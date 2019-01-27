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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
Noyan DOĞAN - noyandogan@hurriyet.com.tr
27.01.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

İstihdamın geleceği dijital sanayide

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İstihdamın geleceği dijital sanayide

İŞKUR, 2018 yılı istihdam piyasasında yaşananları ve 2019 yılı beklentilerini raporla yayımladı. Çarpıcı sonuçların açıklandığı raporda İŞKUR, ilk defa gelecekte istihdamda yaşanacak gelişmelere de dikkat çekti. Buna göre, teknolojik gelişmeler, yapılan işleri ve meslekleri karmaşık hale getiriyor. 20 yıl önce var olmayan meslekler günümüzde dünyayı yönlendiren meslekler haline gelmeye başladı.

İstihdamın geleceği dijital sanayideİŞKUR, 2018 Yılı İşgücü Piyasası Araştırma Raporu’nu yayımladı. Araştırmaya göre; Türkiye çapında 7 milyon 895 bini erkek, 2 milyon 724 bini kadın olmak üzere toplam 10 milyon 619 bin kişi çalışıyor. Araştırmaya göre, 2018 yılında önceki yıla oranla istihdamda yüzde 5.8’lik artış görüldü. İŞKUR, İşgücü Piyasası Araştırmasını, 11 bin 588 işyeri, 2-9 istihdamlı; 5 bin 348 işyeri, 10-19 istihdamlı ve 72 bin 388 işyeri, 20 ve daha fazla istihdamlı olmak üzere toplam 89 bin 324 işyeri ziyareti yaparak gerçekleştirdi.

İSTİHDAMIN AZALDIĞI SEKTÖRLER
Rapora göre 2018’de finans ve sigorta faaliyetleri ile kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor sektörlerinde istihdam azalışı yaşandı. Finans ve sigorta faaliyetleri sektöründe özellikle dijital ve mobil bankacılığa geçiş ile birlikte istihdam azalışı görüldüğünün belirtildiği raporda, 2017 yılına göre imalat sektöründe çalışanlar yüzde 8,1 oranında arttığına dikkat çekildi. İnşaat ile gayrimenkul faaliyetleri sektörlerinde de önemli oranlarda istihdam artışı görüldü. İŞKUR’un raporuna göre de 5 bin 440 farklı meslekte çalışan bulunuyor. Erkekler, 5 bin 298 farklı meslekte istihdam edilirken kadınlar 3 bin 761 farklı meslekte istihdam ediliyor. Yine rapora göre; en fazla istihdam imalat sektöründe olurken, imalat sektörünü toptan ve perakende ticaret ve inşaat sektörleri izledi. En az istihdama sahip olan sektör ise su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri.

2018 Yılı İşgücü Piyasası Raporu’nu göre işyerlerinde en çok çalışılan meslekler; satış danışmanı ve uzmanı, işletmeci, şoför-yük taşıma, temizlik görevlisi, beden işçisi ve garson olarak sıralanıyor. Erkeklerde en çok çalışılan meslekler muhasebeci, şoför-yük taşıma, işletmeci, temizlik görevlisi, aşçı, büro memuru, ön muhasebeci, bekçi, beden işçisi ve pazarlamacı şeklinde iken; kadınlarda en çok çalışılan meslekler temizlik görevlisi, muhasebeci, sekreter, ön muhasebeci, aşçı, büro memuru, çaycı, satış danışmanı, büro işçisi ve kasiyer olarak yer alıyor.

Raporda, işgücü piyasasına yönelik tespitlere ve önerilere de yer veriliyor. Buna göre, İşgücü piyasasında genellikle nitelik ve beceri gerektiren mesleklerde eleman bulunmasında zorluk çekiliyor. Ayrıca ara eleman açığına da dikkat çekiliyor. Raporda, bu konuda şu görüşlere yer veriliyor: “Mevcut çalışanların nitelik düzeyi düşük iken ihtiyaç duyulan mesleklerde aranılan nitelik düzeyi daha yüksektir. Çalışma sonuçlarına göre her 5 işyerinden birinin eleman temin ederken güçlük çekmesi, işgücü piyasasında arz ve talep arasında uyumsuzluk olduğunu göstermektedir. Türkiye işgücü piyasasının genelinde çalışanların ve işsizlerin eğitim durumlarının düşük olması işgücü piyasasını olumsuz etkilemektedir. İşsizlik probleminin ortadan kaldırılması için işgücü arz ve talebinin
birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.”

İŞTE GELECEĞİN MESLEKLERİ
Rapora göre, 2019 yılında en çok istihdam artışı yaşanacak alan imalat sektörü. Ayrıca toptan ve perakende ticaret, inşaat, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinde de istihdam artışı yaşanacak. Bu sektörlerde net istihdam artışı beklentisi ise 722 bin kişiden fazla. 2019’da istihdamda en az artış beklenen sektör ise finans ve sigorta sektörü. İŞKUR’un raporunda geleceğin meslekleri de sıralanıyor. Endüstriyel bilgisayar programcılığı, giyilebilir teknoloji tasarımcısı, endüstriyel kullanıcı ara yüzü tasarımcısı, bulut bilişim uzmanı, siber güvenlik uzmanı, veri analisti, ERP uzmanı, sosyal medya uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, mobil yazılım uzmanı, oyun geliştirme uzmanı gibi meslekler gelecekte işgücü talebi artacak meslekler grubunu oluşturuyor.

HER 10 İŞVERENDEN 2’Sİ ARADIĞI ELEMANI BULAMIYOR
2018 Yılı İşgücü Piyasası Araştırma Raporu’na göre her 10 işyerinden 2’si aradığı elemanı işgücü piyasasında bulmaya çalışırken zorlanıyor. Raporda; eleman temininde güçlük çeken işyeri oranının yüksek olması işgücü piyasasının arz ve talep tarafları arasında bir uyumsuzluğun olduğuna işaret ettiğine değiniliyor. Eleman temininde güçlük çeken işyeri oranı en yüksek bölge ise Kuzeydoğu Anadolu. Türkiye genelinde temininde güçlük çekilen mesleklere bakıldığında ilk sırada dikiş makinecisi geliyor. Bunu servis elemanı, satış danışmanı takip ediyor. Diğer meslekler ise beden işçisi, elektrikçi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, kalite kontrolcü, gazaltı kaynakçısı, aşçı, tornacı, mobilya montajcısı, oto bakım ve onarımcısı, bayan kuaförü, plastik doğramacı, mermer işçisi.

İstihdamın geleceği dijital sanayide
İstihdamın geleceği dijital sanayide


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