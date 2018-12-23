Girişimciye ‘hız’ formülü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGirişimciye ‘hız’ formülü
GeriİK/Yeni Ekonomi Girişimciye ‘hız’ formülü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

İK/Yeni Ekonomi
Ahmet CAN - acan@hurriyet.com.tr
23.12.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Girişimciye ‘hız’ formülü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Girişimciye ‘hız’ formülü

Girişimcilerin destek gördükleri platformların başında hızlandırma (accelerator) programları bulunuyor. Yurtdışına açılmak isteyen girişimcilerin yer aldıkları hızlandırma programları arasında Avrupa’daki seçenekler de yer almaya başladı. Şu ana kadar 11 Türk girişimi Avrupa’daki hızlandırma programları-ndan destek gördü.

Girişimciye ‘hız’ formülüYENİ nesil girişimlere yani startuplara pek çok farklı kaynaktan destek alabiliyor. Yatırımcılar, melek ağları ve mentorlar bu desteklerin başında. En önemli desteklerden biri de hızlandırma (accelerator) programları. Girişimciler bu programlara katılarak, mentorluk desteği alabiliyor, ekosistemdeki diğer oyuncularla işbirliği yapabiliyor ve hatta doğru hamleleri yaparak akıllı yatırımlar alabiliyor. Türkiye’de ve yurtdışında birçok farklı hızlandırma programı bulunuyor. Binlerce girişim, bu programlara başvurarak, hızlandırmadan yararlanmak istiyor. Özellikle son dönemlerde Türk girişimciler arasında yurtdışındaki hızlandırma programları dikkat çekmeye başladı. En çok ABD’deki hızlandırma programları öne çıkarken, Avrupa’dakiler de Türk girişimcilerin seçenekleri arasında girmeye başladı.

Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine yönelik veritabanı oluşturan Startups.Watch’un verilerine göre Avrupa’daki girişim hızlandırma programlarını değerlendiren startup sayısı 11 civarında yer alıyor. Bu girişimler arasında. Akıllı BES, App Samurai, BEAD, Buy Buddy, Delphi Sonic, Enigma, Fazla Gıda, FlyMedi, Ingenious, Seyisco ve Youthall bulunuyor. Bu girişimlerin 5’i Almanya, 3’ü Fransa, 2’si Hollanda’da yer alırken, Finlandiya, Norveç, İngiltere ve Avusturya’da birer girişimci bulunuyor. 11 girişimin 10 tanesi aktif durumda. Vertical adındaki giyilebilir sağlık teknolojileri geliştiren startup ise faaliyetlerini durdurdu.

YATIRIM ALIYORLAR
Verilerde dikkat çeken detaylardan biri bazı Türk girişimcilerinin Avrupa’daki iki farklı hızlandırma programında yer alması. Nesnelerin interneti üzerine geliştirmeler yapan ‘BEAD’, hem Almanya’daki Techstars Berlin hem de yine Almanya’daki HARDWARE.co’da yer aldı. Perakende sektörüne yönelik akıllı cihazlar geliştiren Buy Buddy, Almanya’daki Retailtech Hub ve Fransa’daki Plug and Play’de bulundu. Endüstri 4.0’a yönelik büyük veri analizi üzerine yoğunlaşan Delphi Sonic ise İngiltere’deki Wayra ve Almanya’daki Startupbootcamp hızlandırma programlarına katıldı.

Paylaşılan listede Avrupa’daki hızlandırma programlarında bulunan girişimlerin aldıkları yatırımların bilgisi var. Buna göre söz konusu 11 girişimin 7’si yatırım almış durumda. En çok yatırım alan girişim, App Samurai oldu. Girişim tohum sonrası yatırım olarak 1.1 milyon dolar yatırım aldı. İkinci sırada ise 507 bin dolar yatırım alan Fazla Gıda bulunuyor. Üçüncü sırada ise 191 bin dolar yatırım alan BEAD bulunuyor.

Girişimciye ‘hız’ formülü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşten çıkarılana kariyer desteği

Çevik dönüşümü dünyaya yayacak

Ata topraklarında doğal et üretiyor

Dijital sigortacı ezber bozuyor