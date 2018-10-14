KİT’lerde istihdam 115 bin kişi oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) ve özelleştirme kapsam ve programındaki kuruluşlarda istihdam edilen personel sayısını yayımladı. Açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde 26 kuruluşta toplam 115 bin 579 kişi istihdam edildi. Bu sayı Ocak-Mart döneminde 106 bin 524 kişiydi. 2017 yılının sonunda ise 26 kuruluşta toplam 105 bin 591 kişi istihdam edildi.

50 BİN İŞÇİ

26 şirketten 23’ü Hazine’nin portföyündeki şirketlerden, 3’ü de özelleştirme portföyündeki kuruluşlardan oluşuyor. Hazine kapsamındaki 23 kuruluşta bu yılın ilk yarısında 106 bin 539 kişi çalışıyor. Bunların 45 bini 323’ü ‘kapsam içi işçi’ diye adlandırılan toplu iş sözleşmesi yapma hakkı bulunan çalışanlardan oluşurken, 43 bin 344’ü de sözleşmeli personelden oluştu. 10 bin 750 çalışan ise geçici işçi, 3 bin 387’si ‘kapsam dışı işçi’ denilen toplu iş sözleşmesi yapma hakkı bulunmayan personelden oluştu. Hazine kapsamındaki 23 kuruluştu toplam çalışan memur sayısı ise 3 bin 753 oldu.

Açıklanan verilere göre özelleştirme kapsam ve programında 23 kuruluş bulunuyor. Bu şirketlerde de 2018’in ilk yarısında toplam 9 bin 40 kişi istihdam ediliyor. Bunların 5 bin 94’ü kapsam içi işçilerden, 2 bin 244’ü geçici işçilerden, bin 365’i sözleşmeli çalışanlardan, 97’si de kapsam dışı işçilerden oluştu. Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışan memur sayısı ise bu dönemde 240 oldu. Hazine portföyü ve özelleştirme kapsamındaki 26 kuruluşun toplamına bakıldığında ise istihdam edilen toplam 115 bin 579 kişinin 50 bin 417’i kapsam içi işçilerden oluştu. Kuruluşlarda, bu yılın ilk yarısında 44 bin 709 sözleşmeli personel çalışırken, 12 bin 994 geçici işçi, 3 bin 484 kapsam dışı işçi ve 3 bin 975 de memur istihdam edildi.

26 KURULUŞ

Hem Hazine hem de özelleştirme kapsamındaki 26 kuruluş ise şunlar: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), ETİ Maden İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş (TETAŞ), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Devlet Malzeme Ofisi (DMO), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye Vagon sanayii (TÜVASAŞ), Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii (TÜDEMSAŞ), Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii (TÜLOMSAŞ), Taşımacılık A.Ş., Devlet Hava Meydanları (DHMİ), Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Et Süt Kurumu (ESK), Denizcilik İşletmeleri (TDİ), Türk Şeker, Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ), Sümer Holding, Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN).