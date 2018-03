‘İnsana dönüş’ zirvesi

Zirvede konuşan Manpower Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, iletişim, problem çözme, kolaborasyon yeteneği gibi ‘soft skill’lerin (sosyal beceriler) işverenler tarafından en çok aranan özellikler olduğunu, ayrıca IT bazlı kurumların çoğunda ‘soft skill’lerin önem kazandığını söyledi. Narlı, “Gelecekteki mesleklerinin yüzde 65’i tanımsızdır. Bu sebeple ‘öğrenilebilirlik’ en önemli ‘soft skill’lerden biri olacaktır” dedi.

Son üç yılda bir milyardan iki milyar kullanıcıya ulaşan Facebook’un Ortadoğu, Türkiye ve Afrika Bölge Direktörü Ari Keşişoğlu, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik üzerinde çalışmakta olduklarını söyledi. Gelecekte yapay zekaya 5 milyon iş kaybedileceğini, ancak, bu sürecin iki milyona yakın iş kazanımını da beraberinde getirdiğini söyleyerek, analist, yapay zeka mühendisi, cloud specialist, aplikasyon geliştirici, drone operator, vlogger/blogger gibi mesleklerden örnekler verdi.



QNB Finansbank İK Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp konuşmasında dijital teknolojiler ve insanı sağlıklı bir şekilde birleştirmek için çalışmalar yapma gerekliliğinden bahsetti. Alp, “İnsanlık, teknolojik gelişimlerden şu anki hallerinden daha iyi koşullarda çıkmazsa hep birlikte kaybederiz” dedi.



MAVİ OKYANUS İÇİN KURUMİÇİ GİRİŞİMCİLİK

Yazar ve CHRO İdil Türkmenoğlu, konuşmasında “Gerçek fırsatları henüz rekabetin oluşmadığı mavi okyanus bölgelerinde bulabiliriz, bu da şirketin içindeki çalışanların potansiyellerinden faydalanarak çok daha rahat sağlanabilir. Dünyanın en ünlü uzmanları ile en şahane otellerde kapanıp fikir maratonu worhshopları düzenleyebilirsiniz, ama başarısı ve gerçekliği yöneticilerin tutumuna bağlıdır. O workshopta ‘önce işini tam yap, icat çıkarma bize’ diyen, oraya bazı çalışanların katılmasına izin vermeyen, önerilerin önünü kesen yöneticilerle, ayrıca klasik performans değerlendirmeleri, sıkıştırılmış görev tanımlarıyla bu iş olmaz. Yaratıcı bir yıkım gerekir.”



İnsan kaynakları alanında çalıştığı 25 yıl içinde mesleğin çok yol aldığını, zaman zaman İKcıların kendilerini ‘akımlara’ kaptırdıklarını, ama temeli zaman zaman gözden kaçırdıklarını söyledi. Türkmenoğlu, “İK’nın asıl görevinin kültür yönetimi olduğunu, her şeyin temelinde insan olduğunu unutmamak gerekiyor” dedi ve işyerinde demokrasi yaklaşımının gereğini vurguladı.



Prof. Rob Briner, Adi Gaskell, Mervyn Dinnen’in yanı sıra Yiğit Oğuz Duman, Özlem Akpınar Sel, Burcu Çetin, Seden Öngör, Gökçe Kulak, Fatih Uysal, Doğan Asil, Aylin Yazgan, Hande Yalgın, Ayşegül Terzioğlu gibi isimlerin de konuşmacı olarak katıldığı zirvede, her şeye rağmen ‘insan’a odaklanmanın gereği vurgulandı.