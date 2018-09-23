Girişimciler ‘spor’a başladı

SPOR kültürü ve merakı her geçen gün artıyor. Spor müsabakalarını izlemesi ayrı, spor dallarında aktif bir sporcu olarak yer alması ayrı bir keyif. Milyarlarca dolarlık bir ekosisteme dönüşen spor alanında girişimciler de boş durmuyor. Spor alanının dijitalleştirilmesi için harekete geçen girişimciler, hayata geçirdikleri projelerle önemli sorunları çözmenin peşine düşmüş durumda. Biz de bu hafta spor alanında yapılan girişimlere bir göz atalım dedik. Türkiye’de spor alanında hayata geçirilen startuplar henüz dünyadaki kadar popüler değil. Ancak yavaş yavaş bu alanda bir startup devrimi geldiğini söylemek mümkün.



1.4 MİLYON DOLAR YATIRIM

Bu alanda yaklaşık 34 farklı girişim Türkiye’de hayata geçirildi. Söz konusu startupların 6’sı maalesef kapanmış durumda. Ancak 28’i ise yoluna devam ediyor. Başka bir deyişle bu alanda yapılan startuların dörtte biri kapanıyor. Peki yatırım konusunda durum ne? Yapılan araştırmalara göre 1.4 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. İlk sırada ise 1.1 milyon dolar yatırım alan Scoutium. Yurtdışı açılımı yapan girişim büyümesini hızla devam ettiren girişimler arasında. İkinci sırada ise Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından kurulan Sweaters var. Girişim aldığı yatırım miktarı 100 bin dolar olarak açıklandı. Üçüncü sırada ise 85 bin dolar yatırım alan Footballium geliyor. Kısacası spor alanında yapılan girişimler, büyük potansiyel taşıyor. Buradan yola çıkarak Türkiye’deki spor alandaki girişimleri bir araya getirdik.



- Online Menajer: Amatör futbolcuların keşfedilmesini ve yeteneklerin keşfedilmesini sağlıyor. Web ve mobil uygulamaları aracılığıyla sporcular, menajerler ve kulüpleri bir araya getiriyor.



- Kolay Fit: Spor eğitmenleri ile eğitmen eşliğinde spor yapmak isteyenlerin buluştuğu bir platform. Özellikle kişisel antrenör arayanlar hedefliyor. Bunun yanı sıra pilates ve yoga gibi dalların eğitmenleri de sunuluyor.



- Kalebende: Kalebende kaleci kiralama platformu. Halısaha maçlarına farklı kategorilerde incelenmiş, değerlendirilmiş ve puanlanmış kalecilerin kolay ulaşılabilir şekilde kişilere sunulduğu bir platform.



- Spor Okulu: Kullanıcıların, Türkiye ve yurtdışındaki spor okullarınında katılabileceği bir spor okulları rehberi. Profesyonel kulüplerin yanı sıra pek çok kulüp için bilgi veriyor ve iletişime geçiriyor.



- Sportive People: Dünyadaki tüm spor dallarını, amatör & profesyonel sporcu ve uzmanları, klüp, organizasyon ve spor işletmelerini tek çatı altında toplayan geniş bir sosyal ağ.



- Scoutium: Futbolcuların keşfedilmesini sağlayan bir girişim olarak hizmet veriyor. Kullanıcılarının yaptığı futbolcu değerlendirmelerini ve canlı analizleri kulüplere ulaştırıyor.



- Sports&Merits: Spor salonları için abonelik modeli uyguluyor. Özellikle farklı konumlarda spor yapmak isteyenler için önemli bir seçenek olarak bu kategoride bulunuyor.



- Sweaters: Sporseverlerin birlikte spor yapabilecekleri partnerlerini, spor aktivitelerini, sağlıklı yeme-içme mekanlarını ve spor markalarını kolayca bulmasını sağlayan bir mobil uygulama.



- Footballium: Futbol odaklı bir sosyal ağ olan girişim, keşfedilmeyi bekleyen yeni yetenekler için fırsat eşitliği sağlıyor. Kulüplerin ve profesyonellerin alt yapılarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.



- Teniscim: Tenis partneri ve tenis hocası bulmanızı, tenis kortlarına kolaylıkla erişilmesini sağlayan bir platform. Girişim mobil uygulama olarak hizmet veriyor.



- Sentio Technology: 4K çözünürlükte iki kamera, bir adet dizüstü bilgisayar ve bir bilgisayar yazılımından oluşuyor. Sistem doğrudan statlara kuruluyor. Kameralardan alınan görüntüler, Sentio’nun geliştirdiği algoritmalar tarafından işleniyor. Sahadaki tüm oyuncuların tüm hareketleri takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor.