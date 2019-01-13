Kurumiçi girişimcilikte özgürlük şart

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), danışmanlık firması Accenture ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğinde ‘Kurumlarda Girişimcilik ile Değer Yaratmak - Kurumların Girişimcilik Dönüşümü’ rehberini hazırladı. Rehber, hafta içinde ING Bank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen bir toplantı ile sunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, rehberin kurumiçi girişimciliğe giriş için bir el kitabı olarak tasarlandığını belirtti. Günümüzde herkesin kendi şirketini kurmasa bile kurumları içerisinde bir girişimci gibi çalışması ve düşünmesi gerektiğini söyleyen Bilecik, “Şirketler de bu ortamı kendi içlerinde yaratmak ve bireyi özgür kılmak için geleneksel iş yapış şekillerini rafa kaldırmalı, kurum içinde kanalları açık ve şeffaf hale getirmeli” dedi. Rehberin sunumu Özyeğin Üniversitesi Girişimcilik Merkezi Direktörü İhsan Elgin ve Accenture Dijital Türkiye Ülke Direktörü Erdal Güner tarafından yapıldı. Bunun ardından “Kurumlarımızı Nasıl Bir Dönüşüm Bekliyor?” konulu bir panel düzenlendi.



İK’NIN ROLÜ KRİTİK

Tanıtımdan sonra bir araya geldiğimiz ING Bank Genel Müdürü, TUSİAD Kurumiçi Girişimcilik Çalışma Grubu Başkanı Pınar Abay ve Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi, TUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Girişimcilik Yuvarlak Masa Lideri Murat Özyeğin ile birlikte kurumiçi girişimciliğin teşvik edilmesinde insan kaynaklarının ve yöneticilerin rolünü konuştuk.



Kurumiçi girişimciliğin üst yönetimin bir fikrinin hayata geçirilmesi olmadığını vurgulayan Pınar Abay, “Tam tersi çalışanların fikirlerinin üst yönetime ulaşabildiği, birbirleriyle tartışabildikleri bir iklim ve kültür yaratmak” olduğunu söylüyor. Abay, bu işin olmazsa olmazının üst yönetimin sahipliği olduğunu, bu olmadığında kapıların açılmadığını aktarıyor. Burada insan kaynaklarının da çok kritik bir rolü bulunuyor. Bu rol, çalışanların katılımcı olup fikirlerini söylemeleri ve onların pes etmemesini sağlamak. Dolayısıyla çalışanların zihniyetindeki değişim ve üst yönetimin bakış açısını değiştirmek için insan kaynakları ve üst yönetimin çok yakın çalışması gerekiyor.



Değişimin bir tehdit değil, fırsat olduğunu açıklamanın çok değerli olduğunu düşünen Murat Özyeğin ise, “Bunu bir müdür değil gerçek bir lider sağlayabilir” diyor. Özyeğin’e göre çalışanlar gerektiğinde patronun odasına girip “Şöyle bir fikrim var” diyebilecek özgürlüğe kavuştuğu noktada, o şirketlerin içinde yeni fikirler doğmaya ve şirketin geleceği etkilenmeye başlıyor. Bu noktada dışa dönük açıklık ve içe dönük açıklık eşit seviyede önemli. Kurumların Girişimcilik Dönüşümü rehberinde de hem içeriye hem dışarıya dönük girişimcilik öne çıkarılıyor. Dışarıdan gelen, örneğin müşterilerden ya da startup’lardan gelen fikirleri çalışanların kendilerine tehdit olarak görmemeleri konusunda da yine insan kaynaklarının rolü önemli oluyor.

