Hedef global oyuncu olmak

Almanya’daki yeni fabrika yatırımınız ne aşamada?

Tüm Avrupa bölgesine ihracatımızı Almanya’dan yapıyoruz, ürünlerimizi Almanya’dan gönderiyoruz. Oradaki fabrika kapasitesini aştığı için yeni bir fabrika yatırımımız var Almanya’da. 11 bin metrekarelik bir alana, 10 milyon Euro yatırımla kurulacak fabrika 1-1.5 yıl içerisinde açılacak. Tadım hammaddeyi son teknolojiye sahip makinelerden oluşan üretim hattında el değmeden işleyip, paketliyor. Bu nedenle kapasite artırımı aynı seviyede işgücü ihtiyacı doğurmuyor. Yeni fabrika yatırımı ilave 30 kişilik bir ek istihdam yaratacak.



2019’da Türkiye’de kaç kişiyi işe alacaksınız?

Tadım’ın faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlar ve üretim tesisleri genelinde yaklaşık 120 kişiyi işe almayı planlıyoruz.



Kimleri arıyorsunuz?

Satış ve pazarlama fonksiyonları merkez ofis, Almanya ve yurtdışındaki diğer lokasyonlar için üniversite mezunu, tercihen yüksek lisans yapmış, tecrübeli profesyoneller arıyoruz. 21 ülkeye ihracat yapıyor, 45’den fazla ürünümüzü tüketiciyle buluşturuyoruz. Yüzümüzü global tarafa dönmüş durumdayız. İhracat payını arttırmaya bu yıldan sonra daha çok odaklanacağız, global bir şirket olma vizyonuyla çalışanlarımız da tutkulu bir şekilde bunun üzerine çalışıyor.



CİRONUN YÜZDE 25’İ İHRACATTAN GELECEK

İhracat hedefiniz nedir?

2019 hedefi şu anki cironun yüzde 25’inin ihracattan gelmesi. Bunun için de çalışanların aslında çok önemi bir yeri olduğuna inanıyoruz. Bunu çalışanlar sağlayacak. Aslında İK olarak tüm bu stratejik yaklaşımı destekleyen bir rolümüz var. Biz stratejiyi geliştirip altını çalışanlarla dolduruyoruz. Geçtiğimiz hafta bir çalıştay gerçekleştirdik, yurtiçi ve yurtdışı organizasyonumuzdan arkadaşlarımız vardı. Biz bu yüzde 25’e nasıl ulaşırız diye birlikte çalıştık. Bunu yukarıdan aşağı dikte edilen bir hedef olmaktan çıkarttık.



Neler çıktı çalıştaydan?

6 stratejik önceliğimizi belirledik, çok farklı projeler çıktı. Örneğin satış-pazarlama ve tedarik zinciri bir araya geldiler ve tüketiciye ürünü ulaştırmada bütün süreçleri yeniden dizayn etmeye başladılar. Buradan çok daha büyük proje çıktı. Tüketiciye ürünümüzü daha da taze götürmek adına hem yurtiçinde hem yurtdışında süreçlerle ilgili tüm çalışanlar çalışmaya başladı. Aslında bu tür süreç dizaynları çalışanların çok sahiplenmediği bir iştir ama fikir onlardan çıktığı için şu anda en önemli hedefleri bu.

Yine tarımı, çiftçiyi, direkt tarladan alımı desteklemek için aradaki ikinci katmanı kaldırdık. Tedarik zincirinde direkt tarladan alımı desteklemek adına ‘öncü çiftçi’ projemizi başlattık. Hammadde tedariğinde dijitalleşme bu çalıştaydan çıktı. Yönetim çemberi dediğimiz bir uygulamamız da var.



Yönetim çemberi ne zamandır yapılıyor?

Yönetim çemberi uygulaması Ekim 2016’dan beri hayatımızda. Bugüne değin 36 yönetim çemberi toplandı. Yönetim çemberi uygulamasında farklı birimlerden kişilerin bir araya gelmesi esas olduğu için farklı bakış açılarını ve perspektiflerini yansıtıyor.



Şu ana kadar hangi kararlar çıktı yönetim çemberinden?

Yönetim çemberinde çıkan kararlar arasında; hammadde lojistiği verimliliği, okul boyu ürünlerimiz için portföy ve satış kanalının belirlenmesi, bayi çalışanlarımıza özel eğitimler tasarlanarak bayi çalışan deviniminin azaltılması gibi oldukça geniş çerçevede alınan kararlar bulunuyor. Yine yönetim çemberi kararlarından bir tanesi de şirket genelinde bu ve benzeri şekilde geliştirilen projelerin ödüllendirilmesi yönünde oldu ve 4 arkadaşımız yarattığı katma değerle ödüle layık bulundu. Yönetim çemberleri girişimciliği ve yaratıcılığı desteklediği için üst yönetim tarafından da çok desteklenen bir inisiyatif.