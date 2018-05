Geleceğin yıldızları

STARTUP TURKEY

Bored Button: Bir mobil oyun platformu olarak hizmet veren Bored Button, kataloğunda 100’den fazla lisanslı oyun bulunduran bir uygulama. 2017 Mart ayında Metin Öztin, Cem Özdemir ve Onur Tokoğlu tarafından kurulan Bored Button, yaklaşık 1 yıl içinde 3 milyondan fazla indirilmeye ulaştı.



Giftx: Hediye almakta zorlanan kullanıcılar yardımcı olmak isteyen bir platform. Beğendiğiniz bir ürünü giftx listenize ekliyorsunuz, size hediye alacak kişi bunu görüp “ne alsam” diye düşünmekten kurtuluyor. Ayrıca arkadaşlarınızın beğendiği ürünlere bakıp, almayı düşündüğünüzü giftx listesine ekleyebiliyorsunuz.



Drive Buddy: Otomobillere takılan bir sensör geliştiren girişim, topladıkları dataları sigorta şirketleriyle paylaşıyor. Araç sürücülerinin araçlarını nasıl kullandıklarını ve hata yapıp yapmadıkları geliştirilen sensörle analiz ediliyor.



Gittick: Sosyal ağ kullanıcılarını yaptığı her paylaşımı için belli kriterler doğrultusunda ödüllendiren bir platform. Markalar ön plana çıkarmak istediği ürün, dekorasyon, etkinlik ve hizmetleri kullanıcılara görev olarak sunabiliyor.



Fizyosoft: Sanal gerçeklik ile fizik tedavi yapılmasını sağlıyor. Rehabilitasyonda kullanılan birçok egzersiz çalışması, oluşturulan ortamda video oyunlarına entegre edilerek zevkli ve etkili rehabilitasyon imkânı elde ediliyor.



Gigbi: Bireysel etkinlik planlayan kişilerin, fotoğraf, müzik ve eğlence profesyonellerine ulaşmaları ve verilen hizmetler özelinde her türlü etkinlik ve organizasyon talebini rezerve etmeleri için geliştirilmiş bir pazaryeri. Platformda şu anda 1.500’ün üzerinde profesyonel yer alıyor.



Servo Kiosk: Plaza, ofis, üniversite veya yurt gibi alanlarda taze, sağlıklı ve farklı yiyecek çeşitlerine kolaylıkla ulaşma imkanı sunuyor. Yiyecek sağlayıcıların herhangi bir elemana ihtiyaç duymadan veya mekan kiralamadan pratik bir şekilde satış yapmasını da sağlıyor.

Dijital Garaj: Mobil teknolojiler üzerine odaklanan girişim, sağlık, portföy yönetimi ve uygulama yönetimi üzerine odaklanıyor. Girişim, mobil alandaki analiz, arayüz ve tasarım, geliştirme, entegtrasyon, bakım, analitik, cihaz yönetimi ve nesnelerin interneti gibi konularda çalışmalar gerçekleştiriyor.



TripBackup: Bir seyahat asistanı uygulaması. Kullanıcılara kişisel seyahat ve konaklama yardımı sunuyor. 7/24 konsiyerj hizmeti kapsamında, rezervasyon, yeniden planlama ve iptal başta olmak üzere birçok konuda kullanıcılara yardımcı oluyor.



Burs.co: Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kişi ya da kurumlar bir araya getiriyor. Sponsor kişi ya da kurum burs verdiği öğrencinin tüm okul performansını ve gerekli olan özlük bilgilerini burs.co üzerinden online olarak takip edebiliyor.



Compocket: Elektronik laboratuvarlarında kullanılan ölçüm cihazlarını bilgisayar tabanlı ve mobil uyumlu hale getirerek çok daha etkili bir ölçüm deneyimi sunmayı hedefleyen bir donanım-yazılım projesi. Girişim, Betapitch Global yarışmasında da birinci olarak dikkatleri dünya çapında üzerine çekti.



Contact Circuit: Sosyal ve profesyonel kontaklarınızı güncel olarak tek bir platform üzerinde toplanmasını sağlıyor. Bireysel ve kurumsal olmak üzere iki farklı iş modeli bulunan girişimin sunduğu çözüm, doğal dil işleme gibi yenilikçi teknolojileri barındırıyor.



BrandFace: Yalnızca video reklamlara odaklanıyor. girişim, kullanıcıların favori markaları için kendi reklam filmlerini yayınlamasını ve bunun karşılığında gelir yaratmasını sağlıyor. Dileyen herkes favori markasıyla ilgili 29 saniyelik kendi video reklamını platforma yükleyebiliyor.



Quant Co: Optimizasyon ve makine öğrenimi tekniklerini kullanarak yenilenebilir enerji kaynakları için analitik bir çözüm sunuyor. Üç farklı servis sunan girişim, fiyat optimizasyonu, dinamik izleme ve eşleştirme gibi seçeneklere sahip.

