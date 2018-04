Girişimciler tek çatı altında buluştu

Türkiye’de kendini girişim ekosisteminin sürdürülebilir kalkınma, yaratıcılık ve teknoloji temelli dönüşümüne katkı sağlayacak şekilde konumlayan girişim evi İNOGAR, Habitat Derneği, IDEMA Global, Digiguardians, İhtiyaç Haritası, L.I.F.E ve Sanat Mahal tarafından kurudu. İstanbul 4.Levent Sanayi Mahallesi’nde faaliyete geçen İNOGAR her yanıyla yenilikçi, genç bir konsept. Sanayi Sitesi’nin eski binası İNOGAR felsesiyle yeni nesil yeşil mimariyle hayata geçti. Engelli, çocuk ve hayvan dostu yapısı ile beş kurucu kurumun ofislerine ev sahipliği yapan İNOGAR içerisinde Türkiye’de bir ilk olan Gıda Girişimcilik Merkezi ile bir test mutfağı, çocuk teknoloji odası ve maker atölyesi de var.



İNOGAR, yeni nesil girişimcilik ve inovasyon merkezi olarak esnek, özgün ve yaratıcı fikirleri hayata geçirmek için 7 gün 24 saat açık olacak. INOGAR bünyesinde; Lokomotif Lounge İş Geliştirme Merkezi, Haydarpaşa, Kurtalan ve Basmane adını taşıyan toplantı salonları da yer alıyor.



HABİTAT DERNEĞİ ARTIK İNOGAR’DA

İNOGAR’ın kurucusu Habitat Derneği. 1997 yılında Türkiye gençliği ile dünya gençliği arasında iletişim köprüsü kurma amacıyla kurulan ve o günden bugüne üniversite öğrencileriyle birlikte Kent Konseyleri oluşturan, çocuk, engelli hakları ve girişimcilik ile yeni teknolojilerin yaygınlaştırılmasına odaklanan Habitat, genç girişimcilerle İNOGAR çatısı altında bir araya gelerek girişimcilik ekosisteminde daha da aktif olmayı hedefliyor. HABİTAT Başkanı Sezai Hazır, İNOGAR’ın açılışında yaptığı konuşmada girişimcilik ekosisteminin gelişmesi için TOBB ile birlikte yaptıkları çalışmaları da anlatarak, Türkiye’nin 81 ilinde girişimciliğin desteklenmesi için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini anlattı.



IDEMA

İNOGAR çatısı altında olan IDEMA da 2001 yılından beri Türkiye’de ve dünyanın çeşitli noktalarında sosyo-ekonomik kalkınma alanında projeler geliştiren, uygulayan ve yeni fikirleri hayata geçiren, sosyal girişimci dört ortak tarafından kurulmuş özel bir girişim. Ana amacı sosyal, ekonomik, çevresel ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunmak olan IDEMA da Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Yatırım Kuruluşları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, yerli ve yabancı ticaret odaları ve çeşitli kamu kurumları ile ortaklıklar gerçekleştirilerek projeler geliştiriyor. IDEMA’nın kurucu ortaklarından Ali Ercan Özgür de İNOGAR açılışında, “Sosyal kalkınma ve sosyal işler el birliğiyle gerçekleşiyor. Burada çok daha güçlü bir sinerji oluşturacağımıza inanıyoruz” dedi.



İHTİYAÇ HARİTASI

İhtiyaç Haritası da Türkiye’nin ihtiyaç haritasını ortaya çıkarak ve ihtiyaç sahipleriyle onlara destek olmak isteyenleri buluşturan bir online platform. Örneğin köyünüzdeki, okulunuzda bir labaratuvar ya da müzik odası yapmak istediğinizde bunu ihtiyaç haritası ile paylaşıyorsunuz. O ihtiyaç harita üzerinde göründüğünde destek olmak isteyenler orayı kolaylıkla buluyor. Formda yazılan ihtiyaçları farklı kuruluşlar, bireyler karşılayabiliyor. İhtiyaç Haritası kanserli hastalara peruktan, köy okullarındaki ihtiyaçlara kadar çok sayıda ihtiyacın karşılanmasını sağladı. İhtiyaç haritası’nın kurucularından biri de BM tarafından İyi Niyet Elçisi de seçilen Mert Fırat. INOGAR’da Mert Fırat ve arkadaşları da çalışacak. Yine Mert Fırat’ın kurucuları arasında olduğu Sanat Mahal de İNOGAR’ın sanat ve kültür ayağındaki girişimi.



LIFE MÜLTECİLERİ MUTFAĞA SOKTU

L.I.F.E. (Livelihoods Innovation through Food Entrepreneurship) Programı, gıda sektöründeki Türkiyeli, mülteci ve geçici koruma altındaki topluluklar için karşılıklı yarar sağlayan sürdürülebilir geçim kaynaklarını geliştirmeyi amaçlıyor. Projeyi yürütenlerden Güler Altınsoy da INOGAR açılışındaydı. L.I.F.E da İNOGAR’ın mutfağında olacak ve daha çok girişimci Türk ve mülteci kadını buluşturacak, gıda sektöründe yenilikçi işlerin çıkmasını sağlayacak.



DIGIGUARDIANS

DigiGuardians Türkiye’de dijital ortamdaki içerik haklarını koruyan, internet üzerindeki yasa dışı ve istenmeyen içeriklerin kaldırılmasını sağlayan bir girişim. Kurucusu Gujan Şen de İNOGAR açılışındaydı. Dijital İtibar Yönetimi alanında uzmanlığa her geçen gün daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulatan Gujan Şen de, yalnızca Türkiye’deki değil dünyanın farklı yerlerinden firmalara hizmet verdiklerini söyledi.