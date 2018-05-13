Kamuya sözleşmeli sporcu aranıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 3 bin 200 spor personeli alacak. Alınacak personel, Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek. Bakanlık, bin 800’ü antrenör, bin 50’si spor eğitim uzmanı, 98’i spor psikoloğu, 111’i spor fizyoterapisti, 52’si spor beslenme uzmanı, 89’u spor masörü olmak üzere toplam 3 bin 200 personel alımı yapacak. 89 spor masörünün ise 42’si kadın, 47’si ise erkek çalışan olacak.



Başvuracak adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve 60 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Erkek adayların ise ya askerlikle ilişkisi olmayacak ya da en az bir yıllık tecil belgesi bulunması gerekecek. Ayrıca adayların bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olması da gerekiyor.



Başvurulacak branşlara göre aranan şartlar ise değişiyor. Spor psikoloğu, spor fizyoterapistliği, spor beslenme uzmanlığı ve spor eğitim uzmanlığı için başvuracakların; üniversitelerin psikoloji, fizik tedavi-rehabilitasyon, beslenme-diyetik, beden eğitimi-spor eğitimi bölümlerinden mezun olması, yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemesi gerekiyor. Spor masörlüğü için başvuruda bulunacak adayların ise yurtiçi veya yurtdışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az bir yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemesi şart. Sözleşmeli antrenör olarak çalışmak isteyenler adaylarda ise üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olması ve spor branşlarında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olma şartı aranıyor.



4 HAZİRAN SON GÜN

22 Mayıs 2016’da yapılan ve KPSS’de en az 50 puan alan adaylar 18 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında başvur yapabilecek. Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018’den itibaren sözlü sınav usulü ile yapılacak. Adaylar mezun olduğu bölüme göre antrenör veya spor uzmanı pozisyonlarından sadece birine başvuruda bulunabilecekler ve başvurdukları pozisyona göre sadece bir il tercihinde bulunacak, o il için sıralamaya girmesi durumunda sözlü sınava çağırılacaklar.



Kontenjanın beş katı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 3 bin 200 spor personeli alacak olsa da tüm branşlarda alacağı kontenjan sayısının 5 katı kadar da adayın başvurmasını istiyor. Buna göre; spor psikoloğu, spor fizyoterapisti, beslenme uzmanı, masör, spor eğitim uzmanı olarak toplam bin 400 kişilik kontenjan bulunurken, sözlü sınava 7 bin kişi çağrılacak. Aynı şekilde Spor Genel Müdürlüğü, bin 800 antrenör alımı için de 9 bin kişiyi sözlü sınava çağıracak.



Hangi branşlarda kaç antrenör alınacak?

Atıcılık 51, atletizm 129, badminton 52, basketbol 144, bedensel engelli basketbolu 7, bedensel engelli voleybolu 1, bedensel engelli yüzme 5, beyzbol 5, bilardo 1, bisiklet 18, bocce 7, boks 63, buz hokeyi 9, buz pateni 20, jimnastik 84, curling 14, dağcılık 4, eskrim 31, futbol 81, goalball 6, görme engelli futbol 4, güreş 125, bayan güreş 1, halter 47, hentbol 56, hokey 30, judo 76, kano 25, karate 85, kayak 22, kayakla atlama 2, kick boks 4, kürek 12, masa tenisi 59, okçuluk 75, rafting 4, ragbi 7, su kayağı 1, su topu 9, taekwondo 107, tenis 9, voleybol 152, wushu 14, yelken 18, yüzme 124.