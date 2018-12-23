Girişimciye ‘hız’ formülü
Girişimcilerin destek gördükleri platformların başında hızlandırma (accelerator) programları bulunuyor. Yurtdışına açılmak isteyen girişimcilerin yer aldıkları hızlandırma programları arasında Avrupa’daki seçenekler de yer almaya başladı. Şu ana kadar 11 Türk girişimi Avrupa’daki hızlandırma programları-ndan destek gördü.
YENİ nesil girişimlere yani startuplara pek çok farklı kaynaktan destek alabiliyor. Yatırımcılar, melek ağları ve mentorlar bu desteklerin başında. En önemli desteklerden biri de hızlandırma (accelerator) programları. Girişimciler bu programlara katılarak, mentorluk desteği alabiliyor, ekosistemdeki diğer oyuncularla işbirliği yapabiliyor ve hatta doğru hamleleri yaparak akıllı yatırımlar alabiliyor. Türkiye’de ve yurtdışında birçok farklı hızlandırma programı bulunuyor. Binlerce girişim, bu programlara başvurarak, hızlandırmadan yararlanmak istiyor. Özellikle son dönemlerde Türk girişimciler arasında yurtdışındaki hızlandırma programları dikkat çekmeye başladı. En çok ABD’deki hızlandırma programları öne çıkarken, Avrupa’dakiler de Türk girişimcilerin seçenekleri arasında girmeye başladı.
Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine yönelik veritabanı oluşturan Startups.Watch’un verilerine göre Avrupa’daki girişim hızlandırma programlarını değerlendiren startup sayısı 11 civarında yer alıyor. Bu girişimler arasında. Akıllı BES, App Samurai, BEAD, Buy Buddy, Delphi Sonic, Enigma, Fazla Gıda, FlyMedi, Ingenious, Seyisco ve Youthall bulunuyor. Bu girişimlerin 5’i Almanya, 3’ü Fransa, 2’si Hollanda’da yer alırken, Finlandiya, Norveç, İngiltere ve Avusturya’da birer girişimci bulunuyor. 11 girişimin 10 tanesi aktif durumda. Vertical adındaki giyilebilir sağlık teknolojileri geliştiren startup ise faaliyetlerini durdurdu.
YATIRIM ALIYORLAR
Verilerde dikkat çeken detaylardan biri bazı Türk girişimcilerinin Avrupa’daki iki farklı hızlandırma programında yer alması. Nesnelerin interneti üzerine geliştirmeler yapan ‘BEAD’, hem Almanya’daki Techstars Berlin hem de yine Almanya’daki HARDWARE.co’da yer aldı. Perakende sektörüne yönelik akıllı cihazlar geliştiren Buy Buddy, Almanya’daki Retailtech Hub ve Fransa’daki Plug and Play’de bulundu. Endüstri 4.0’a yönelik büyük veri analizi üzerine yoğunlaşan Delphi Sonic ise İngiltere’deki Wayra ve Almanya’daki Startupbootcamp hızlandırma programlarına katıldı.
Paylaşılan listede Avrupa’daki hızlandırma programlarında bulunan girişimlerin aldıkları yatırımların bilgisi var. Buna göre söz konusu 11 girişimin 7’si yatırım almış durumda. En çok yatırım alan girişim, App Samurai oldu. Girişim tohum sonrası yatırım olarak 1.1 milyon dolar yatırım aldı. İkinci sırada ise 507 bin dolar yatırım alan Fazla Gıda bulunuyor. Üçüncü sırada ise 191 bin dolar yatırım alan BEAD bulunuyor.
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