 25’i ortak çalışma alanı merkezlerinde yer alacak. Biz de bu hafta Türkiye’deki ortak çalışma alanı sunan merkezleri araştırdık. Şu anda hizmet veren merkezlerde yer alan 100’lerce şirkette 10 binlerce kişi çalışıyor.



İşte Türkiye’deki ortak çalışma alanı sunan merkezler...



SANDALYE VE MASADAN DAHA FAZLASI

Girişimciler için ortak çalışma alanları arasında en popüleri Kolektif House. Şu anda İstanbul Levent ve Şişhane olmak üzere 2 noktada 7/24 hizmet veren Kolektif House, üçüncü merkez için harekete geçti. Temmuz itibariyle Maslak 42`de üçüncü konumlarını hayata geçirmeyi planlayan şirket, erken kayıtlara başlamış durumda. Şişhane’de 147, Levent`te ise 450 şirketin yer aldığını anlatan Kolektif House Kurucu Ortağı Ahmet Onur, “Şu an toplamda 1300`e yakın üyemize hizmet veriyoruz. Üye profilimizi kreatif ajanslar, Mutlubiev, Iyzico, Sinemia, VoltLines gibi girişimini büyütmüş startup’lar, melek yatırım ağları, serbest çalışanlar ve inovasyon odaklı Yandex, İş Bankası gibi kurumsal şirketler oluşturuyor” dedi. Onur, şunları anlattı: “İnternet, elektrik, su, temizlik, güvenlik, sekreterlik, USP servisi gibi temel ihtiyaçların yanı sıra gün boyunca sınırsız filtre kahve ve çay çeşitleri, aksam üzeri glutensiz kurabiyelerimiz, her pazartesi aile kahvaltısı ve yoga dersi, meditasyon odası, networking buluşmalarından ses terapisine, hayatın tamamına dokunacak kadar geniş bir skalaya sahip etkinlikler düzenliyoruz.”



12 ŞUBEYE ULAŞTI

2012’de hizmet vermeye başlayan Workinton, şu anda 9’u İstanbul’da, 2’si Ankara ve biri de İzmir’de olmak üzere toplamda 12 şubeye ulaştı. 11 bin metrekarelik bir alana erişen Workinton’un ayrıca ABD’de San Diego’da işbirliği yaptığı bir ortak çalışma alanı da bulunuyor. Workinton’ları şu anda 33 bin kişinin kullandığını anlatan Workinton CEO’su Pınar Massena, “Çatımız altında 3 bin 600 şirket bulunuyor. İlaveten serbest çalışanlar ve sanal ofis hizmeti alan firmalar bu platformu paylaşıyor. Diğer yandan yılda yaklaşık 2 bine yakın firma 165 bini aşan kişi toplantı salonlarımızı kullandı” diyor. 2018’de 3 şube daha açacaklarını belirten Massena, “Anadolu’da şehir merkezlerinde franchiselar ile büyümeyi sürdürmeyi hedefledik. Bursa, Antalya, Adana, Eskişehir öncelikli olmak üzere çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz” diye konuştu.



TOPLUMSAL FAYDA GÖSTERENLERE DESTEK

Kadıköy Belediyesi’nin hayata geçirdiği ortak çalışma alanı ‘İDEA Kadıköy’. Çeşitli mesleki disiplinler ile ilgilenen serbest çalışanlarla, yenilikçi kuruluşları ve çalışmaları ile toplumsal fayda gözeten oluşumları bir araya getiren İDEA Kadıköy’de oluşturulan ağlarla destekler veriliyor. Bu kapsamda, üretim, etkileşim, öğrenme, deneyim imkanları sunuluyor. Kamusal alanda mekansal ve toplumsal çeşitlilik sunan merkez, özellikle açık kaynak paylaşımı destekliyor. Merkeze başvurular idea.kadikoy.bel.tr adresinden gerçekleştirilebiliyor.



