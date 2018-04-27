Girişimlerin gizli kahramanları

Hürriyet Startup sayfalarında görüşünü aldığımız birçok yatırımcının değindiği konuların başında, kurucu ortakların birbirini tamamlaması, ortaya koyulan ürünün önemli bir problemi çözmesi ve hatalardan ders alınması ilk akla gelen kriterler arasında. Ancak öyle bir kriter daha varki, birçok başarılı girişimin arkasındaki gizli kahraman olarak ifade ediliyor. O da mentorler. Girişimcilerin işin içinden çıkamadıkları bir sorunu için destek veren mentorler, tecrübeleri sayesinde doğru yol gösteriyorlar. Girişimcilik ekosisteminde her geçen gün daha fazla önemi anlaşılan mentorler, birçok farklı kategoride uzmanlaşmış kişiler tarafından oluşuyor. Bu noktada doğru mentor seçimi devreye giriyor. Girişimcilerin odaklandıkları spesifik alanlara göre mentorlerini seçmeleri ve onlarla birlikte yol haritalarını çizmeleri gerekiyor. Yanlış mentorle yola çıkmak ise girişimlere fayda yerine zarar verebiliyor.



Peki mentorlar konusunda Türkiye’de durum nasıl? Türkiye’de hızlandırma programlarının ve kuluçka merkezlerinin bünyesinde birçok mentor bulunuyor. Bu platformlarda yer alan girişimcileri bu mentorlardan destek alabiliyor. Diğer girişimciler ise dışarıdaki mentorlara danışabilse de özellikle startuplara yönelik çalışan mentorların Türkiye’deki sayısı oldukça az. Bunun için ise Türkiye’de birçok eğitim kurumu, startup mentorluğu üzerine eğitimler veriyor. Biz de bu hafta mentorluk eğitimi veren kurumların bazılarını bir araya getirdik.



TÜRKİYE’DE MENTOR YETİŞTİREN KURUMLAR

42 SAATLİK EĞİTİM

Mentors Network Turkey, 1.5 yıl içinde 11 sınıf ve 220 mentor adayına eğitim vermiş durumda. Toplam 42 saatlik eğitim veren kurum, bu süre boyunca mentor adaylarına girişimcilik ekosistemi, inovasyon, teknoloji girişimciliği, startup’lar, startup fonlaması ve yatırım ile ilgili temel bilgileri almanın yanı sıra mentorluk becerilerini geliştirmek için sosyal yetkinlikler üzerine uygulamalı çalışma yapma fırsatı sunuyor. Mentorluk uygulamalarında donanımlı olabilmeleri için gerekli teknik bilgileri almanın yanı sıra somut olarak kullanabilecekleri araç ve metotlar da uygulamalı olarak gösteriliyor.



6 FARKLI KONU BELİRLEDİ

Koçluk ve mentor platformu olan House of Humans’ın verdiği eğitimler arasında startup ve iş mentorluğu eğitimi seçeneği yer alıyor. Eğitim kapsamında mentorluk başlangıç araçları, kanvas iş modeli, geribildirim ve güçlü soru sorma gibi temel mentorluk becerileri, markalaşma ve pazar stratejisi başlangıç araçları, yatırımcı sunumu (Pitching) ve proaktif tutum gibi konular yer alıyor. Eğitim süresi 2 gün boyunca süre 14 saatlik bölümlerle gerçekleştiriliyor.



HEM ONLINE HEM DE SINIFTA

Kobimen Akademi, teknoloji ve strateji üzerine odaklanılan konularda mentor eğitimleri veriyor. İnternet üzerinden online ve fiziksel olarak İzmir’deki sınıflarında ders veren kurumun, temel mentorluk eğitimi için belirlediği konu başlıkları şu şekilde: Mentorluk nedir, sisteminin prensipleri, temelleri, becerileri, etik boyutu ve araçları. Daha derin bilgi almak isteyenler ise ileri mühendislik ile tasarım mentorluğu ve stratejik teknoloji ve ürün yönetimi mentorluğu derslerinden faydalanabiliyor.



SAHA ÇALIŞMASI VAR

Mentor Sea’nin eğitim almak isteyenlere ilk adımda 16 saatlik ‘Temel Mentorluk’ eğitimi veriyor. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ikinci adıma geçiliyor. Bu adım 24 saatlik ‘Mentorluk Alan Eğitimi’ ve 20 saatlik ‘Saha Çalışması’ndan oluşuyor. Toplam 60 saatlik mentorluk eğitimi sonrasında ise katılımcılara verilen raporlarla eğitim süreci tamamlanarak sertifika veriliyor. Eğitimler, Adana, İzmir ve İstanbul olmak üzere gerçekleştiriliyor. Başvurular ise online olarak gerçekleştirilebiliyor.



ÜCRETSİZ PROGRAM

SmartMentor Eğitim Programı Türkiye’de girişimciliğe en temel ve üst seviyede destek veren SmartsUnited tarafından hayata geçirildi. 2 farklı kategoride eğitim veren kurum, ‘Teknoloji tabanlı başlangıç firmalarına yönelik mentorluk’ ve ‘İleri mühendislik ile tasarım mentorluğu’ dersleri veriyor. SmartMentor, güçlü işbirliği kuruluşları ile birlikte 6 aylık dönemler boyunca yukarıdaki 2 alanda maksimum 25’er kişilik 4 sınıfta kurgulandı. SmartMentor adayları, 20 saat SmartMentor Sahada uygulaması ile birlikte toplam 60 saatlik bir programa katılım sağlayabiliyor. Söz konusu eğitim programına ücretsiz olarak katılmak mümkün.