GENÇLER KÖRELMEMELİ

Pınar Abay, üniversitelerin eğitim formasyonlarının artık girişimciliği daha çok desteklediğini söylüyor. Ancak, kariyerine bu vizyonla başlayan gençleri köreltmemenin ve onları kaybetmemenin hem insan kaynakları hem de üst yönetimin sorumluluğunda olduğunu da ekliyor. Bunun için süreçler tasarlamak, üst yönetimle gençleri buluşturmak, projelere katmak gibi uygulamalar bulunuyor. Ayrıca Abay’a göre, şirketlerin gençlere girişimcilik konusunda çalıştıkları ilk 24 ay içinde eğitim vermesi çok önemli. Çünkü, çalışanların geliştirdikleri bir fikri yönetime kabul ettirip bunun bütçesini alabilmek için bile ayrı bir yetkinlik gerekiyor.



EKONOMİYE KATKI

Girişimcilik ekosisteminin gelişmesinden istihdam da pozitif olarak etkileniyor. Ancak Pınar Abay, girişimci ekoisteminin günümüzde çok az sayıda şehirde toplandığını hatırlatıyor. Bu nedenle milyar dolarlık şirketler buralardan çıkıyor. Abay, Türkiye de bu tip bir değer yaratabilirse gerek istihdam gerek makro ekonomiye önemli katkı olacağını düşünüyor. Bunun için kurumların içinden de startup çıkarabilmek gerekiyor. Murat Özyeğin de girişimcilik ekosistemin geliştirilmesi ve ayakta tutulmasının çok kritik olduğunu söylüyor. Özyeğin şöyle devam ediyor, “İstanbul maalesef şuan için dünyada ilk 40’ta bile sayılmıyor. Bu nedenle Türkiye’de çok fazla yatırımcı da yok. Kurumların girişimciliği girişimcilerle birlikte yapmaları, girişimcilik ekosisteminin de ayağa kalkması noktasında çok değerli. Bir girişim sayesinde farklı sektörlerde pek çok kişi için istihdam fırsatı doğabiliyor. Kurumsal girişimcilik bu anlamda ekonomiye çok katkı sağlayacak.”

GİRİŞİMCİLERLE İŞBİRLİĞİ

Fiba Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin, Fibabanka’da yakın zamanda ‘Finberg’ isminde bir platform kurduklarını aktarıyor. Finberg, kurum içi ve dışındaki girişimcileri buluşturuyor. Girişimcilere yatırım yapılabilen bu platformda girişimcilerle daha yakın bir işbirliği ortamı yaratma amaçlanıyor. Özyeğin, burada girişimcilere kesinlikle “Biz sana ortak oluyoruz, sen sadece bizimle çalışabilirsin” demediklerini, onların dinamik fikirleriyle süreçleri daha iyi bir noktaya getirmek adına bankayı girişimcilere yaklaştırdıklarını aktarıyor.

ÇALIŞANLAR ÖZGÜR OLMALI

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay, çalışanların kendini özgür hissetmediği bir ortamda girişimci olmalarının beklenemeyeceğini belirtiyor. Bu kapsamda ING Bank’ta öncelikle çalışanlara birçok alanda özgürlük verdiklerini aktarıyor. Bunların arasında çalışanların mekandan ve zamandan bağımsız çalışabilmesi, istedikleri saatte işe gelip istedikleri saatte çıkabilmeleri, istedikleri kıyafetle gelmeleri gibi uygulamalar bulunuyor. Abay, yeni bir uygulama olarak üst yönetim toplantılarının da çalışanlara açık olduğunu söylüyor. “Şeffaflık çok önemli” diyen Abay, kişilerin çalışma temposunda başka fikirlere de zaman ayırabilecekleri bir habitat oluşturmak gerektiğini söylüyor. Bunun yanında, global bir banka olan ING Bank’ta çalışanlar farklı ülkelerdeki çalışanlarla ortak fikirler geliştirerek global fikir yarışmasına katılabiliyor. Abay, ING asistan ürününün Türkiye, Avustralya, Hollanda’daki çalışanların geliştirdiği bir fikirden ortaya çıktığını belirtiyor. Ayrıca, startuplarla iletişimi yürütmek için bir inovasyon merkezi açılmış. Abay, buradaki ekibin görevinin farklı sektörlerdeki startuplarla görüşüp iş birimlerinin ihtiyaçları için fikir üretmek olduğunu aktarıyor.