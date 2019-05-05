Gündüz kurumsal gece girişimci

GARAJ ruhunun ne kadar popüler bir kavram olduğunu artık bilmeyenimiz yok. Apple başta olmak üzere birçok yeni ekonomiye yön veren teknoloji devi garajlarda doğdu. Peki bu kavram neden var? Startupların dünyadaki başkenti ABD’de yaşam genellikle müstakil evlerde devam ediyor. Bu evlerin hemen yanında ise 1-2 araçlık garajlar var. Her ne kadar bu garajlar korumak için inşa edilse de, amacının dışında kullanımıyla ünlü oldu. Haftasonları veya akşamları garaja kapananlar, kendi işlerinin dışında farklı bir işle uğraşıyor. Bahsettiğimiz farklı iş ise genellikle girişimcilik. Türkiye’de ise durum biraz daha farklı. Daha çok apartmanlarda yaşıyoruz. Her ne kadar büyük evlerde yaşasak da, aynı çatı altında farklı bir işle uğraşma imkanı kısıtlı oluyor. Yani işten çıkıp, akşamları veya haftasonları evde farklı bir işle uğraşması çok da kolay değil. İşte bu noktada Türkiye’de farklı çözümler sunulmaya başlandı. Bunlardan biri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) çatısı altındaki girişimcilik merkezi ‘İTÜ MAGNET’ hayata geçirdi. Hali hazırda bir iş yerinde çalışan kişiler, artık ‘Akşam & Hafta Sonu’ üyeliğiyle girişimlerini hayata geçirmek için tek başlarına veya ekip olarak İTÜ MAGNET’i kullanabilecekler. İkinci iş olarak girişimciliği deneyen çalışanlar, hem İTÜ ARI Teknokent’in girişimlere yönelik mentorluk programından yararlanırken mevcut iş yerleri ile sorun yaşamamak için temel konularda hukuki destek alacak, hem de İTÜ MAGNET’i kullanmaları sayesinde kurumsal müşteriler ve yatırımcıların radarına kolayca girebilecekler.



ETKİ ALANI BÜYÜYOR

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Deniz Tunçalp, “İTÜ MAGNET, bugüne kadar başlangıç aşamasını geride bırakmış, artık ekip çalıştırmaya başlamış, müşteriler edinmiş ve risk sermayesi yatırımı alarak büyüme aşamasına geçmek isteyen, ölçeklenme odaklı girişimlere hizmet vermek amacını taşıyordu. Bu programla beraber, İTÜ MAGNET’in hizmet alanını gelecekteki işini kurmak için uygun ortam arayan girişimlerle geliştiriyoruz. İTÜ MAGNET FAB ile donanım girişimcileri için Türkiye’nin ilk dijital fabrikalarından birini prototip üretimi amacıyla birkaç ay önce kullanıma sunmuştuk. Şimdi de ‘Akşam & Hafta Sonu’ paketi ile merkezin etki alanını daha da geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.



SONRAKİ İŞİNİZ SİZİN OLSUN

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Girişimcilik Merkezi ve Big Bang Startup Challenge ile başvuran girişimci yaşı ortalamasının yıldan yıla arttığını bir süredir gözlemlediklerini ifade eden Tunçalp, şunları anlattı: “Artık daha deneyimli kişiler girişimcilik yolculuğuna başlıyor. Ancak yaptığımız ön araştırmaya göre herkesin bu sürece bir girişimcilik yarışması kurgusu ile başlamak istemediğini fark ettik. Gündüz farklı şirketlerde çalışan girişimci ekiplerin, her şeyden önce birlikte oturup sorunsuz çalışabilecekleri bir yere ihtiyaçları var. Mevcut işyerleri ile olan sözleşmeler kapsamında neyi yapıp neyi yapamayacaklarını, nerede mevcut şirketlerinin hak sahibi olduğunu öğrenmek için hukuk desteğine ve bu da dahil olmak üzere tüm ilişkili alanlarda mentorluk ihtiyaçları var. Hazır olduklarında ise, doğru yatırımcı ile hızlı şekilde görüşmek için bu kişilerin ilgisini çekmeye ihtiyaçları var. İTÜ MAGNET ‘Akşam & Hafta Sonu’ paketiyle tüm bu ihtiyaçlara yanıt veriyoruz. İTÜ ARI Teknokent’in gücünü, ‘Bir sonraki işim, kendi işim’ diyen girişimcileri desteklemek için kullanıyoruz. Böylece akşamları, zorlukla çalışma koşulları bulmaya çalışan girişimcileri, işlerine odaklanabilecekleri, destek alabilecekleri ve yalnız kalmayacakları İTÜ ARI Teknokent ekosistemine davet ediyoruz” diye konuştu.

KİŞİ BAŞI 290 TL

AKŞAM & Hafta Sonu paketine dahil olan girişimciler, bir jüri değerlendirmesinden

geçtikten sonra, eğer uygun bulunurlarsa, kişi başına aylık 290 TL+KDV ile merkezden akşam 7’den sabah 7’ye ve hafta sonu boyunca faydalanabilecekler.



GİRİŞİMLERİN CİROLARI 45 MİLYON LİRAYI AŞTI

İTÜ ARI Teknokent’ten yapılan açıklamada, İTÜ MAGNET’te şu anda 60’dan fazla firma, 190’dan fazla girişimci ve çalışan yer alıyor. Firmaların 2018 cirosu 45 milyon lirayı, aldıkları yatırım miktarı ise 15 milyon lirayı aşmış durumda.