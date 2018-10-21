Kendi işini kurmak isteyen kadınlara yol gösteriyor
Geçtiğimiz yıl B-Fit’lerin kurucusu Bedriye Hülya’nın öncülüğünde kurulan BizBizze İnisiyatifi bir yılda 203 kadının hayatına dokundu. İş hayatına atılmak isteyen kadınlara yol gösteren ve eğitim veren BizBizze, kadınlara 100 saati bulan girişimcilik eğitimleri veriyor.
TÜİK verilerine göre kadın işveren oranının yüzde 8 olduğu Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılımında yapılacak çok şey var. İşte bu alanda kolları sıvayan kadınlardan biri Bedriye Hülya. Türkiye’de hem girişimci olan hem de kadınları iş hayatına sokarak girişimci yapan B-Fit’lerin kurucusu Bedriye Hülya’nın öncülüğünde 2017 yılında ‘BizBizze inisiyatif’i kuruldu. Kadınlara spor alışkanlığı kazandırmak için kadın girişimciler tarafından kurulan B-Fit’lerin fikir annesi Bedriye Hülya bu kez de iş hayatına girmek isteyen kadınlara yol gösterecek bir platform kurdu. Kadınların yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek için kurulan BizBizze, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak, bunun için ihtiyaç duydukları eğitimleri vermek, kadınları desteklemek için de BizBizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Ünitesi Projesi’ni hayata geçirdi.
JP Morgan Vakfı’nın desteği ile Ocak 2017’de ilk proje dönemini başlatan BizBizze, bu proje kapsamında öncelikle İstanbul’da yaşayan 18 yaş üstü iş ve sosyal hayat içinde yer almak isteyen 300 kadınla çalıştı. BizBizze her gelir seviyesinden kadının kendi gücünün farkında olarak onu kullanmasını, kadınların kendi işlerini kurmasını ve finansal bağımsızlıklarını elde etmesini, iş hayatına çalışan olarak katılmasını, gönüllülük yaparak toplumsal fayda yaratmasını hedefleyerek, farklı kesimlerden kadınları bu hedeflere ulaşmak için biraraya getiren bir yapı oldu.
Bu hedeflere uygun olarak da girişimcilik, istihdam ve gönüllülük programları uygulayan BizBizze’de eğitim programlarında alanında uzman isimler ve sektör profesyonellerinin eğitmenliğinde kadınlara yaklaşık 100 saati bulan eğitimler veriliyor. Toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yarattığı algıyı aşmaya odaklı eğitimlerde girişimci ya da profesyonel adayı kadınların hem teknik yeterlilik sağlaması hem de kişisel olarak güçlenmesi hedefleniyor.
Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye iş birliğiyle yürütülen programla da rehberlik ve eğitim aşamasına katılan kadınların hayatındaki zorluklara farklı ve yeni açılardan bakmasını sağlama, karar alma becerilerini geliştirme, kişiler arası ilişkilerde etkinlik sağlama ve güveni arttırma amaçlı koç desteği sunuluyor. Alanında uzman gönüllü mentorların kadınlara iş hedefi belirlemesi, iş geliştirmesi, hedefleri konusunda yol alması için rehberlik etmesi de hedefleniyor.
BİR YILDA NELER YAPILDI
BizBizze, 2017 yılında 103’ü girişimcilik programı 100’ü istihdam programı katılımcısı 203 kadının hayatına dokundu. Programa katılan 37 kadın iş kurarken 40 kadın ise iş buldu. 2018 programımı halen sürüyor. Bahar dönemin grubunda 33 kadın halen programa devam ediyor. Programın koçluk aşamasını tamamlayan ve mentorluk aşamasına geçmek üzere olan bu 33 kişiden 5’i para kazanmaya başladı, 8 kadın ise şirketini kurma hazırlığında. Sonbahar programında da 67 kadınla eğitimler başlıyor. Bunların 29’u KOBİ, 38’i startup.
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