Kamuya 10 bin sağlıkçı alınacak

Sağlık Bakanlığı, sene sonuna kadar 10 bin personel alımı yapacak. Bunun 3 bin 500 kişisi için alım işlemi bitmek üzere, yıl sonuna kadar da 6 bin 500 yeni kişi daha istihdam edilecek. Sağlık alanında 1 milyondan fazla kişi çalışıyor. Bunun 150 bine yakını hekimden, 152 bini hemşireden, 52 bini ebeden, 460 binini sağlık personelinden, kalan ise sağlık alanında çalışan işçilerden oluşuyor.



Sağlıkta artan istihdam açığını kapatmak için üç yıldır, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu ciddi eleman alımı yapıyor. 2017’de 6 bin 500’ü sağlık personeli, 13 bini doktor, 17 bini şirket personeli olmak üzere toplam 46 bin 500 sağlık personeli için kadro oluşturuldu. En fazla kadro ise 8 bin 500 hemşire ve ebe için oluşturuldu. Sene içinde de 10 bin sağlık işçisinin dışında çoğunluğu sağlık meslek lisesi ve üniversitelerin sağlık bölümü mezunlarından olmak üzere 36 bin sağlık personeli daha istihdam edildi.



55 BİN KİŞİYİ BULDU

2018 yılı ise sağlıkta kamunun en çok istihdam sağladığı yıl oldu. Sene başında toplam 55 bin sağlık personeli istihdam edileceği açıklandı. Sağlık Bakanlığı önce bin 320’si ortaöğretim mezunlarından, 827’si ön lisans mezunlarından ve 6 bin 853’ü lisans mezunlarından olmak üzere toplam 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yaptı. Ardında da sene içinde 18 bin yeni sağlık personeli daha istihdam etti ki, alınan personelin 8 bini hemşire, 2 bini ebe, bini ilk ve acil yardım teknisyeni ve 800’ü de tıbbi sekreterden oluştu. Sene içinde Bakanlık, personel alımına devam etti.



2019’DA 25 BİN İSTİHDAM

Şimdi de Sağlık Bakanlığı yıl sonuna kadar 10 bin yeni istihdam yaratacak. Şimdilik bu 10 binin 3 bin 500’ü için alım işlemleri tamamlanmak üzere. Ayrıca sene sonuna kadar 6 bin 500 kişilik daha alım yapılacak. İstihdam sağlanacak alanlar ise acil tıp teknisyenliği, veri analizi yapan işletmenler, ambulans şoförleri, yardımcı klinik elemanı gibi birçok alan olacak.



Sağlık Bakanlığı, 2019 yılında istihdam edilecek yeni personel sayısını da açıkladı. Buna göre gelecek yıl 25 bin sağlık personeli alınacak. Bunların çoğu da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olacak. Yeni alınacak personelin tamamı Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek.

İSTİHDAM ARTIŞI DEVAM EDECEK

Sağlık alanı istihdam açısından önümüzdeki yıllarda da en cazip sektörlerin başında gelecek. Başta açılan şehir hastaneleri olmak üzere ardı ardına tıp üniversitelerinin kurulması, özel sektör yatırımlarının artması, sağlık turizminde önemli konuma gelinmesi ile istihdamda da artış bekleniyor. Sadece hekim ya da hemşire istihdamı da değil; sağlık teknisyeni, obezite cerrahı, medikal mühendislik, ergoterapi, histoloji, embriyoloji gibi sağlığın birçok alanında personel ihtiyacı olacak. Bu çerçevede de en çok istihdam sağlayacak kurum yine kamu olacak.