İstihdam piyasası 2018’e hareketli başladı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre istihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık artış ile yüzde 46,9 oldu. 2017 yılının yarattığı dinamikle, 2018’de özellikle önceki yılı durağan geçiren şirketler bu yıla ilave kadroların işe alımları için talep yaratarak başladılar. Her yıl olduğu gibi stratejik olarak yeni organizasyonların netleşmesi, terfilerin açıklanması ile beraber de şubat ve mart ayları içerisinde yönetsel roller için yeni arayışlar artmaya başladı. Adecco Türkiye İK Direktörü Akgül Can Beyhan, “Yılsonu itibariyle her sektörde yeni yapılanmalarla birlikte gerçekleşen terfiler ve ücret artışlarında memnuniyetsizliklerin getirdiği işten ayrılmalar ilk 3 ayda yeni açık pozisyonları yaratıyor. 2018’in ilk üç ayında ise büyüyen sektörler olarak otomotivde işe alımlar arttı. Bununla beraber her dönem dinamik bir yapıya sahip olan perakende ve son dönemlerde yaşanan gelişmelere ek olarak da inşaat sektöründe işe alımlar arttı. 2018’in ilk çeyreğinde bütün sektörlerde üst düzeyde en fazla aranan pozisyonlar ise finans, satış-pazarlama ve mühendislik-teknik roller. Ayrıca hem orta, hem de giriş düzeyindeki alımlarda dijital pazarlama, bilişim ve telekom ağırlıklı pozisyonlarda işe alımlar aktif” diyor.



İLAÇ VE FİNANS BAŞI ÇEKTİ

Manpower Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, ilk çeyrekte en yüksek istihdam beklentisinin ilaç, finans, sigorta, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler ile toptan ve perakende ticaret sektörlerinden geldiğini söylüyor: “İlaç sektöründeki bu yükselişin en önemli sebebi, Türkiye’deki ilaç şirketlerinin son günlerde Ar-Ge ve biyoteknoloji alanındaki yatırımlarını artırması oldu. İlaç sektöründeki istihdam artışının uzun vadede de yukarı yönlü seyrini sürdüreceğini söyleyebiliriz” diyor.



Randstad Türkiye Ticari Müdürü Ener Öztürk, ilk çeyrekte de her zamanki gibi ilaç ve bilişimin başı çektiğini söylüyor: “En çok aranan pozisyonlara bakıldığında ise ağırlıklı yazılımcı olmak üzere tüm IT rolleri en çok aranan roller olarak öne çıktı. Burada önemli bir nitelikli aday açığından bahsetmek mümkün. Tüm satış rolleri de, yıllardır devam ettiği üzere oldukça yoğun olarak talep gördü. Özellikle teknik satış rollerinde var olan bir arz/talep dengesizliğinden söz etmek mümkün. Bunu yanı sıra finans, satın alma, insan kaynakları ve tedarik zinciri rollerinde de gözle görülür bir hareketlilik söz konusu.”

İVME ARTACAK

Michael Page Mühendislik ve Tedarik Zinciri Direktörü Jülide Tunalı ve Michael Page Finans ve Bankacılık Direktörü Fatih Cömert, 2018 yılında istihdam piyasasında finans rollerindeki talep artışının hızlandığını, sektör olarak bakıldığında ağırlıklı olarak endüstri tarafında bu artışın ivme kazandığını söylüyorlar: “Dijital roller, mühendislikte kalite ve bakım onarım rolleri, medikal roller yani genel olarak teknik rollerde de artış görülüyor. İlaç, perakende, teknoloji alanlarında büyüme kaydedildiğini belirtebiliriz. Ancak rollerin içerikleri ve sorumluluk alanları da giderek büyüyor ve dönüşüm geçiriyor. Yapılan saha incelemeleri özellikle Türkiye gibi dinamik ekonomiye sahip ülkelerde nitelikli iş gücünün her alanda daha geniş portföy yönetimine doğru ilerlediğini gösteriyor. Pazarlama, üretim, tedarik zinciri, teknoloji, finans gibi alanlarda bu gelişimin sonucu olarak adayların sadece teknik özellikleri değil aynı zamanda iletişim yetenekleri de ön plana çıkıyor. Ekonomik ve politik durum günümüzdeki seyrini devam ettirdiği sürece, önümüzdeki üç ay için büyük beklentilerin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yılın ikinci çeyreğinde işe alımda ivmenin artacağı öngörülüyor. Yaz aylarından beklentimiz ise daha çok üretim alanındaki rollerin artması yönünde.”

EĞİTİM İLANLARI ARTTI

Yenibiris.com’da yayınlanan ilanların dağılımına bakıldığında 2018 yılında en çok ilan yayınlayan sektör eğitim sektörü. İlanların yüzde 13.74’ü eğitim sektöründen, yüzde 11.54’ü turizm-otelcilik sektöründen.



Eğitim sektöründe sirkülasyonun çok olmasından ve istihdam açığı olmasından dolayı özellikle yarı tatil ve dönem sonlarında iş ilanlarının arttıyor. Özel eğitim sektörünün gelişmesi ve okul sayısının artması da eğitim sektöründeki hareketlenmenin bir sebebi.

Turizm sektöründe ise sezonun yaklaşıyor olmasıyla özellikle nisan ayında iyice artacak olan otel rezervasyonlarından önce turizm firmaları personel açığını şimdiden kapatmak için iş ilanları yayınlıyor.

2. ÇEYREKTE İŞE ALIM BEKLENTİSİ YÜKSEK

ManpowerGroup 2018 ikinci çeyrek İstihdama Genel Bakış Araştırması, Türkiye’deki işverenleri temsil eden 1.003 kişilik bir örneklem ile görüşme yapılarak gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre Türk işverenleri, önümüzdeki nisan-haziran dönemi için güçlü işe alım beklentileri bildiriyor. İşverenlerin yüzde 28’i istihdamda artış beklerken yüzde 5’i azalma öngörüyor ve yüzde 63’ü de değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. Bunun sonucunda Net İstihdam Görünümü + % 23’ü gösteriyor. (Net istihdam görünümü, toplam istihdamda artış öngören işverenlerin yüzdesi alınarak ve bu yüzdeden istihdamda düşüş bekleyenlerin yüzdesi çıkarılarak hesaplanıyor.) İşe alım planları önceki çeyreğe göre yüzde 3 puan iyileşirken, 2017’nin ikinci çeyreğine göre yüzde 5 puan artıyor.



İLAÇ ÜÇ ÇEYREKTİR ZİRVEDE

11 sektörün tamamında işverenler, 2018’in 2. çeyreğinde istihdam seviyelerinde artış öngörüyor.



İlaç ile elektrik, gaz ve su sektörlerinde, sırasıyla +%29 ve +%25 net istihdam görünümüyle, sağlıklı istihdam artışı öngörülüyor.

İnşaat sektörü işverenleri de, +%21’lik bir görünüm ile aktif bir işe alım hızı bildirirken, üretim sektörü +%20’lik bir işe alım hızı bildiriyor.



İstihdam görünümü +%18 seviyesinde olan tarım, avcılık, ormancılık ve balıkçılık sektörü işverenleri, istikrarlı bir istihdam artışı bekliyor.



Diğer yandan, hem finans, sigortacılık, gayrimenkul ve kurumsal hizmetler sektörü hem de madencilik sektöründe işverenler +%17 istihdam görünümü bildiriyor.



Toptan ve perakende ticaret +%16, kamu ve sosyal hizmetler +%15, restoran ve otelcilik sektörü ise +%7 istihdam görünümü bildiriyor.