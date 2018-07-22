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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İK/Yeni Ekonomi
Elif ERGU
22.07.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Hem tanıtıyor hem de iş yaratıyor

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Hem tanıtıyor hem de iş yaratıyor

40 ülkeden 140 şefin aday gösterildiği Basque Dünya Aşçılık ödüllerinde bu yıl Mardinli Ebru Baybara Demir ilk 10 finalist arasında. Demir, kurucusu olduğu Cercis Murat Konağı’yla hem Mardin yemeklerini tanıtıyor, hem de Mardin ve çevresindeki kadınlara iş olanağı sağlıyor.

Hem tanıtıyor hem de iş yaratıyorRefik Durbaş’ın anlatımıyla “taşın ve inancın” şehri Mardin’e ilk 1995 yılında gitmiştim. O günden beri de Mardin’e hayranım. Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Ezidi, Keldanilerin yıllarca barış içinde yaşadığı, manastırları, kiliseleri, camileriyle Mezopotamya’nın en büyülü adresi “Gündüzü mezarlık, gecesi gerdanlık” Mardin. Ve Mardin’de beni en çok etkileyen kadınlardan biri Ebru Baybara Demir. Kendisiyle her karşılaşmamızda “Keşke Ebru gibiler bu topraklarda çok daha fazla olsalar” diye düşünürüm.

Artık yıllar önce gittiğim 1990’ların Mardin’inden çok farklı her şey Mardin’de. Ve bu değişimde Ebru Baybara Demir’in de imzası var. Ebru Baybara Demir’i 90’ların sonunda bir Mardin seyahatinde tanıdım. Misafirperverliği ve yemeklerinin lezzeti bize eşsiz bir deneyim yaşattı. Adım adım, yılmadan, pes etmeden üretti, çalıştı Ebru Baybara Demir, çevresinde müthiş bir ağ ördü. Büyük zorluklar karşısında direndi. Ve şimdi onun elleriyle hazırladığı, Mardin’e has yemekleri Türkiye’nin sınırlarını aştı. Geçtiğimiz yıl adını uluslararası platformlarda gördüğümüzde gurur duyduk. Bu yıl ise Ebru Baybara Demir ikinci kez Basque Dünya Aşçılık ödüllerinde ilk 10 isim arasına girdi ve finale kaldı.

Hem tanıtıyor hem de iş yaratıyorYemek kültürü konusunda dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Basque Dünya Aşçılık Ödülleri, yaratıcılıklarını toplumsal faydaya dönüştüren şeflerin projelerine destek olmak için veriliyor. Bu ödül için kendisinin başarılı olması, fark yapması yetmiyor, “sosyal fayda yaratacak ne yaptı” diye bakılıyor. İşte bu yüzden de bu ödüle aday gösterilmek Mardin için de çok değerli.
Ebru Baybara Demir, 100 bin Euro’luk ödülü kazanırsa Mardin’de kadınlara ve gençlere meslek edindirmek ve geleneksel mutfak kültürünün devamlılığını sağlamak için gastronomi enstitüsü kuracak. Mardin’den esen gastronomi rüzgarı kuvvetlenecek ve kalıcı olacak.

EBRU’NUN YOLCULUĞU
Ebru Baybara Demir, Mardinli bir ailenin kızı. Ailesinin İstanbul’a göç etmesiyle İstanbul’da eğitim aldı, turizm okudu. Herkesin İstanbul’a göç ettiği dönemde aile topraklarına gidip, “turizmi geliştirmeyi” hayal etti. O dönemde Mardin’in kalınabilecek bir oteli vardı. Turist gelse turistlere hizmet edecek bir restoran bile yokken, o çevresine topladığı kadınlarla önce evlerde turistleri ağırlayarak çalışmaya başladı. Sonra Cercis Murat Konağı’nı kurdu. 20 yıldır Mardin’de çok sayıda projeye imza attı. Mardin’in tanıtımı için çalmadık kapı bırakmadı. Bundan 4 yıl önce Mardin turizmi de büyük yara aldığında Mardinli kadınlarla birlikte “Hayatım Yenibahar” projesini başlattı. Otellerin, restoranların boşaldığı dönemde de Mardinli kadınlarla el emeği ürünler üretip bunları pazarladı. Ve hep kendini geliştirdi. “Bir şefin işi tabakta değil toprakta başlar” dedi. Mardin topraklarında sürdürülebilir tarımı destekledi, kadınları eğitti. Kadınlarla birlikte sağlıklı lezzetler oluşturdu. Son dönemde de Topraktan Tabağa projesi yörede umut oldu. Mardinli kadınlarla birlikte, mülteci kadınlar da bu projede yar aldı. BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO ile BM Yüksek Mülteci Komiserliği’nin de katkılarıyla devam eden projede sürdürülebilir tarım yapılıyor. Bu proje şu an Türkiye’nin en büyük yerel tohum projesi. Bu proje için 6 ay gibi kısa bir sürede 350 kadın istihdam edildi. 4 Topraktan Tabağa Tarımsal kalkınma Kooperatifi kuruldu.

“Gerçek tohum toprağa bereket, bizlere şifa, çocuklarımıza gelecek demek” diyen 3 çocuk annesi Baybara Demir aynı zamanda Yaşayan Toprak Yerel Tohum, Arı ile Yaşam Devam Ediyor, Ekmek Atölyesi, Halep Sabunları Projesi, Atık Yönetimi, “Ortak Dilimiz Toprak Olsun” Çocuk Ve Tarım ve Cercis Murat Konağı Mutfak Okulu projelerini ve kuruculuğunu üstendiği Hayatım Yenibahar ve Şükraan Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği ile Mezopotamya’nın verimini sürdürülebilir kılmaya çalışıyor.

KİMLER RAKİP?
Bu yıl yarışmada Ebru Baybara Demir’in rakipleri Peru, Danimarka, İspanya, Avustralya, Norveç, Kongo ve Amerika’dan şefler. Yarışmanın sonucu İtalya Modena’da 24 Temmuz günü açıklanacak.

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