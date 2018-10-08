Mentor Marmara 11 Ekim’de başlıyor
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80 bini aşkın öğrencisi ve 150 bini aşkın mezunu olan Marmara Üniversitesi’nin 2016 yılında kurulan mezunlar ofisi, bünyesinde gerçekleştirdiği projelerle üniversite ile bağlarını koparan mezunları bir araya getiriyor.
Üniversitenin başlattığı Mentor-Marmara projesi de üniversite-mezun ilişkisini sürdürülebilir kılarak gençlerin her zaman danışabilecekleri bir ustaları olduklarını hissettirmek amacıyla hayata geçiyor. Projede uygulamalar 11-12 Ekim 2018’de yapılacak eğitim ve bilgilendirmeden sonra başlayacak. Mentor-Marmara ile projenin her aşamasında hem mentorun hem de mentee’nin çok değerli kazanımlar elde edeceği belirtildi. Eşleştirmeler yapılırken pilot olarak seçilen mühendislik, iktisat ve işletme fakültesi öğrencilerin geri bildirimi, profesyonel mezunlarınn tecrübe ve destekleri sürekli değerlendirilerek ilerlenecek.
Bu proje aracılığı ile mezun-öğrenci işbirliğinin maksimum seviyeye çıkması ve üniversite aidiyetinin pekişmesinin sağlanacağını ifade eden Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, “Proje on binlerce Marmara mezunumuzun, halen okuyan gençlerimize el uzatarak onların reel sektörle öğrenciyken tanışmalarına fırsat olacaktır. Üniversitemizin mezunlar ofisi koordinatörlüğünde yürüyecek olan bu proje Marmaralı mezunlar ağını geliştirecek ve güçlü bir üniversite-mezun işbirliğine öncülük edecektir” dedi.
Mezunlar Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Yılmaz ise “Mezunlar ofisi olarak mezunlara ulaştığımızda sorduğumuz soru şu idi: Mezun olduğunuz üniversitede okuyan gençlerin vizyon yolculuklarında onlarla yol arkadaşı olmak ister misiniz? Gelen cevapların samimiyeti bizleri Mentor-Marmara projesine itti. Bu bakış açısı ile yola çıkıp Mentor Marmara projesini hayata geçirmenin heyecanını yaşayan mezunlar ofisi, iş, sanat ve siyaset dünyasındaki binlerce mezununa ulaşmakla kalmayıp onların birikimlerini gençlerle paylaşmalarına köprü olmak için çalışmaktadır” şeklinde konuştu.
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