İnşaat mühendisi olan Fidan Duman’ın İstanbul’daki profesyonel iş hayatı eşinin Hindistan’da bir iş teklifi almasıyla değişti. Ailece Mumbai’de yaşamaya başladılar. Fidan Duman’ın yeni hayatı “inşaat” sektöründen uzakta şekillenmeye başladı. Ve Fidan Duman iki çocuk annesi bir kadın olarak, ilk girişimini çocuklarından ilham alarak gerçekleştirdi ve icat çıkardı.



Fidan Duman, tek kullanımlık mama sandalyesi kılıfı üretti ve bunu dünyanın farklı ülkelerine pazarlamayı başardı. Bu girişiminin vermiş olduğu güçle yeni fikirlerini de hayata geçirmeye başlayan Duman, bir ay önce de ebeveynleri internette aynı platformda buluşturan My Life My Kids uygulamasını çıkardı. İstanbul’a kısa süreliğine gelen Fidan Duman ile İlham Veren Kadınlar röportajı için buluştuk.



MAMA SANDALYESİ KILIFI ÜRETTİ

· ‘İcat çıkaran anne’ diyorlar sizin için. Ben öncesini merak ediyorum. Siz kimsiniz, nasıl bir eğitim aldınız? Bundan önce ne yapıyordunuz?

İzmirliyim, İzmir’de büyüdüm. Yüksek inşaat mühendisiyim. Mühendisliği de hep çok severek yaptım. Doğuş İnşaat ile birlikte Marmaray projesinde çalıştım. Vodafone Stadı’nda görev aldım. Sonrasında eşimin görevlendirilmesi sonucu Mumbai’ye gittik. Ben orada da inşaat ile ilgili bir projede görev aldım. Ancak sonrasında içimde başka işler yapma isteği doğdu.



· 2 çocuğunuz var. Annelik çoğu kadının hayatında değişim yaratıyor. Siz de çocuklarınızla birlikte bir ihtiyacı görüp hareket etmişsiniz…

Aynen. Benim ilk girişimim Mamaped. Benim kendi ihtiyacımdan doğdu bu girişim. Çocuklarla sosyalleştiğimizde, bir restorana gittiğinizde verilen mama sandalyelerine çocukları oturtmak pek mümkün olmuyor. Hem alışık oldukları mama sandalyeleri gibi olmuyor hem de bu sandalyeler hijyen açısından da aileleri rahatsız ediyor. İçinize sinerek çocuğunuzu oturtamıyorsunuz. Ben bunu birçok anne babanın yaşadığını gözlemledim. Mama sandalyeleri yalnızca Türkiye’de değil dünyanın bir çok yerinde uygun değil. Günümüzde artık her şeyin pratik bir çözümü var. Ben bunun için de neden bir çözüm geliştirilmesin? diyerek kafa yordum. Girişimci olayım gibi bir düşünceyle hareket etmedim.



· Nasıl ürettirdiniz, tasarımı, kullanılan malzemesi vs…

İlk önce nasıl bir formül bulabileceğime odaklandım. Hayal ettim. En kolay ve pratik çözüm de bebek bezi gibi bir şey olmasıydı. Yani tek kullanımlık. Taşınması da kolay olmalıydı. Kılıf fikri kafamda oluşunca tasarımını yapıp denemeler yaptırarak yol aldım. Sonuçta da bebek bezi üretilen malzemeden her mama sandalyesine geçirilebilen bir kılıf yaptırdım. Bunun da patentini aldım. Çok hafif bir malzemeden yapıldığı için de ailelerin çantalarında taşıyabilecekleri bir çözüm oldu.



· Mamaped yaygınlaştı mı?

Evet. 2016’da çıkardık. Markalaştık. Internet üzerinden de satılıyor. Dünyanın farklı ülkelerine gönderdiğimiz bir ürün oldu. Hatta taklitleri de yapılıyor…



YAZILIMI HİNTLİ ORTAĞIM YAPTI

· Ve şimdi yeni bir girişiminiz var. Google Play ve Appstore’dan indirilen bir uygulama. My Life My Kids. Bu uygulama fikri nasıl doğdu?

Çocuk büyütürken çocuklarla ilgili sürekli danışmak istiyoruz. Doktorumuza götürüyoruz ancak bunın dışında her şeyi Google’dan buluyoruz. Tanıdığımız kişilere soruyoruz. Özellikle de ilk yıllar bu çok yoğun yaşanıyor. Internet ortamında farklı konularda bunu yapanlar var, ancak ben beni en çok tatmin edenin deneyimlerin paylaşılması olduğunu gördüm.



· Yazılım hazırladınız. Hindistan’da olmanın da sizi etkilediğini düşündüm…

Haklısınız. Bir Hintli şirketle çalışıyorum. Yazılım konusunda Hindistan çok ileride. Yazılım dünyasında erkekler kadar kadınlar da etkili. Yazılımı benim Hintli ortağım yaptı. Ben fikrimi anlattım. Bunu geliştirdik. Karşımıza çeşitli patent ve kullanım hakları çıktı. Bunları da çok araştırdık.



· Tam olarak ne yapıyorsunuz?

Hamilelikten başlayarak, anne, bebek ve çocuğun büyümesiyle ilgili farklı kategorilerde ebeveynlerin buluşacağı bir ortam yarattık. Sizinle aynı sorunları yaşayan dünyanın farklı yerlerin ebeveynlerle görüş alışverişinde bulunuyorsunuz.



· Buna gerek var mı?

7-24 whatsapp buluşması gibi düşünün. Sizinle aynı sorunu yaşayan 100’lerce aileye anında ulaşıyorsunuz. Kurtarıcı oluyor. Sorup görüş alabiliyor ya da isterseniz yalnızca daha önce paylaşılan görüşleri okuyabiliyorsunuz. Bunu da kendi ülkenizle sınırlamıyorsunuz. Örneğin Roma’ya 2 yaşında çocuğunuzla tatile gideceksiniz, hangi otel çocuk dostu, hangi otel çocukla dolaşılacak yerlere daha yakın, oyun parkları vs, bebekle gidilecek restoranlar konusunda anında yanıt bulabiliyorsunuz. Öneriler alıyorsunuz. Bu size hem rahatlık sağlıyor hem de hız.



· Yeni başladınız. En çok neler soruluyor?

En çok anne sütü nasıl artırılır ve uyku düzeni nasıl sağlanır soruları geliyor. En çok bunlar konuşuluyor.



HİNDİSTAN İNSANI TERBİYE EDİYOR

· Hindistan’da yaşam size ne kattı?

Hindistan hiç bilmediğimiz buradan giderken kötü ağırlıklı hikayeler dinlediğimiz bir ülkeydi. Hindistan sevenin çok sevdiği sevmeyenin de hiç sevmediği bir ülke. Hindistan bence insana kendini terbiye etme imkanı veriyor. İçindeki kast sistemi, dini algıları, farklı kültürleri kucaklaması çok farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Ayrıca insanlar ne olursa olsun yüzlerindeki gülümsemelerini hiç kaybetmiyor Hindistan’da. Ama şu da var, evet hijyen takıntısı olanlar için zor olabilir.