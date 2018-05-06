Gençlere sigortada kariyer imkanı
Bireysel emeklilik sistemi ile birlikte sigortacılık sektörü, gençlere kariyer imkanı sunmaya başladı. 2018’de sigortacılık 7 bine yakın yeni istihdam yaratacak. İstihdam yapılacak alanlar ise bireysel emeklilik aracısı, sigorta hakemi, acente personeli olacak.
Son yıllarda enflasyonun üzerinde büyüyen sigortacılık, bireysel emeklilik sisteminin de devreye girmesi ile ciddi anlamda istihdam yaratan bir alan oldu. 2017’de bireysel emeklilik sisteminde otomatik katılım uygulamasının başlaması ile de özellikle gençler açısından sigortacılık, kariyer fırsatları yaratmaya başladı.
Bugün sigortacılık, pazarda faaliyet gösteren 63 şirket, sigorta acentesi, bireysel emeklilik aracıları, aktüeryacıları, eksperleri, brokerleri ile toplam 150 bin kişiye doğrudan istihdam yaratıyor. Bunun üzerine dolaylı istihdam da katıldığında bu sayı 300 binlere kadar çıkıyor ki, oto tamirhanelerinden tarım sektörüne, hastanelerden bankalara, inşaat şirketlerine kadar birçok sektörde sigortacılık elemanı çalışıyor ve hemen tüm sektörlerde de sigortacılık uzmanı aranıyor.
2017’de sigorta pazarında faaliyet gösteren 63 şirkette 19 bin 901 personel istihdam edildi. Bunun 5 bin 849’u doğrudan satış elemanlarında oluştu. Şirketlerde çalışanların yüzde 78’e yakını ise kadın çalışanlardan oluştu ki, sigorta pazarının en büyük özelliği kadın istihdamının erkek çalışanlardan fazla olması. 2017’de sigorta ve emeklilik şirketlerinde 11 bin 201 kadın çalışan görev aldı. Çalışanların eğitim durumuna bakıldığında ise yüzde 50 ile ağırlığı üniversite mezunları oluşturuyor. Sigorta pazarında çalışanların çoğunluğu üniversitelerin ekonomi, işletme, hukuk, sigortacılık-aktüerya, mühendislik bölümlerinden mezun olanlar.
7 BİN YENİ İSTİHDAM
2018’de ise sigorta pazarı 7 bine yakın yeni istihdam yaratacak. İstihdam yapılacak alanlar ise bireysel emeklilik aracısı, sigorta hakemi, acente personeli, bilgi teknolojileri, hasar takibi alanları olacak. Ayrıca oto sigortaları olmak üzere yangın ve mühendislik alanlarında da bu yıl eksper alımları yapılması planlanıyor.
Buna ek olarak tarım sigortalarında çalışan uzmanlar da aranan elemanlar arasında. Nitekim son verilere göre İŞKUR’a şirketlerden yapılan açış iş başvurularında 600’e yakın sigorta acentesi teknik personeli, sigorta eksperi, sigortacılık meslek elemanı aranıyor.
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