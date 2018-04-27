Girişimlerin gizli kahramanları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGirişimlerin gizli kahramanları
GeriİK/Yeni Ekonomi Girişimlerin gizli kahramanları
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

İK/Yeni Ekonomi
27.04.2018 - 20:24, Son Güncelleme:

Girişimlerin gizli kahramanları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Girişimlerin gizli kahramanları

Girişimcilerin başarıya ulaşması için birçok farklı kriterin bir araya gelmesi gerekiyor.

Hürriyet Startup sayfalarında görüşünü aldığımız birçok yatırımcının değindiği konuların başında, kurucu ortakların birbirini tamamlaması, ortaya koyulan ürünün önemli bir problemi çözmesi ve hatalardan ders alınması ilk akla gelen kriterler arasında. Ancak öyle bir kriter daha varki, birçok başarılı girişimin arkasındaki gizli kahraman olarak ifade ediliyor. O da mentorler. Girişimcilerin işin içinden çıkamadıkları bir sorunu için destek veren mentorler, tecrübeleri sayesinde doğru yol gösteriyorlar. Girişimcilik ekosisteminde her geçen gün daha fazla önemi anlaşılan mentorler, birçok farklı kategoride uzmanlaşmış kişiler tarafından oluşuyor. Bu noktada doğru mentor seçimi devreye giriyor. Girişimcilerin odaklandıkları spesifik alanlara göre mentorlerini seçmeleri ve onlarla birlikte yol haritalarını çizmeleri gerekiyor. Yanlış mentorle yola çıkmak ise girişimlere fayda yerine zarar verebiliyor.

Peki mentorlar konusunda Türkiye’de durum nasıl? Türkiye’de hızlandırma programlarının ve kuluçka merkezlerinin bünyesinde birçok mentor bulunuyor. Bu platformlarda yer alan girişimcileri bu mentorlardan destek alabiliyor. Diğer girişimciler ise dışarıdaki mentorlara danışabilse de özellikle startuplara yönelik çalışan mentorların Türkiye’deki sayısı oldukça az. Bunun için ise Türkiye’de birçok eğitim kurumu, startup mentorluğu üzerine eğitimler veriyor. Biz de bu hafta mentorluk eğitimi veren kurumların bazılarını bir araya getirdik.

TÜRKİYE’DE MENTOR YETİŞTİREN KURUMLAR
42 SAATLİK EĞİTİM
Mentors Network Turkey, 1.5 yıl içinde 11 sınıf ve 220 mentor adayına eğitim vermiş durumda. Toplam 42 saatlik eğitim veren kurum, bu süre boyunca mentor adaylarına girişimcilik ekosistemi, inovasyon, teknoloji girişimciliği, startup’lar, startup fonlaması ve yatırım ile ilgili temel bilgileri almanın yanı sıra mentorluk becerilerini geliştirmek için sosyal yetkinlikler üzerine uygulamalı çalışma yapma fırsatı sunuyor. Mentorluk uygulamalarında donanımlı olabilmeleri için gerekli teknik bilgileri almanın yanı sıra somut olarak kullanabilecekleri araç ve metotlar da uygulamalı olarak gösteriliyor.

6 FARKLI KONU BELİRLEDİ
Koçluk ve mentor platformu olan House of Humans’ın verdiği eğitimler arasında startup ve iş mentorluğu eğitimi seçeneği yer alıyor. Eğitim kapsamında mentorluk başlangıç araçları, kanvas iş modeli, geribildirim ve güçlü soru sorma gibi temel mentorluk becerileri, markalaşma ve pazar stratejisi başlangıç araçları, yatırımcı sunumu (Pitching) ve proaktif tutum gibi konular yer alıyor. Eğitim süresi 2 gün boyunca süre 14 saatlik bölümlerle gerçekleştiriliyor.

HEM ONLINE HEM DE SINIFTA
Kobimen Akademi, teknoloji ve strateji üzerine odaklanılan konularda mentor eğitimleri veriyor. İnternet üzerinden online ve fiziksel olarak İzmir’deki sınıflarında ders veren kurumun, temel mentorluk eğitimi için belirlediği konu başlıkları şu şekilde: Mentorluk nedir, sisteminin prensipleri, temelleri, becerileri, etik boyutu ve araçları. Daha derin bilgi almak isteyenler ise ileri mühendislik ile tasarım mentorluğu ve stratejik teknoloji ve ürün yönetimi mentorluğu derslerinden faydalanabiliyor.

SAHA ÇALIŞMASI VAR
Mentor Sea’nin eğitim almak isteyenlere ilk adımda 16 saatlik ‘Temel Mentorluk’ eğitimi veriyor. Bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar, ikinci adıma geçiliyor. Bu adım 24 saatlik ‘Mentorluk Alan Eğitimi’ ve 20 saatlik ‘Saha Çalışması’ndan oluşuyor. Toplam 60 saatlik mentorluk eğitimi sonrasında ise katılımcılara verilen raporlarla eğitim süreci tamamlanarak sertifika veriliyor. Eğitimler, Adana, İzmir ve İstanbul olmak üzere gerçekleştiriliyor. Başvurular ise online olarak gerçekleştirilebiliyor.

ÜCRETSİZ PROGRAM
SmartMentor Eğitim Programı Türkiye’de girişimciliğe en temel ve üst seviyede destek veren SmartsUnited tarafından hayata geçirildi. 2 farklı kategoride eğitim veren kurum, ‘Teknoloji tabanlı başlangıç firmalarına yönelik mentorluk’ ve ‘İleri mühendislik ile tasarım mentorluğu’ dersleri veriyor. SmartMentor, güçlü işbirliği kuruluşları ile birlikte 6 aylık dönemler boyunca yukarıdaki 2 alanda maksimum 25’er kişilik 4 sınıfta kurgulandı. SmartMentor adayları, 20 saat SmartMentor Sahada uygulaması ile birlikte toplam 60 saatlik bir programa katılım sağlayabiliyor. Söz konusu eğitim programına ücretsiz olarak katılmak mümkün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Girişimlerin gizli kahramanları

Mağazacılıkta kariyer var

"Mış gibi yapmak"la iş kazaları azalmıyor

Evrensel Temel Gelir (ETG)