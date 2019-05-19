Köy köy dolaşıp erkekleri ikna ettiler

İlk durağımız Edirne. Bize kendisini ve Edirne’deki çalışmalarını anlatan TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elmas Aslan, Bulgar göçmeni olduğunu ve aslında sağlık teknisyenliğinden mezun olduğunu belirtiyor. Aslan’ın girişimcilik öyküsü ise Bulgaristan’dayken başlamış. Burada tesadüfen karşılaştığı babasının askerlik arkadaşı, kendisine artık yemekhane hizmetleri verdiğini ve patates bulmakta zorlandığını söylemiş. Aslan, bunun üzerine Edirne’ye gelerek çuval çuval patates alıp Bulgaristan’a götürüp satarak para kazanmaya başlamış. İlk 6 ayda 80 bin mark gelir elde etmiş. Böylece kendi şirketini kuran Aslan, bugüne kadar Marmara Bölgesi’nde ihracat ödülleri kazanmış, vergi rekortmenleri arasına girmiş. Şu anda ise Kapıkule’de yiyecek içecek hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor.



“Faaliyetlerimizi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda başarılı bir şekilde yürütüyoruz”diyen Aslan, “Türk kadını isterse en güzelini yapar. ‘Kadınların ‘Bizim Ayşe yapıyor da ben neden yapmıyorum’ diye düşünmesi lazım” diyor. Bu noktada KGK’nın amacı girişimcilere öncülük etmek. Bugün ilde 169 kadın girişimci bulunuyor. Bu rakamı 500’lere çıkarmak hedefleniyor.



ERKEKLERİ ZOR İKNA ETTİK

TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu, 2007’de Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Yunanistan’ın Drama şehrindeki ticaret odasıyla ve Bulgaristan’daki bazı kurumlarla sınır ötesi projeleri yapmış. Ama asıl öne çıkan projeleri ise ‘Kırsalın Doğal Pazarı ve Girişimci Kadınlar’ adlı proje. 2015 yılında başlatılan bu proje köylerdeki kadınların evlerinde kendi ürettikleri ürünleri her pazar günü Edirne merkezde kurulan pazar yerinde satmaları üzerine tasarlanmış. Edirne’de 28 köy olduğu tespit edilmiş. Belediyeye gidilerek proje anlatılmış ve pazarın nereye kurulacağı belirlenmiş. Ama asıl kısım köylere gidilerek erkeklerin ikna edilmesi olmuş. Tüm köylere gidilerek muhtarlarla görüşülmüş. Aslan, bu süreçte pek çok kez reddedildiklerini, “Bizim kadınlar yapamaz, ürkektirler” cümlesini çok duyduklarını belirtiyor. Hatta bir köye muhtarı ikna edebilmek için 9 kez gitmek zorunda kalmışlar. “Bizde geri vites sadece arabada” diyen Aslan tüm bu zorluklara rağmen pes etmediklerini söylüyor. Sonuçta bugün artık erkekler kadınlara yardım eder olmuş. 9 kez gidilen köyün muhtarı da artık pazarda annesi, ablası ile birlikte tezgahta satış yapıyormuş. Şu anda 22 köyden 132 kadın her pazar günü geliyor ve bu pazarda kendi yaptığı ürünü satıyor. Erişte, tarhana, katmer, reçel, köy ekmeği, keçi ürünleri gibi pek çok farklı ürün satılıyor. Ayrıca, 250-300 kadın da tezgah bekliyor. Köylüler gerçekten kendi ürününü mü satıyor diye sürekli denetim de yapılıyor. Tezgah için kadınlardan ayda 25 TL alınıyor. Ancak, bunun nedeni pazarda görev yapan 2 güvenlik görevlisinin maaşını karşılamak. Elmas Aslan, bu projeyle yılın girişimci kadınları arasından seçilerek ödül de almış.

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR



İlknur Özcan:

Edirne Kadın Girişimciler Kurulu İl İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. Güzellik sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu sektöre 30 yaşında başlamış. 21 yıldır devam ediyor. Kendisi de bir güzellik uzmanıyken bir güzellik merkezi açmış. Aynı zamanda kursiyer de yetiştiriyor. Yetiştirdiği elemanların da daha sonra kendi yerlerini açarak piyasa girdiklerini aktarıyor. Şu an güzellik merkezinde 8 kişi istihdam ediyor.



Emine Günay:

İl İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyor. Henüz ilkokuldayken annesinin rahatsızlığı nedeniyle köyde babaannesi ile birlikte kalmaya başlamş ve ilk kez o dönemde çalışmış. Üniversitedeyken İstanbul’da firmalara kartvizit basan bir firmadan katalog alarak Bursa’daki şirketlere kartvizitleri pazarlamış. Promosyon sektörüne adım atmış. Mezun olduktan sonra tekstil atölyesi kurmuş. Bugün ise hizmet sektöründe. Otel, pansiyon işletiyor. Restoran, düğün salonu ile organizasyonlar, etkinliler yapıyor. Bazen 300-400 kişiyle çalışmak durumunda kaldıklarını, burada çoğunlukla öğrencileri istihdam ederek onlara maddi destek olduklarını aktarıyor.



