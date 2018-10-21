Mühendisler değil müdürler kazanıyor

TEKNOLOJİ şirketleri her alanda ezber bozuyor. Çalışma saatlerinden insan kaynaklarına kadar pek çok alanda bunu görebilmek mümkün. Özellikle son 10 yıldan beri startup ekosisteminin iş dünyasındaki yerinin artmasından sonra... Birçok şirket artık kendini teknoloji şirketi olarak görüyor ve tüm kadrosunu da buna göre kuruyor. Ancak işin arka planındaki yıldızlar yine müdürlerden az kazanıyor. Bir örnek vermek gerekirse, teknoloji sektörünün futbolcuları olarak diyebileceğimiz mühendisler değil de, işin teknik direktörleri yani müdürleri daha çok kazanıyor.



Yapılan bir araştırma teknoloji şirketlerinde hangi çalışanların daha çok maaş aldığını ortaya koydu. Paylaşılan çalışmalara göre teknoloji şirketlerinde en çok maaş alanlar ürün müdürleri. Ürün müdürleri 2017 yılı itibariyle yıllık ortalama 130 bin dolar civarında kazanıyor. İkinci sırada aslında işin yıldızları var. Yani mühendisler. Araştırmada yazılım mühendislerinin yıllık ortalama 120 bin dolar aldığı belirtiliyor. Üçüncü sıradaysa tasarımcılar var. Tasarımcıların yıllık ortalama kazandığı maaş ise 115 bin dolar civarında yer alıyor. Kısacası işin mimarları olan yazılımcı ve tasarımcılar maaş konusunda ikinci sırada yer alıyor.



İLK SIRADA KIDEMLİLER VAR

Peki yazılımcılar arasında hangi kategorideki çalışanlar daha çok maaş kazanıyor. İlk sırada kıdemli yazılım mühendisleri bulunuyor. Kıdemli yazılım mühendislerinin aldığı yıllık maaş 198 bin dolara kadar çıkıyor. Ortalaması ise 115 bin dolar civarında. İkinci sırada geliştiriciler var. Geliştiricilerin aldığı maaş ortalaması ise 150 bin dolara kadar çıkıyor. Bu kategoride alan yazılımcıların ortalaması ise yıllık 91 bin dolar civarında. Mühendisler, tüm yazılım sektörü arasında yine arka sırada kalıyor. Paylaşılan bilgilere göre bir mühendisin alabileceği en fazla yıllık maaş 130 bin dolara kadar çıkıyor. Mühendislerin yıllık maaş ortalamsı ise 89 bin dolar civarında. Son sırada ise uygulama geliştiriciler var. Uygulama geliştiricilerin aldığı maaş maksimum yıllık 110 bin dolar civarına kadar çıkıyor. Yıllık ortalamaları ise yaklaşık 85 bin dolar.



Paylaşılan bu rakamlar ABD ortalamasına göre hesaplanmış durumda. Aslında teknoloji alanında verilen maaş ortalamsı ABD içinde bile değişiyor. 5 bin şirkete ait, 45 bin adayla yapılan 280 bin iş görüşmesi talebini baz alan başka bir araştırma, ABD’nin farklı şehirleriyle birlikte Kanada, İngiltere, Fransa ve Avustralya’ya uzanıyor. Araştırmanın 2017 sonuçlarına göre yazılım mühendislerinin dünyada en çok kazandığı bölge yıllık 134 bin dolar maaş ortalamasıyla San Francisco. Onu 126 bin dolarla Seattle izliyor. New York 120 bin öderken, en düşük maaş 110 bin dolarla Austin’de. Kanada için bu ortalama Toronto’da yıllık 74 bin dolara düşüyor. Melbourne, Avustralya için bu ortalama, yıllık 83 bin dolar. Londra’da yıllık 73 bin dolar kazanan yazılım mühendisleri, Paris’te 55 bin dolar, Singapur’da 61 bin dolar kazanıyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE

YAZILIMCILARA yönelik Türkiye’de yapılmış net bir araştırma yok. Ancak farklı kaynaklardan aldığımız bilgilere göre en az 3 yıllık bir yazılım geliştiricinin maaşı 4 bin TL ile 5 bin 500 TL arasında değişebiliyor. En az 5 yıllık bir yazılımcının maaşı ise 6 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında yer alıyor. Ancak 8 bin TL’lik maaşı kazanabilmek hiç kolay değil. Çünkü bu alanda çok iyi bir tecrübeye sahip olmanız gerekiyor.