Evde Mimar: Evinizin veya ofisiniz boya badana işlerini güvenli ve hızlı bir şekilde yaptırabileceğiniz bir platform. Dekorasyon önerilerini ücretsiz bir şekilde alabileceğiniz platform, bugüne kadar 75’ten fazla ev ve ofise hizmet verdi.

THE PITCHER

Adverport: Reklamverenler ile video içerik üreticisini bir araya getiren girişimde, kullanıcılarına sunduğu pazaryeri platformu ile veri analizleri sunuluyor. Doldurulan formlar sonucunda belirlenen yaş aralıkları, izlenme lokasyonları, ilgi alanları, reklam seçenekleri ve bütçelerine yönelik hedef kitlelere erişen YouTube içerik üreticilerine ulaşma imkanı veriliyor.



Arvia: Gerçek zamanlı iletişim platformu sunuyor. Teknik sorunlar için canlı videolarla destekleme, alan servisi, finansal danışmanlık hizmetleri, online ticaret ve alışveriş asistanı, ekipman üreticileri ve satış-üretim sorunları gibi çözümler girişimin özellikleri arasında.



SubscrEASY: Online platformların 24 saat içinde abonelik altyapısına sahip olmasını sağlayan girişim, esnek seçeneklerle dikkat çekiyor. Günlük, haftalık, aylık, yıllık periyotlar, her paket için farklı fiyatlandırma seçeneği, deneme süresi özelliği, otomatik paket yenileme, raporlama ve analitik girişimin sunduğu seçenekler arasında.



Wonderbox: 6 farklı kutu seçeneğiyle online yemek siparişi verilmesini sağlıyor. Kullanıcılara sunulan boş bir yemek kutusuna sürükle-bırak yöntemiyle istenilen yemekler konuluyor ve sipariş veriliyor. Kullanıcılar esnek bir menü oluşturuyor.



Hypercell: Yeni nesil bir sanal gerçeklik (VR) platformu. Oyun alanına odaklanan girişim, geniş bir alandaki oyunların kablosuz bağlantıyla oynanabilmesini sağlıyor. Oyundaki tüm hareketler gerçek zamanlı olarak takip ediliyor ve oyuna yansıtılıyor.



Rush App: eSpor ve oyuncular için geliştirilen bir sosyal ağ uygulaması. Kullanıcıların kendilerine uygun oyuncuları bulmasını kolaylaştıran platform, oyunlardaki başarıları arttırmayı amaçlıyor.



Vavien: Geliştirdikleri sensör, yazılım ve elektronik kart modülleriyle geleneksel ürünleri nesnelerin internet ürünlerine dönüştürüyor. Kale Kilit ile geliştirdikleri akıllı anahtar teknolojisi, 3 farklı ülkede satılıyor.



Vivoo: Gözde Büyükacaroğlu ve Miray Tufan tarafından hayata geçirilen girişim, kullanıcıların idrar testlerini evde yapabilmesini sağlıyor. Girişimin geliştirdiği çubuk ile böbrek, karaciğer, idrar yolları ve beslenme alışkanlıkları başta olmak üzere 10 farklı parametre ölçülebiliyor.



Qumpara: Alışveriş fişinin fotoğrafını çekip gönderen tüketicilere anında dijital ödüller kazandıran bir mobil uygulama. Kullanıcılar, uygulama üzerinden gönderdikleri her fiş ile Qumpara puanları ve dönemsel olarak markalarda sürpriz ödüller kazanabiliyor.



Ortus: Video konferans, sohbet ve çağrı merkezi çözümleri geliştiren bir platform sunuyor. 4 farklı ürün sunan girişim, anahtar teslim projelerin yanı sıra eğitimler ve danışmanlıkla müşterilerine destek oluyor.



Healerbit: Sağlık teknolojileri alanında çeşitli donanım ve hizmetler üretmek için yola çıktı. Girişiminin ilk ürünü ise Stepbit. Algoritmalar ile kişinin ayak fotoğraflarının görüntüsünü alan girişim, daha sonra görüntüleri işleyerek tasarımı gerçekleştiriyor.



Octovan: Küçük ve orta ölçekli eşya taşıma ihtiyacı olan kullanıcılar ile nakliyecileri bir araya getiren bir mobil uygulama. Kullanıcılar, istedikleri boyuttaki aracı anında çağırarak eşyalarını istedikleri noktaya taşıttırabiliyorlar. Ayrıca eşyalarını sigortalayabiliyor.



SoolX: Kurumların, bankaların ve bütün firmaların belge ve operasyon süreçleri için çözümler sunuyor. Para iadesi, savcılık ve tüketici hakem heyeti dosyaları, uçtan uca şifreleme gibi hizmetler sunuyor.