Hülya Akman:

İl İcra Komitesi Üyesi. Eşinin kurduğu şirkette çalışırken 2000 yılında nakliye üzerine yeni bir şirket kurma kararı alınmış. Akman, bu şirketin sorumluluğunu üstlenmiş. Şu 10 adet tırları var ve 10 şöför istihdam ediyorlar. Türkiye’nin her yerine çim taşıyorlar.



Ayser Saygı:

İl İcra Komitesi Üyesi. 2007’den beri inşaat malzemesi satışı yapıyorlar. Eşi çiftçilik yaparken rahatsızlandığı için birlikte bu şirketi kurmuşlar. Babası da inşaatçılık mesleğinden geldiği için sektöre çok rahat alışmış. Şirketlin ilk zamanlarında bir boya firmasının toplantısına katıldığını ve burada tek kadının kendisi olduğunu vurguluyor. Bir kadın olarak sektörde çalışmanın zor olduğunu ancak gerektiğinde erkekler gibi malzeme yükleyip, ölçü aldığını belirtiyor.



Yıldız Yeşilkurt:

İl İcra Komitesi Üyesi. İş makinaları kiralama şirketi bulunuyor. Vinç, forklift, platform kiralıyorlar. Direk işin başında olduğunu fiyat verme, forklift kullanma gibi her işi yaptığını söylüyor. 15 çalışanı bulunuyor. Bu rakam yazın 20’nin üzerine çıkıyor.



Nükhet Uzunismail Su:

İl icra Komitesi Başkan Yardımcılığı yapıyor. Ailesi 1979’da Trabzon’dan Edirne’ye göç ettikten sonra burada ticarete başlamış. Şuan akaryakıt, mobilya, iletişim, beyaz eşya, tüp, su sektöründe faaliyet gösteren şirketleri var. Kendisi de eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde çalışmış. Ayrıca ablasıyla beraber farklı bir şirkette dış ticaret işi yapıyorlar.

Nuray Yılmaz Geldi: İl İcra Komitesi Üyesi. 43 yıllık aile şirketlerinde meslek hayatına başlamış. Edirne’nin en büyük ekmek üreticileri. 26 yaşına kadar burada çalışmış. Daha sonra ekmekte çeşitliliği arttırarak kendi şirketini kurmuş. Aynı zamanda paket kurabiye ürünlerinin pazarlamasını yapıyorlar.



Aycan Algur:

İl icra Komitesi Üyesi. Otomobil sektöründe faaliyet gösteren aile şirketin yöneticilik yapıyor. 25 kişiye istihdam sağlıyorlar. Ayrıca kendi şirketini de kurmuş. Planları arasında hediyelik eşya projesi bulunuyor. Ayrıca otomobil sektörüne de devam edecek.



Muradiye Akcan:

İl İcra Komitesi Üyesi. Eğitim sektöründe. Üniversitede öğretim görevlisiyken yavaş okuduğu için kadroya girememiş. 2005 yılında bu nedenle Edirne’de hızlı okuma kursuna gitmiş. 2010’da ise bu kursun sahibi olmuş. Türkiye’yi gezerek bu eğitimi insanlara tanıtıyor. Bugüne kadar 17 bin kişinin okuma hızını ölçmüşler. Bugün hem kitap var hem de online programları bulunuyor. Ayrıca, 4 çalışanı olan bir dershanesi var.



Pakize Eraslan:

İl İcra Komitesi Üyesi. İlk işlerinde ailesiyle beraber tavukçuluk sektöründe bir firmanın bayiliğini almışlar. Ancak, kuş gribinin ortaya çıktığı yıl iflas etmişler. Uzun süre sonra 2010’da tekrar tavukçuluk sektörüne girerek bu sefer bayi olarak değil, firmalardan ürün alıp satma üzerine kendi kendine bir işletme kurmuş. Şu anda işin hem mutfak hem perakende hem de toptan bölümünde çalışıyor.



Sevim Adalı:

İl İcra Komitesi üyesi. Sigortacılık yapıyor. 12 yıl bankada çalışmış. Ancak, banka kapandıktan sonra etrafındaki kişilerin tavsiyesiyle sigortacılığa başlamış. Baştan cesaret edememiş. Şimdi ise keşke daha önce iş dünyasına adım atsaydım diyor. Ayrıca, daha önce ticaretle uğraşan eşi de işini bırakarak kendi yanında çalışmaya başlamış.



Seval Gemici:

İl İcra Komitesi Başkan Yardımcısı. Eczacılık yapıyor. Tüm Trakya’ya şeker satarak ticaret yapan bir babanın kızı. O dönem bir kadın olarak ticaretle uğraşabilmesi zormuş ve hayalim eczacılıkmış. 1989 yılından beri eczacılık yapıyor. Ayrıca, İstanbul Ecza Koop’un Uzunköprü’de bölge temsilcisi.