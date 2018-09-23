Girişimciler ‘spor’a başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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HaberlerGirişimciler ‘spor’a başladı
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İK/Yeni Ekonomi
Ahmet CAN - acan@hurriyet.com.tr
23.09.2018 - 00:00, Son Güncelleme:

Girişimciler ‘spor’a başladı

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Girişimciler ‘spor’a başladı

Her geçen gün ilginin arttığı spor alanı için girişimciler harekete geçti. Hayata geçirilen girişim projeleri özellikle son yıllarda hızla büyürken, yatırım almaya devam ediyor.

Girişimciler ‘spor’a başladıSPOR kültürü ve merakı her geçen gün artıyor. Spor müsabakalarını izlemesi ayrı, spor dallarında aktif bir sporcu olarak yer alması ayrı bir keyif. Milyarlarca dolarlık bir ekosisteme dönüşen spor alanında girişimciler de boş durmuyor. Spor alanının dijitalleştirilmesi için harekete geçen girişimciler, hayata geçirdikleri projelerle önemli sorunları çözmenin peşine düşmüş durumda. Biz de bu hafta spor alanında yapılan girişimlere bir göz atalım dedik. Türkiye’de spor alanında hayata geçirilen startuplar henüz dünyadaki kadar popüler değil. Ancak yavaş yavaş bu alanda bir startup devrimi geldiğini söylemek mümkün.

1.4 MİLYON DOLAR YATIRIM
Bu alanda yaklaşık 34 farklı girişim Türkiye’de hayata geçirildi. Söz konusu startupların 6’sı maalesef kapanmış durumda. Ancak 28’i ise yoluna devam ediyor. Başka bir deyişle bu alanda yapılan startuların dörtte biri kapanıyor. Peki yatırım konusunda durum ne? Yapılan araştırmalara göre 1.4 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. İlk sırada ise 1.1 milyon dolar yatırım alan Scoutium. Yurtdışı açılımı yapan girişim büyümesini hızla devam ettiren girişimler arasında. İkinci sırada ise Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından kurulan Sweaters var. Girişim aldığı yatırım miktarı 100 bin dolar olarak açıklandı. Üçüncü sırada ise 85 bin dolar yatırım alan Footballium geliyor. Kısacası spor alanında yapılan girişimler, büyük potansiyel taşıyor. Buradan yola çıkarak Türkiye’deki spor alandaki girişimleri bir araya getirdik.

- Online Menajer: Amatör futbolcuların keşfedilmesini ve yeteneklerin keşfedilmesini sağlıyor. Web ve mobil uygulamaları aracılığıyla sporcular, menajerler ve kulüpleri bir araya getiriyor.

- Kolay Fit: Spor eğitmenleri ile eğitmen eşliğinde spor yapmak isteyenlerin buluştuğu bir platform. Özellikle kişisel antrenör arayanlar hedefliyor. Bunun yanı sıra pilates ve yoga gibi dalların eğitmenleri de sunuluyor.

- Kalebende: Kalebende kaleci kiralama platformu. Halısaha maçlarına farklı kategorilerde incelenmiş, değerlendirilmiş ve puanlanmış kalecilerin kolay ulaşılabilir şekilde kişilere sunulduğu bir platform.

- Spor Okulu: Kullanıcıların, Türkiye ve yurtdışındaki spor okullarınında katılabileceği bir spor okulları rehberi. Profesyonel kulüplerin yanı sıra pek çok kulüp için bilgi veriyor ve iletişime geçiriyor.

- Sportive People: Dünyadaki tüm spor dallarını, amatör & profesyonel sporcu ve uzmanları, klüp, organizasyon ve spor işletmelerini tek çatı altında toplayan geniş bir sosyal ağ.

- Scoutium: Futbolcuların keşfedilmesini sağlayan bir girişim olarak hizmet veriyor. Kullanıcılarının yaptığı futbolcu değerlendirmelerini ve canlı analizleri kulüplere ulaştırıyor.

- Sports&Merits: Spor salonları için abonelik modeli uyguluyor. Özellikle farklı konumlarda spor yapmak isteyenler için önemli bir seçenek olarak bu kategoride bulunuyor.

- Sweaters: Sporseverlerin birlikte spor yapabilecekleri partnerlerini, spor aktivitelerini, sağlıklı yeme-içme mekanlarını ve spor markalarını kolayca bulmasını sağlayan bir mobil uygulama.

- Footballium: Futbol odaklı bir sosyal ağ olan girişim, keşfedilmeyi bekleyen yeni yetenekler için fırsat eşitliği sağlıyor. Kulüplerin ve profesyonellerin alt yapılarını kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

- Teniscim: Tenis partneri ve tenis hocası bulmanızı, tenis kortlarına kolaylıkla erişilmesini sağlayan bir platform. Girişim mobil uygulama olarak hizmet veriyor.

- Sentio Technology: 4K çözünürlükte iki kamera, bir adet dizüstü bilgisayar ve bir bilgisayar yazılımından oluşuyor. Sistem doğrudan statlara kuruluyor. Kameralardan alınan görüntüler, Sentio’nun geliştirdiği algoritmalar tarafından işleniyor. Sahadaki tüm oyuncuların tüm hareketleri takip ediliyor ve kayıt altına alınıyor.

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