TARİHİ ATMOSFERDE ÇALIŞMA İMKANI

Üsküdar Belediyesi Fikir Sanat Merkezi, 1800’lü yıllarda yapılan Burhan Felek Köşkü’nde yer alıyor. Ücretsiz olarak ortak kullanım alanı ve ofisleri sağlayan merkezde öne çıkan özellikler arasında yüksek hızda internet, mentor desteği ve yatırımcılarla girişimcileri buluşturan etkinlikler yer alıyor. Girişimcilerin bu imkanlardan yararlanabilmesi için öncelikli olarak web sitesindeki başvuru formunu doldurması gerekiyor. Daha sonra bir tanışma toplantısı düzenleniyor ve girişimciler projelerini anlayor. Üyelik süreci tamamlandıktan sonra girişimciler merkezi kullanmaya başlıyor.



KONSEPT MERKEZLER YARATACAKLAR

Şu an sadece İstanbul Sanayi Mahallesi’nde yer alan Habita, üç farklı üyelik tipi sunuyor. Bu üyelik tipleri; kapalı ofisler, açık alanda sabit masalar ve esnek çalışma alanı. Habita’da toplam 23 şirket ve 110 kişi çalışıyor. 2 ayrı etkinlik alanı bulundurduklarını belirten Habita Kurucu Ortağı Levent Öcal, “Bu merkezlerde hem girişimcilik dünyasına dair, hem sosyal hayatın farklı alanlarına dair hem de kurumsal şirketlerin toplantı ve etkinlik ihtiyaçlarına dair etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz” diyor. Öcal, iki ayrı hedeflerinin olduğunu söylüyor: “Sayımızı arttırmak ve spesifik, niş alanlarda konsept merkezler kurmak istiyoruz.”



KULUÇKA MERKEZİ AÇACAK

Levent Ofis, 2 noktada 21 oda ile 100’ün üzerinde şirkete hizmet veriyor. Gelecekte kuluçka merkezini hayata geçirmeyi planlayan merkez, şu anda 12 projeye kuluçka desteği veriyor. Ofis veya mentor desteğinin yanı sıra aynı zamanda maaş, yazılım, ürünün pazarla götürülmesi gibi bir startup’ın en önemli sorunlarına da çözüm sunmaya çalışan Levent Ofis, bu desteği daha fazla firmaya vermeyi amaçlıyor. Yeni lokasyonlarla büyümek de şirketin hedefleri arasında.



DÜNYADA 80 ŞEHİRDE VAR

Berlin’den San Francisco’ya kadar dünyada 80 şehirde yer alan Impact Hub, 2016 Haziran’da İstanbul’da açıldı. Impact Hub İstanbul çatısı altında 100’den fazla şirket, 300’e yakın tekil üye bulunduran merkez, hızlandırma programları ve hackatonlar organize ediyor. Hatta bu kurumların bir kısmı dönemsel olarak veya sürekli, çeşitli fonksiyon ekiplerini Impact Hub çatısı altında alarak, buradaki sinerjiden ve yaratıcılıktan faydalanmalarını sağlıyor.



KÜLTÜR VE SANAT İLE ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul Taksim İstiklal Caddesi’nde yer alan ‘Dam’, bünyesinde toplam 12 şirkete ve 42 kişiye ev sahipliği yapıyor. Dam’ın en büyük farkı, kültür ve sanat içerikleriyle öne çıkması. Ortak çalışma masaları, hazır ofisleri, toplantı odalarını bulunduran merkez, şirketler de kiralama yapıyor. Buna ek olarak müzikten tiyatroya, şiirden edebiyata, atölye çalışmalarından çeşitli performanslara kadar çeşitli etkinlikler de Dam’da gerçekleştiriliyor.



NE KADAR ÖDENİYOR

ORTAK çalışma alanı sunan merkezlere bireysel veya şirket olarak üye olabilmek mümkün. Bu kapsamda şirketlere farklı paket sunuyor. Örneğin; bireysel olarak yapılan üyeliklerin ücretleri aylık 500 TL civarından başlıyor. Bu pakette ortak çalışma alanında masalar paylaşılıyor. Sabit masa seçenek ise diğer bir alternatif. Bu seçenekte girişimcilere sabit masalara sunuluyor ve fiyatları aylık 1000 TL civarından başlıyor. Hazır ofisler ise aylık 1500 TL’den başlayan ücretlerle sunuluyor.