Gençler güzel kariyer peşinde

Kozmetik ve güzellik sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüme eğiliminde. Bu alanda çalışarak geçimini sağlayan pek çok kişi bulunuyor. Güzellik Uzmanları Güzellik Salonu İşletmecileri, Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Sanatkarlar Odası’nın (İGDESO) paylaştığı verilere göre sektör dünya genelinde 250 milyar dolar, Türkiye’de ise 6 milyar dolar civarında bir hacme sahip. Türkiye’de esnaf ve sanatkarlar odalarına kayıtlı 75 bin 397 kozmetik esnafı bulunuyor. Kuaför salonları ve berberler hariç yaklaşık 40 bin güzellik salonu faaliyet gösteriyor, bu salonlarda ortalama 3 kişi istihdam ediliyor. İGDESO Başkanı Ayşe Aydın, “Buna kuaförlerde, kozmetik mağazalarda çalışan güzellik uzmanlarını eklersek sektörün 240 bin kişiye direkt istihdam sağladığını, tedarikçilerler beraber yaklaşık 350 bin kişinin bu alandan faydalandığını söyleyebiliriz” diyor.



SEKTÖRÜN GELECEĞİ EĞİTİMDE

Sektörde güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj uzmanlığı, pediküristlik, kozmetik ürün satıcılığı, makyaj uzmanlığı, epilasyon uzmanlığı kollarında iş fırsatları bulunuyor. Ayrıca Aydın, Türkiye’de kozmetik pazarında üretimin yüzde 10 olduğunu, geri kalanın ithal edildiğini belirtiyor. Bu noktada, üniversitelerin kimya, biyoloji, biyomedikal bölümlerinin bu alanda girişimciler yetiştirmesi çok önemli. Bunun yanında, gençler için sadece kadınlara yönelik değil istikrarlı bir şekilde büyüyen erkek güzellik ve kozmetik pazarında da fırsatlar bulunuyor. Sektörün geleceğinin eğitimde olduğuna inanan Aydın, “Güzellik sektöründe Milli Eğitim Bakanlığı’na düşen önemli görevler var. Özellikle meslek eğitimi veren özel kurslar ve meslek okullarında müfredat birliği sağlanması, müfredatların modern teknolojiye uygun hale getirilmesi ve standardizasyonun sağlanması şart” diyor.



Sektörde hekimler ve güzellik uzmanları arasındaki sınırlara da değinen Aydın, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle çözülen olaydaki gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Yasaların açık ve net olarak bu sınırları çizmesi en büyük temennimiz” diyor. Aydın’ın bahsettiği durumda plastik cerrah ve dermatoloji derneklerinin açtığı dava üzerine Danıştay 2014’te epilasyon işleminin sadece hekimler tarafından yapılabileceğine hükmetmişti. Bunun ardından güzellik merkezlerine yaptırımlar uygulanmış, bazı cihazlar mühürlenmişti. Ancak, geçen yıl Erdoğan’ın imzaladığı bir kararname ile güzellik uzmanlarının tıbbi amaçlı olmayan işlemleri yapabilmelerine yeniden olanak tanındı.

GENÇLER FIRSATLARI DEĞERLENDİRMELİ

Flormar İnsan Kaynakları Direktörü Seda Kayrak Kızıltan, şirkette 800’e yakın güzellik uzmanı çalıştığını belirtiyor. Çalışanlar aldıkları eğitimle hem satış hem de makyaj konularında uzmanlaşıyorlar. Çalışan profilinin en az lise mezunu, renkli kozmetik, güzellik ve makyaja ilgisi olan kadınlardan oluştuğunu belirten Kızıltan, gençlere sektördeki kariyer fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyor. Kızıltan, Flormar’da güzellik uzmanı olarak başlayan çalışanların yetkinlik ve potansiyellerine bağlı olarak daha sonra saha eğitim uzmanı, mağaza müdürü, operasyon müdürü olabildiklerini vurguluyor.

SATIŞ BİLGİSİ DE GEREKİYOR

Güzellik uzmanı ve eğitmen master Figen Aktosun, kurucusu olduğu Cosmopark Clinic Merkezi ve Yeni Evren Akademi ile sektörde hem hizmet hem de eğitim veren tarafta. Kadınlara güzellik ve cilt bakımı hizmetleri veren Cosmopark Clinic Merkezi’nde 50 güzellik uzmanı çalışıyor. Özel Yeni Evren Kurs Merkezi’nde ise 10 eğitimci ile 16 farklı branşta güzellik uzmanları yetiştiriliyor. Aktosun, saç hizmetleri uzmanı, güzellik uzmanı, protez tırnak uzmanı, kalıcı makyaj sanatçısı, profesyonel makyör/makyöz, epilasyon estetisyeni, masör/masöz, ipek kirpik uygulayıcısı, cilt bakımı uzmanı, vücut bakımı uzmanı gibi farklı uzmanlıklarda personel ile çalıştıklarını aktarıyor. “En çok kalıcı makyaj ve protez tırnak alanlarında uzmana ihtiyaç duyuyoruz” diyen Aktosun, sektörde ise güzellik alanında eğitim almış, ancak satış tekniklerini de bilen uzman açığı bulunduğunu vurguluyor.Bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin giderek arttığını belirten Aktosun, “Mezun oldukları alanların dışında bir kariyer planlayan genç yaş grubu rağbet ediyor. Kişisel meraklarından gelen bir orta yaş grubu da mevcut” diyor.

NASIL GÜZELLİK UZMANI OLUNUR?

Güzellik salonlarının açılması belediye mevzuatı ile belirlenmiş durumda. Buna göre, güzellik salonu açmayı planlayan bir kişinin usta öğreticilik belgesine sahip olması veya usta öğretici bir mesul müdür bulundurma şartı var.



- 1280 saatlik güzellik uzmanlığı mezunu olan güzellik uzmanı belgesi (Bu belge ile hem tüm çalışma yetkilerine, hem de işyeri açma hakkına sahip olursunuz.)



- 528 saatlik spa yöneticiliği programı mezunuysanız tüm SPA’larda hem estetisyen hem de yönetici olarak çalışabilirsiniz.



- 1360 saatlik kuaförlük programı mezunuysanız, hem saç ile ilgili her türlü işleri yapma yetkisine sahip olur, hem de işyeri açabilirsiniz.



- 864 saatlik profesyonel makyaj programı mezunuysanız, sahne makyajı, gelin makyajı gibi her türlü makyajı uygulama yetkisine sahip olursunuz.



- 432 saatlik kalıcı makyaj programı mezunuysanız, her türlü kalıcı makyaj uygulamasını yapmaya hak kazanırsınız.