Ara
MENÜ
İK/Yeni Ekonomi Haberleri
İK YENİ EKONOMİ
    Haberler >İK/Yeni Ekonomi >Hackathon AlgoRun İTÜ Teknokent’te

    Hackathon AlgoRun İTÜ Teknokent’te

    Hürriyet Haber
    04.04.2018 - 14:09 | Son Güncelleme:

    Veri analitiği, algoritma tasarımı ve yapay zeka konularıyla ilgilenenler için pratik deneyim kazanma ve sektörün tecrübeli isimleriyle tanışma fırsatı sunan AlgoRun Hackathon’un ikincisi için geri sayım başladı.

    Veri analitiği firması Invent Analytics ve Boğaziçi Üniversitesi Bilişim Klübü Compec’in ortaklaşa düzenlediği ödüllü hackathon 7-8 Nisan 2018’de İTÜ ARI Teknokent’te düzenlecek. Jüri üyeliğini Hepsiburada.com Data Science Head İsmail Parsa, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Erhan Erkut ve Invent Analytics kurucusu ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Gürhan Kök’ün yapacağı yarışmanın bu seneki konusu spor analitiği.

    Katılımcılara verilen soruyu çözmeleri için 24 saat süre tanınan AlgoRun Hackathon’da, jüriye sunum yapan katılımcıların hepsi AlgoRun Finish Line katılım sertifikası kazanacaklar. Jürinin belirlediği en iyi üç takımı ise para ödülleri bekliyor. Jüri üyesi ve Invent Analytics kurucusu Prof. Gürhan Kök, bu seneki hackathon probleminin seçiminde spor analitiğinin artan popüleritesinin önemli bir faktör olduğunun altını çizdi. Prof. Kök, “AlgoRun’ı organize etmekteki amacımız uzun yıllar devam edecek bir inovasyon platformu yaratmak olduğu kadar yeni şekillenen bir teknoloji alanını genç mühendislere ve programcılara tanıtmak ve heyecan yaratmak,” dedi.

    AlgoRun, bu seneki katılımcılarından gerçek NBA verilerine dayanarak oyuncuların ve takımların oynayacakları her maç için performanslarını tahmin eden ve optimal takımı kuran bir analitik araç tasarlamalarını isteyecek.

     

     

    Etiketler: Hackathon AlgoRun , itü teknokent
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri