Maaşları enflasyona ezdirmediler
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BU hafta en çok tartışılan ve takdir toplayan gelişme Siemens Türkiye ile Şişecam’ın çalışanlarına zamansız yaptığı ücret zamlarıydı. Siemens Türkiye, her yıl aylık ücretli çalışanlar için ocak ayında yapılan genel ücret artışının bu yılki ekonomik koşulları göz önüne alarak erken bir uygulama ile eylülde gerçekleştirdiğini duyurdu ve yüzde 10 ek zam yaptı. Şişecam ise zammı “Çalışanlarımızın sürekli destekleyerek, çalışanlarımıza kurumumuzu geleceğe taşımaktaki kararlılığımızın bir ifadesi olarak içinde geçmekte olduğumuz zorlu ekonomik koşullarda ücretlendirme konumunuzun güçlendirilmesi için aylık ücretli çalışanlarımıza ek ücret artışı yapılması kararı alınmıştır” diyerek açıkladı.
İki şirkette de mavi yakalılar yani işçiler sendikalı ve toplu sözleşme yapıyorlar. Toplu sözleşmelerde zam oranlarının yanı sıra enflasyon farkı da yer alıyor. Yani, iki şirkette de işçiler enflasyon farkını aldılar. Ancak, beyaz yakalı olarak adlandırılan çalışanlar sendikalı olmadıkları ve toplu sözleşme imzalamadıkları için enflasyon farkı alamadı. Şirketler de beyaz yakalı çalışanları için bu çözümü buldular.
Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis sorularımızı yanıtladı. Gelis, “Ülke olarak önemli bir dönemden geçiyoruz. Özellikle böyle dönemlerde müşterilerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımız daha da artıyor. Biz, Siemens olarak pek çok konuda ilkleri gerçekleştiren ve eğilimleri belirleyen bir şirketiz. Çalışanlarımızın gelirlerinde enflasyon nedeniyle yaşanan negatif etkiyi azaltmak, onların bu dönemde tamamen kendi işlerine odaklanabilmelerini sağlamak adına, erken bir uygulamayla genel ücret artışı yaptık. Amacımız, bu konuda da ilklerden birine imza atmak ve çalışanlarımızın yanında olduğumuzu onlara hissettirmekti” diyerek uygulamanın nasıl ortaya çıktığını anlattı.
DESTEKLEMEK İÇİN
Yönetim olarak ekonomik dalgalanmalar nedeniyle alabilecekleri aksiyonları değerlendirdiklerini ve piyasayı araştırdıklarını kaydeden Gelis, “Piyasada bir aksiyon alınmadığını fark ettik ve bir ilki gerçekleştirmeye karar verdik. Ücretlerde iyileştirmeye gidilmesi çalışanlarımızın alım gücünü olumlu yönde etkileyecek. Bu da moral ve motivasyon artışını beraberinde getirecek. Başka şeyler düşünmek zorunda kalmadan kendi işlerine odaklanabilecekler. Her zaman başarı hikayelerini birlikte yazdığımız çalışanlarımızı önemsiyoruz ve onları desteklemek amacıyla hareket ediyoruz. Saat ücretli çalışanların 2018 yılı ücret artışları, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında mart ve eylül 2018 dönemleri için ayrıca gerçekleştirildi” dedi.
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