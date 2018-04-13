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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
13.04.2018 - 18:07, Son Güncelleme:

Kumpir mevsimi

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Kumpir mevsimi

Son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan kumpir markaları Türkiye’nin dört bir yanına yayılıyorlar. Franchise ile büyümeyi tercih eden markalar bu yıl sonuna kadar 150 yeni girişimci peşinde. Franchise bedelleri 10 bin dolarlardan başlarken, yatırımın geri dönüş süresi 18 aydan başlıyor.

Kumpir mevsimiYaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kumpir alanında satış yapan restoranların sayısı da artıyor. Daha çok sahil kesimlerinde satılan ancak son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında franchise sistemi ile büyüyen kumpir markaları 2018 sonuna kadar 150 yeni şube açmayı planlıyor. Franchise giriş bedellerinin 10 bin dolardan başladığı bu alanda doğru bir lokasyonda açılan şube yatırımını 18 ile 24 ay arasında geri döndürüyor. Markalar özellikle alışveriş merkezlerinin açık alanlarındaki noktaları tercih ederken, sahil kesimlerinde de sezonluk franchise veriyor.

15 FARKLI MARKA
Sektör temsilcileri daha çok genç girişimcilerin bu alana ilgi gösterdiğini belirterek, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’de daha çok sahil kesimlerinde tüketilen ve belli dönemlerde tercih edilen kumpir artık zincir markalarla şube sayısını arttırıyor. Türkiye’de bu alanda hizmet veren marka sayısının 15’i bulduğu tahmin ediliyor. Ancak bu markaların büyüme hızı aynı değil. Doğru ürünlerle tüketicinin güvenini kazanan markalar her yıl 30’dan fazla şube açıyor. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte bu alana yatırım yapmak isteyenlerin sayısı da arttı. Anahtar teslim bir restoranın toplam yatırımı 200 bin lirayı buluyor. Ancak kioks olarak yapılan yatırımlar da bu rakam 80 bin lira oluyor. Franchise bedelleri ise 10 bin dolardan başlayıp 20 bin dolara kadar çıkabiliyor.”

KİRA GİDERLERİNE DİKKAT ETMELİ
BİRÇOK markanın yatırımcılara yönelik destek programları bulunduğunu anlatan yetkililer şöyle devam etti: “Birçok marka reklam katkı payı almıyor, bazıları royalty bedeli talep ediyor. Bu da aylık net satışların yüzde 5’i oluyor. Aylık giderlerin en büyük kalemlerinden birisi olan personel maliyeti kontrol edilebilir bir gider. Sistem genç ve dinamik bir ekiple yürütülür ve her saati hesaplanmış bir şekilde yola çıkılırsa bu sektörde yatırımın geri dönüş süresi 12 aya kadar inebilir. Burada en önemli konu kira giderleri. Bunu kontrol etmek çok önemli. Bazen yüksek kira bedelleri yatırımcıların kabusu olabiliyor. Genel anlamda sektörde geri dönüş süresi en iyi şartlarda 24 ay bandında olur. Markalar için yatırımcıda aranan özelliklerin başında işinin başında durması geliyor. Hizmet sektörü bilinçli olunması gereken sistem sahibi olabilecek kişiler tarafından yatırım yapılmalıdır.”

Kumpir mevsimi

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