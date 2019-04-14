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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
Burcu ÖZÇELİK SÖZER - bozcelik@hurriyet.com.tr
14.04.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

İşe verimsiz toplantılardan başladı

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İşe verimsiz toplantılardan başladı

Pfizer Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Cem Açık, göreve gelir gelmez, çalışanları verimsiz toplantılardan ve gereksiz e-mail trafiğinden kurtarmak için kolları sıvadı. Hedef, 2020’ye kadar toplantılara harcanan zamanı ve e-postaları yüzde 50 oranında azaltmak.

İşe verimsiz toplantılardan başladıMart ayında Pfizer Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Cem Açık, Boğaziçi Üniversitesi’nde endüstri mühendisliği okudu, ardından MBA yapmak için Amerika’ya gitti. 1998’de Carnegie Mellon Üniversitesi’nde MBA’ini tamamladı. Sonrasında Amerikan Havayolları’nda kurumsal finans departmanında çalışmaya başladı. Yaklaşık 4 sene Amerikan Havayolları’nda çalıştı ve ilk yöneticilik tecrübesini de burada edindi. Ardından McKinsey’de danışmanlık yapmaya başladı ve 2002 yılında McKinsey ile Türkiye’ye geri döndü.Amerikan Havayolları’nda 11 Eylül’ü gören, Türkiye’ye 2001 krizi sonrası dönen Açık, “Zor zamanlarda insanlar kendilerini daha çok büyütüyor. Hiçbir zorluk karşısında yılmadım. Hep zor zamanlarda zor işlere el kaldırdım. Geriye baktığımda görüyorum ki beni en çok geliştiren hikayeler en zor zamanlarda yaşadığım hikayeler” diyor.

McKinsey’de enerji, strateji, hızlı tüketim, ilaç alanlarında strateji projeleri yapan Açık, 3.5 yılın sonunda McKinsey’deyken çalıştığı firmalardan biri olan Pfizer’e geçti. Cem Açık, “Pfizer’in insanına, çalışma ortamına aşık oldum. Pfizer, rotasyona ve farklı şeyleri denemeye odaklanan bir şirket. Beni her alanda denedi, geliştirdi, hata yapmama, onlardan öğrenmeme izin verdi. Kariyerimi şekillendirdi” diyor.

Pfizer’e 2005’te ürün planlama müdürü olarak başlayan Açık, sonra satış bölge müdürlüğü, kurumsal strateji müdürlüğü, kardiyovaskülerden sorumlu pazarlama müdürlüğü, bebek mamaları iş birimi genel müdürlüğü yaptı. Sonrasında Pfizer bebek beslenmesi iş birimini Nestle’ye satınca o da 2012 yılında bebek beslenmesi genel müdürü olarak Nestle’ye geçti.
6 ayın sonunda Pfizer’e uluslararası bir görev ile Avrupa Bölgesi Kardiyovasküler pazarlama direktörü olarak döndü. İstanbul merkezli çalıştı. 2016 yılında Pfizer Türkiye bünyesinde temel sağlık iş biriminin lideri oldu. 2019 Mart ayında da Pfizer Türkiye Genel Müdürü olarak atandı.

HEDEF YÜZDE 50 AZALTMAK
Cem Açık göreve gelir gelmez, çalışanları verimsiz toplantılardan ve gereksiz e-mail trafiğinden kurtarmak için kolları sıvadı.
Hedeflerinin toplantı ve e-mail trafiğini yüzde 50 azaltmak olduğunu söyleyen Açık, “Kendi çalışma arkadaşlarınızın zamanını doğru yerlere kanalize etmek üzerine bir çalışma başlattık. Zamanımızın yüzde kaçı nerede geçiyor, bunun ne kadarı verimli diye bakıyoruz. Bu globalde başlayan bir proje aslında benim de gelişime denk geldi. Çok da inandığım bir konu. Zamanımızın en az yarısını toplantılarda ve e-postalarda geçiriyoruz ki bence bu doğru bir kullanım değil. Şirket içinde bir e-posta kullanım rehberi yayınladık ve toplantıları daha verimli hale getirmek için altı altın kural hazırladık. İnsanlar ellini kaldırıp bu toplantı verimsiz deme hakkına sahip. Herkes bir verimlilik elçisi” diyor.

Pfizer’de daha verimli toplantılar için şu kararlar uygulanıyor:

- Toplantıyı düzenleyen tarafından toplantı öncesi ajanda gönderilir. Ajandasız toplantılar düzenlenmez.

- İdeal toplantı süresi 15, 30 ya da 45 dakika olmalı.

- Katılımın gerekmediği düşünülüyorsa, toplantı daveti reddedilebilir. Toplantıdayken, toplantıda olmak gerekir.

- Toplantı sırasında tablet, telefon ya da bilgisayarla ilgilenilmez.

- Toplantıların başlangıç ve bitiş saatlerine sadık kalınır.

- Toplantı zamanı değerlidir. Zaman kaybı toplantılar değil, zamanın doğru kullanıldığı toplantılar yapılmalı ve toplantı notu tutulması ihmal edilmemelidir.

Tüm bu aksiyonlar ile 2020’ye kadar toplantılara harcanan zamanı ve e-postaları yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyorlar.
Açık, “Buradan yarattığımız zamanı hem paydaşlarımızla hem de içeride değer katacak inovasyon aktivitelerinde geçirmek gibi bir hedefimiz var. Benimsediğimiz bu yeni anlayış, kendi potansiyelimizi daha fazla açığa çıkarabilmemiz, paydaşlarımıza daha çok vakit ayırabilmemiz ve daha çok hastaya ulaşabilmemiz için yeni fırsatlar yaratacak” diyor.

Açık, diğer bir hedefinin de dijital dönüşüm olduğunu söylüyor: “Çok ciddi bir dönüşüm var, burada işimizi yaparken de, paydaşlarımızla çalışırken de bilgi ulaştırırken de dijital dönüşümden maksimum faydalanan bir şirket olmayı hedefliyoruz” diyor.

T ŞEKLİNDE BİR KARİYER
Son zamanlarda altını çizdiği bir diğer konunun da ‘derinlik’ olduğunu söyleyen Cem Açık, “Kariyer sadece rotasyonla oluşmuyor, bazı alanlarda da derinliğinizin olması lazım. ‘Her işten biraz anlar’ bence çok doğru bir konumlandırma değil, birçok alanda tecrübeniz vardır ama sizi farklılaştıracak bir derinlik alanınız olmalı. Buna T şeklinde bir kariyer ve yetkinlik gelişimi deniyor” diyor.

GENÇLERE 3 KARİYER TAVSİYESİ
- Sizden istenilenin her zaman 1 adım ötesine geçin.
- Çok fazla insan gelişim alanına odaklanıyor. Oysa ki, sizi bir adım öteye götürecek olanlar gelişim alanlarınız değil güçlü alanlarınız.
- Sınavlara alışık olduğumuz için hayatı bir yarış zannediyoruz ama hayat bir yarış değil, kariyer de bir yarış değil, içinde olduğunuz anların toplamı. O anın içinde olarak değer katıyorsanız zaten kariyeriniz de ileri gidiyor. ‘5 yıl içinde şunu olacağım’ diyerek hedef koymak bence ters tepiyor. O an yaptığı işi en iyi şekilde yapmak esasında kariyeri ileri götürüyor.

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