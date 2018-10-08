Mentor Marmara 11 Ekim’de başlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMentor Marmara 11 Ekim’de başlıyor
GeriİK/Yeni Ekonomi Mentor Marmara 11 Ekim’de başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İK/Yeni Ekonomi
08.10.2018 - 10:41, Son Güncelleme:

Mentor Marmara 11 Ekim’de başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mentor Marmara 11 Ekim’de başlıyor

*

80 bini aşkın öğrencisi ve 150 bini aşkın mezunu olan Marmara Üniversitesi’nin 2016 yılında kurulan mezunlar ofisi, bünyesinde gerçekleştirdiği projelerle üniversite ile bağlarını koparan mezunları bir araya getiriyor.

Üniversitenin başlattığı Mentor-Marmara projesi de üniversite-mezun ilişkisini sürdürülebilir kılarak gençlerin her zaman danışabilecekleri bir ustaları olduklarını hissettirmek amacıyla hayata geçiyor. Projede uygulamalar 11-12 Ekim 2018’de yapılacak eğitim ve bilgilendirmeden sonra başlayacak. Mentor-Marmara ile projenin her aşamasında hem mentorun hem de mentee’nin çok değerli kazanımlar elde edeceği belirtildi. Eşleştirmeler yapılırken pilot olarak seçilen mühendislik, iktisat ve işletme fakültesi öğrencilerin geri bildirimi, profesyonel mezunlarınn tecrübe ve destekleri sürekli değerlendirilerek ilerlenecek.

Bu proje aracılığı ile mezun-öğrenci işbirliğinin maksimum seviyeye çıkması ve üniversite aidiyetinin pekişmesinin sağlanacağını ifade eden Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, “Proje on binlerce Marmara mezunumuzun, halen okuyan gençlerimize el uzatarak onların reel sektörle öğrenciyken tanışmalarına fırsat olacaktır. Üniversitemizin mezunlar ofisi koordinatörlüğünde yürüyecek olan bu proje Marmaralı mezunlar ağını geliştirecek ve güçlü bir üniversite-mezun işbirliğine öncülük edecektir” dedi.

Mezunlar Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Yılmaz ise “Mezunlar ofisi olarak mezunlara ulaştığımızda sorduğumuz soru şu idi: Mezun olduğunuz üniversitede okuyan gençlerin vizyon yolculuklarında onlarla yol arkadaşı olmak ister misiniz? Gelen cevapların samimiyeti bizleri Mentor-Marmara projesine itti. Bu bakış açısı ile yola çıkıp Mentor Marmara projesini hayata geçirmenin heyecanını yaşayan mezunlar ofisi, iş, sanat ve siyaset dünyasındaki binlerce mezununa ulaşmakla kalmayıp onların birikimlerini gençlerle paylaşmalarına köprü olmak için çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

5 milyon çalışan BES’leniyor

Hedef global oyuncu olmak

Girişimcilerin ‘savunması’

Ofiste sinerji verimi artıyor