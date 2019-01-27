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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGirişimciler kahvaltıda buluşuyor
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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
27.01.2019 - 00:00, Son Güncelleme:

Girişimciler kahvaltıda buluşuyor

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Girişimciler kahvaltıda buluşuyor

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Girişimciler kahvaltıda buluşuyorTÜRKİYE’de son yıllarda hızla büyüyen trendlerin başında kahvaltı geliyor. Özellikle haftasonları kahvaltı hizmeti veren restoranlar neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor. Bu alanda faaliyet gösteren markalar da 2019 yılında franchise atağına kalkıyor. Karadeniz illeri ile Van bu konuda öne çıkıyor. Özellikle kendi yerel lezzetleri ile menüleri zenginleştiren markaların bir sonraki hedefi ise yurtdışına açılmak. Bugün bir kahvaltı markasına yatırım tutarı ortalama 200 bin lirayı buluyor. Doğru bir lokasyonda açılan işletme bu yatırımı ise kısa sürede geri döndürebiliyor.

FRANCHISE BEDELİ YOK
2019 ‘da 7 farklı markanın 70 yeni şube açması planlanıyor. Markalar için en önemli konu yöresel ürünler. Markaların birçoğu franchise bedeli de talep etmiyor.

Yetkililer markaların daha çok anahtar teslim modelle çalıştığını belirterek, şöyle konuşuyor: “Kahvaltı markaları daha çok restoranda dekorasyona önem veriyor. Franchise firması tarafından verilecek proje kapsamında dekorasyon uygulamaları yapılıyor. Profesyonel mimarlar tarafından çizimler yapılıyor. Kahvaltı markaları daha çok iç ve dış mekanı olan lokasyonları tercih ediyor. Ortalama bir kahvaltı restoranının büyüklüğü 120 metrekare olarak hesaplanıyor. Dekorasyon maliyeti metrekareye göre değişiyor. Demirbaşların ve diğer ekipmanların tedarik edilmesini şirketler sağladığı için ekonomik çözümler sunuluyor. İşletme karlılığı, m2 ve ürün bazında değişkenlik gösteriyor. Kâr marjı ise yüzde 50’yi bulabiliyor. Restoran açılacak olan noktaların, insan trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olması önceliğimiz.”

KÖY HAVASINI YANSITMALI
Yatırımcıda aradığı özellikler hakkında da bilgi veren sektör temsilcileri, “Açılışa uzman destek ekipler hizmet veriyor. Sadece büyük şehirlerde değil Anadolu’da markaların hedefinde. Markaların beklentisi otantik havayı yansıtacak, köy içindeki bir dükkanmış gibi heyecanla ve aşkla çalışacak bir girişimci olmak. Çünkü tüketiciler artık yöresel lezzetleri daha çok denemek istiyor” diyor.

Girişimciler kahvaltıda buluşuyor

 

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