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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İK/Yeni Ekonomi
Ahmet CAN - acan@hurriyet.com.tr
28.04.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Girişimciliğin merkeziyiz

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Girişimciliğin merkeziyiz

Türkiye’de 2019’un ilk çeyreğinde 13 girişime 19.6 milyon dolar yatırım yapıldı. Bu rakamla Türkiye bölge ülkeler arasında girişimcilik merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak kişi başına düşen 25 centlik startup yatırımı rakamı Türkiye’yi 39 ülke içinden 31’inci yaptı.

Girişimciliğin merkeziyizÜLKELERİN girişimcilik ekosistemindeki potansiyeli görmek için birçok farklı veriye bakılıyor. Bunların başında yatırım adedi ve yatırım miktarı geliyor. Türkiye bu konuda önemli adımların atıldığı bir ülke konumunda. Son dönemlerde biraz yavaşlama olsa da tablonun geneline baktığımızda Türkiye’nin özellikle bölge ülkeler arasında göze çarpan istatistiklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunu 2019 ilk çeyreğinde görebilmek mümkün. Türkiye’deki girişimcilik ekosistemine yönelik veriler sunan Startup.Watch’ta yer alan bilgilere göre söz konusu dönemde Türkiye’de 13 girişim yatırım aldı. Bu girişimlere yapılan yatırım tutarı ise 19.6 milyon dolar seviyesinde. Melek ve girişim sermayesi yatırımlarının toplamına baktığımızda son 1 yıldan beri en iyi rakamlardan biri.

Yatırım alanları hızlıca sayalım. Batron Arge, Inooster, Kartoon3D, MentalUP, Metamorfoz, Octovan, Omma Sign, Payfull, Shopi, Tarentum, TutumluAnne ve ViraVira. Modanisa yatırımından sonra en büyük yatırım aynı zamanda 212’nin ikinci fonundan ilk yatırımı olan Omma Sign yatırımı oldu. HesapKurdu, Kredico, Modanisa ve xenn.io (İnnobil) ise bu çeyreğin dikkat çeken satın alma anlaşmaları oldu. Yurt dışındaki Türklerin kurdukları girişimlerin aldığı yatırımlara baktığımızda BillionToOne, BioNTech, Deplike, FineDine, Glozalzone, NarrativeDx, NormShield, Trawell Data, Wordego’nun yatırım anlaşmaları öne çıkıyor.

Türkiye’yi bölge ülkelerle karşılaştırdığımızda Güney Doğu Avrupa’nın en büyük girişim merkezi olduğunu söyeleyebilmek mümkün. Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da da İsrail ve Birleşik Arap Emirliklerinden sonra üçüncü sırada. Buraya kadar paylaştığımız tüm veriler her şeyin yolunda olduğunu gösteriyor. Ancak Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini daha ileriye taşıyacak bir şeye daha ihtiyacımız var. O da kişi başında düşen startup yatırımı miktarı. Paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de kişi başına düşen startup yatırımı miktarı 25 cent. Yani 1 dolar seviyesinin çok altındayız. Diğer ülkelere baktığımızda listenin maalesef son sıralarında yer aldığımızı görüyoruz. Örneğin; İsrail’de bu rakam 79 dolar. İzlanda’da 74 dolar, İsviçre’de ise 43 dolar. Toplamda 39 ülkenin olduğu Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri arasında 31’inci sıradayız. Kısacası, bu konuda gidilecek çok yolumuz var. Önümüzdeki dönemlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hayata geçireceği Tech-InvesTR Programı (Girişim Sermayesi Destekleme Programı) kapsamında girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarımı yapılacak. Bu aktarımla birlikte Türkiye’deki bu rakamın daha ileriye gideceği kesin.

Girişimciliğin merkeziyiz

Girişimciliğin merkeziyiz

Girişimciliğin merkeziyiz

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