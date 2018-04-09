İşe alımlara ‘insan’la devam

Buisson’a göre işe alım ve danışmanlık halen insan eliyle yürütülmesi gereken bir iş. İşe alımlarda önümüzdeki 10 yıl içinde insan faktörünün etkisini yitirmeyeceğini düşünen Buisson, “Bir finansal direktör ya da pazarlama direktörü ararken, bu göreve bir makineyi mi yoksa daha önce başarılı işe yerleştirmeler yapmış, kurum kültürünüze hakim ve aradığınız profili açıklayabildiğiniz bir danışmanı mı görmek istersiniz?” diye soruyor.



GENÇLER IT’Yİ SEÇMELİ

Dünyanın gün geçtikçe daha fazla IT (bilgi teknolojileri) merkezli bir hal aldığını vurgulayan Buission, “Gelecek için şu anda 18 yaşında olan ve kariyer yolunda eğitimlerine yeni başlayacak herkese tek tavsiyem eğer ilgileri varsa, IT sektöründeki alanları seçmeleridir. Bu alanda kendilerini eğitip geliştirirlerse önümüzdeki 25 sene boyunca Türkiye’de veya dünyanın herhangi bir yerinde iyi bir maaşla iyi bir işleri olacağını garanti edebilirim” diyor. Dijital sektörle birlikte aynı zamanda FMCG ve sağlık sektörünün de yükseldiğini belirten Buisson, son zamanlarda Türkiye’de mühendislik ve özellikle satış mühendisliğinin en fazla talep edilen meslek gruplarının başında geldiğini söylüyor.



YÖNETİCİLER DE PUANLANIYOR

Son dönemde Türkiye’de ve dünyada yönetim anlayışlarının evrim geçirdiğini belirten Page Group Orta ve Güney Avrupa Bölge Direktörü Nicolas Buisson, son eğilimin bir nevi Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg stili olduğunu belirtiyor. Buisson’a göre artık insanlar kapısı kapalı, kendi odasında, karşısında kocaman koltuğuyla oturarak uzakta kalan bir patron görmek istemiyor. Bunun yerine operasyonel ve erişilebilir yöneticileri tercih ediyor. Yeni nesil çalışanlar da kendilerine örnek teşkil edecek, saygı duydukları, yönetim piramidinin en tepesinde yer alsa da onlar için erişilebilir bir yönetici ile çalışmak istiyor. Yurtdışına giden profesyonellerin giderek arttığını ve oradaki iş kültürünü deneyimlediklerini belirten Buisson, Amerika’da, Avrupa’da, İngiltere’de şekillenen yeni yönetim biçimlerini izleme şansı yakalayanların yöneticilerin ayrı odalarda değil ofisin kalbinde durduğunu gördüklerini söylüyor. Gittiğimiz restoranlara, yemeklere, otellere, aldığımız hizmetlere sürekli puan verdiğimizi belirten Buisson, “Artık yöneticiler de çalışanlar gözünde puanlanıyor” diyor.