Kamuda işe alımlar başladı

Kamuya personel alımı netleşti. Taşeron düzenlemesi sonrasında kamuda taşeron olarak çalışanların kadroya alınması sonrası yeni işe alımların nasıl yapılacağı merak konusuydu. 2018 yılında kamuya 110 bin personel alınacağı duyurulmuş, ancak taşeron düzenlemesi sonrası merkezi bütçe ile düzenlenen kurum ve kuruluşlarda, özel bütçeli kuruluşlar ve idarelerde, denetleyici düzenleyici kuruluşlarda personel alımına dayalı ihale yapılmayacağı açıklanmıştı. Bunun üzerine de kamuya alımlar bir süreliğine durmuştu. Kamu kurumları şimdilerde ise birer birer ihtiyaçları doğrultusunda elaman alımına başladı.



KURA İLE İŞE YERLEŞTİRME

Peki, 2018 yılında kamuya personel alımı nasıl olacak? Bundan sonra personel ihtiyacı Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı’nın koordinasyonunda belirlenecek. Kamu kurumlarına işçi alımı artık, İŞKUR üzerinden yürütülecek ve işe alımları İŞKUR yapacak. Alınacak işçilerde lise ve üzeri öğretim şartı aranıyorsa KPSS puanı ile alım yapılacak. İşe alınacaklarda lise altı öğrenim şartı olacaksa İŞKUR’un bugüne kadar uyguladığı kura yöntemi ile alımlar yapılacak. Belediyelerde çalışacaklar ise İçişleri Bakanlığı’nın belirleyeceği şartlara göre işe alınacak.



Bu arada kamuda ilk defa görev alacaklar için de Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri açıklandı. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması için ilk tarih 12 Mart-11 Mayıs, ikinci tarih ise 6 Ağustos-5 Ekim tarihleri olacak.



KAMUDA ALIMLAR NASIL OLACAK?

Kamuda işe alımlara yönelik izlenecek yol haritası netleştikten sonra şimdilerde, kamu kurumları birer birer personel alımı için duyurulara çıkmaya başladı. Nisan ayı sonuna kadar; Karayolları Genel Müdürlüğü çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere 180 sözleşmeli personel alacak. Tarım Bakanlığı ise ziraat mühendisi ve veteriner hekim olarak görevlendirilmek üzere 150 kişi alacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ise 70’i ilçe müftüsü, 60’ı da il müftüsü olmak üzere 130 kişilik işe alım yapacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ise arşiv uzmanı olarak 125 kişiyi görevlendirecek. Yeni düzenleme ile artık belediyeler de resmi duyuru ile işe alım yapacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye çapındaki belediyeler 175 işçi alımı yapacak. En yüksek alımı ise 110 kişiyle Afyonkarahisar Belediyesi gerçekleştirecek.