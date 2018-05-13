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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerKamuya sözleşmeli sporcu aranıyor
GeriİK/Yeni Ekonomi Kamuya sözleşmeli sporcu aranıyor
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İK/Yeni Ekonomi
Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
13.05.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Kamuya sözleşmeli sporcu aranıyor

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Kamuya sözleşmeli sporcu aranıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, bin 800’ü antrenör olmak üzere toplam 3 bin 200 spor personeli alacak. Spor eğitmeni, spor psikoloğu, spor fizyoterapisti, beslenme uzmanı ve masör olarak çalışacak olan personel, sözleşmeli işe alınacak.

Kamuya sözleşmeli sporcu aranıyorGençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 3 bin 200 spor personeli alacak. Alınacak personel, Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilecek. Bakanlık, bin 800’ü antrenör, bin 50’si spor eğitim uzmanı, 98’i spor psikoloğu, 111’i spor fizyoterapisti, 52’si spor beslenme uzmanı, 89’u spor masörü olmak üzere toplam 3 bin 200 personel alımı yapacak. 89 spor masörünün ise 42’si kadın, 47’si ise erkek çalışan olacak.

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve 60 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Erkek adayların ise ya askerlikle ilişkisi olmayacak ya da en az bir yıllık tecil belgesi bulunması gerekecek. Ayrıca adayların bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olması da gerekiyor.

Başvurulacak branşlara göre aranan şartlar ise değişiyor. Spor psikoloğu, spor fizyoterapistliği, spor beslenme uzmanlığı ve spor eğitim uzmanlığı için başvuracakların; üniversitelerin psikoloji, fizik tedavi-rehabilitasyon, beslenme-diyetik, beden eğitimi-spor eğitimi bölümlerinden mezun olması, yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemesi gerekiyor. Spor masörlüğü için başvuruda bulunacak adayların ise yurtiçi veya yurtdışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az bir yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemesi şart. Sözleşmeli antrenör olarak çalışmak isteyenler adaylarda ise üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olması ve spor branşlarında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olma şartı aranıyor.

4 HAZİRAN SON GÜN
22 Mayıs 2016’da yapılan ve KPSS’de en az 50 puan alan adaylar 18 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında başvur yapabilecek. Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018’den itibaren sözlü sınav usulü ile yapılacak. Adaylar mezun olduğu bölüme göre antrenör veya spor uzmanı pozisyonlarından sadece birine başvuruda bulunabilecekler ve başvurdukları pozisyona göre sadece bir il tercihinde bulunacak, o il için sıralamaya girmesi durumunda sözlü sınava çağırılacaklar.

Kontenjanın beş katı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli 3 bin 200 spor personeli alacak olsa da tüm branşlarda alacağı kontenjan sayısının 5 katı kadar da adayın başvurmasını istiyor. Buna göre; spor psikoloğu, spor fizyoterapisti, beslenme uzmanı, masör, spor eğitim uzmanı olarak toplam bin 400 kişilik kontenjan bulunurken, sözlü sınava 7 bin kişi çağrılacak. Aynı şekilde Spor Genel Müdürlüğü, bin 800 antrenör alımı için de 9 bin kişiyi sözlü sınava çağıracak.

Hangi branşlarda kaç antrenör alınacak?
Atıcılık 51, atletizm 129, badminton 52, basketbol 144, bedensel engelli basketbolu 7, bedensel engelli voleybolu 1, bedensel engelli yüzme 5, beyzbol 5, bilardo 1, bisiklet 18, bocce 7, boks 63, buz hokeyi 9, buz pateni 20, jimnastik 84, curling 14, dağcılık 4, eskrim 31, futbol 81, goalball 6, görme engelli futbol 4, güreş 125, bayan güreş 1, halter 47, hentbol 56, hokey 30, judo 76, kano 25, karate 85, kayak 22, kayakla atlama 2, kick boks 4, kürek 12, masa tenisi 59, okçuluk 75, rafting 4, ragbi 7, su kayağı 1, su topu 9, taekwondo 107, tenis 9, voleybol 152, wushu 14, yelken 18, yüzme 124.

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