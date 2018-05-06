Geleceğin avukatları kozlarını paylaştı
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) geleceğin hukukçu adaylarını Bilgi Üniversitesi Santral-İstanbul Kampüsü’nde yapılan kurgusal dava yarışmasında buluşturdu.
Zorlu Holding’in desteğiyle düzenlenen yarışmaya üniversite takımları gerçek bir tahkim yargılaması olacakmış gibi hazırlandılar. Ticari bir uyuşmazlığın ISTAC tahkim kuralları uygulanarak çözümü etrafında kurgulanan yarışmanın finalleri 28-29 Nisan’da yapıldı. Final duruşmasında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi takımları karşı karşıya geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Av. Dr. İsmail Esin de hakemlik yaptı. Yarışmayı Bilkent Üniversitesi kazanarak 7.500 TL’lik ödülün sahibi oldu.
ÖĞRENCİLERİ GELİŞTİRİYOR
Yarışma ile ilgili görüşlerini paylaşan Bilkent Üniversitesi ekibi, artık bir çok hususa daha fazla hakim olduklarını belirtiyorlar. Süreçten bahseden öğrenciler “Sözlü aşamada dile getirmek istediğimiz argümanlarımızın bir kısmını süre limiti sebebiyle elememiz gerekti. Güçsüz olduğumuz argümanları çıkararak bunu avantaja çevirdik. Ayrıca, temsil ettiğimiz tarafların haklılığına kendimizi inandırmak da bizleri zorladı” diyorlar.
Bilgi Üniversitesi öğrencileri “Geleceğimiz için çok önemli bir alan olduğunu düşündüğümüz için yarışmaya başvurduk” diyor. Tahkim alanında çalışmayı kesinlikle düşündüklerini söyleyen öğrenciler, “Tahkimin pratik bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olması, özellikle hız konusunda taraflara avantaj sağlaması ilgimizi çekti” diyorlar. Ayrıca yarışma, takımın kentlenmesine ve ekip bilinçlerinin gelişmesine yardımcı olmuş.
Yarışmada üçüncü olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri ise “Tahkim alanında çalışmayı çok isteriz ancak bu alana nasıl giriş yapacağımızı bilmiyoruz. Bu yarışma bunun için bir kapı açıyor” diye konuşuyorlar. İlk başlarda bu alanı karışık bulduklarının aktaran öğrenciler “Hiç karşımıza çıkmayan terimler vardı. Takımın 5 ay önceki hali ile şu anki hali bambaşka” diyor.
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