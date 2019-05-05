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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
05.05.2019 - 17:18, Son Güncelleme:

Kursa katılanların işi garanti

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Kursa katılanların işi garanti

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde eleman yetiştiren İstihdam Garantili Mesleki Eğitim Kursları’ndan mezun olanların tamamına yakını istihdam ediliyor. Kurstan yararlananların halihazırda yüzde 90.4’ü istihdamda bulunuyor. İŞKUR’un açtığı kurslara katılım da son bir yılda yüzde 68 arttı.

Kursa katılanların işi garantiİstihdam garantili kurslara hem katılım artıyor hem de kurslardan mezun olanların yüzde 90’ı iş sıkıntısı çekmiyor. İŞKUR kapsamında düzenlenen Mesleki Eğitim Kursları ile işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsizlerin niteliklerini geliştiriyor, istihdam edilebilirliklerini artırıyor. Bu sayede istihdam piyasasına yönelik meslek edindirme ve geliştirme kursları düzenleniyor. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde 50’si, en az 120 gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdam ediliyor.

MAAŞ DA ÖDENİYOR
Kurslara katılmak için birinci şart, İŞKUR’a kayıtlı olmak ve işsiz olmak. Yetiştirilecek mesleğe uygun özelliklere sahip olmak ve işverenin aradığı özel şartları taşımak da gerekiyor. Bir başka şart ise emekli olmamak. Eğitimlere katılmalarına ve kurs sonunda da istihdam edilmelerine engel durumları bulunmadığı il müdürlüğünce uygun görülen yükseköğretim ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de kurslara katılabiliyor. Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, özürlü maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da mesleki eğitim kurslarından yararlanabiliyor.

İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına devam zorunlu. Kurslarda en fazla 160 gün eğitim alınıyor. Günlük en az 5 en fazla 8 saat ve haftada 6 günü geçmemek üzere en az 30 en fazla 40 saat sürüyor. Mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30-50 lira arasında gider parası ödeniyor ve ayrıca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası prim giderleri de karşılanıyor.

20-29 ARASI GENÇLER
İŞKUR tarafından düzenlenen istihdam garantili kurslara 2017 yılında 23 bin 486 kişi katılırken, geçen sene katılım yüzde 68 artışla 39 bin 454 kişiye çıktı. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise toplam 12 bin 286 kişi kurslara katıldı. Katılanların 5 binden fazlası ilköğretim mezunlarından, 3 binden fazlası da lise mezunlarından ve bin 500’ü de üniversite mezunlarından oluşurken; kurslara başvuranların yüzde 56’sı da 20-29 yaş arasındaki gençlerden oluştu.

Aynı dönemde İŞKUR’un düzenlediği işbaşı eğitim programına 36 bin 411 kişi, mesleki eğitim kurslarına 15 bin 539 kişi, girişimcilik eğitim programına 6 bin 269 kişi katıldı. 2019 yılı Ocak-Mart döneminde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına en fazla başvuru dokuma konfeksiyon makineci, aşçı yardımcısı ve el nakışçısı mesleklerinde oldu.

İstihdam garantili kurslara katılanlarda istihdam durumuna bakıldığında ise istihdam garantili kurstan yararlananların halihazırda yüzde 90.4’ü istihdamda bulunuyor. Son 3 yılda ise istihdam garantili kurstan yararlananların ise yüzde 81.9’u iş piyasasında bulunuyor.

Kursa katılanların işi garanti

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