Girişimciler kahvaltıda buluşuyor
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TÜRKİYE’de son yıllarda hızla büyüyen trendlerin başında kahvaltı geliyor. Özellikle haftasonları kahvaltı hizmeti veren restoranlar neredeyse yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyor. Bu alanda faaliyet gösteren markalar da 2019 yılında franchise atağına kalkıyor. Karadeniz illeri ile Van bu konuda öne çıkıyor. Özellikle kendi yerel lezzetleri ile menüleri zenginleştiren markaların bir sonraki hedefi ise yurtdışına açılmak. Bugün bir kahvaltı markasına yatırım tutarı ortalama 200 bin lirayı buluyor. Doğru bir lokasyonda açılan işletme bu yatırımı ise kısa sürede geri döndürebiliyor.
FRANCHISE BEDELİ YOK
2019 ‘da 7 farklı markanın 70 yeni şube açması planlanıyor. Markalar için en önemli konu yöresel ürünler. Markaların birçoğu franchise bedeli de talep etmiyor.
Yetkililer markaların daha çok anahtar teslim modelle çalıştığını belirterek, şöyle konuşuyor: “Kahvaltı markaları daha çok restoranda dekorasyona önem veriyor. Franchise firması tarafından verilecek proje kapsamında dekorasyon uygulamaları yapılıyor. Profesyonel mimarlar tarafından çizimler yapılıyor. Kahvaltı markaları daha çok iç ve dış mekanı olan lokasyonları tercih ediyor. Ortalama bir kahvaltı restoranının büyüklüğü 120 metrekare olarak hesaplanıyor. Dekorasyon maliyeti metrekareye göre değişiyor. Demirbaşların ve diğer ekipmanların tedarik edilmesini şirketler sağladığı için ekonomik çözümler sunuluyor. İşletme karlılığı, m2 ve ürün bazında değişkenlik gösteriyor. Kâr marjı ise yüzde 50’yi bulabiliyor. Restoran açılacak olan noktaların, insan trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olması önceliğimiz.”
KÖY HAVASINI YANSITMALI
Yatırımcıda aradığı özellikler hakkında da bilgi veren sektör temsilcileri, “Açılışa uzman destek ekipler hizmet veriyor. Sadece büyük şehirlerde değil Anadolu’da markaların hedefinde. Markaların beklentisi otantik havayı yansıtacak, köy içindeki bir dükkanmış gibi heyecanla ve aşkla çalışacak bir girişimci olmak. Çünkü tüketiciler artık yöresel lezzetleri daha çok denemek istiyor” diyor.
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