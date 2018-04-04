Hackathon AlgoRun İTÜ Teknokent’te

Veri analitiği firması Invent Analytics ve Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Klübü Compec’in ortaklaşa düzenlediği ödüllü hackathon 7-8 Nisan 2018’de İTÜ ARI Teknokent’te düzenlecek. Jüri üyeliğini Hepsiburada.com Data Science Head İsmail Parsa, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Erhan Erkut ve Invent Analytics kurucusu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gürhan Kök’ün yapacağı yarışmanın bu seneki konusu spor analitiği.

Katılımcılara verilen soruyu çözmeleri için 24 saat süre tanınan AlgoRun Hackathon’da, jüriye sunum yapan katılımcıların hepsi AlgoRun Finish Line katılım sertifikası kazanacaklar. Jürinin belirlediği en iyi üç takımı ise para ödülleri bekliyor. Jüri üyesi ve Invent Analytics kurucusu Prof. Gürhan Kök, bu seneki hackathon probleminin seçiminde spor analitiğinin artan popüleritesinin önemli bir faktör olduğunun altını çizdi. Prof. Kök, “AlgoRun’ı organize etmekteki amacımız uzun yıllar devam edecek bir inovasyon platformu yaratmak olduğu kadar yeni şekillenen bir teknoloji alanını genç mühendislere ve programcılara tanıtmak ve heyecan yaratmak,” dedi.

AlgoRun, bu seneki katılımcılarından gerçek NBA verilerine dayanarak oyuncuların ve takımların oynayacakları her maç için performanslarını tahmin eden ve optimal takımı kuran bir analitik araç tasarlamalarını isteyecek.