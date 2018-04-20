Franchise’da yerli yabancı kapışması
Son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan ve 50 milyar doları aşan Türkiye franchise pazarında tam anlamıyla yerli yabancı kapışması yaşanıyor. Yerli ve yabancı markaların en sıkı rekabet ettiği alanların başında ise fast-food ve gayrimenkul danışmanlığı geliyor. Yabancılar franchise giriş bedelini dolar olarak, yerliler ise TL olarak talep ediyor.
TÜRKİYE’de bu yıl 50 milyar doları aşması beklenen franchise pazarında yerli-yabancı rekabeti kızıştı. Daha önce yabancı firmaların ağırlıkta olduğu Türkiye franchise pazarı bugün yerli markaların büyümesine sahne oluyor. 50 milyar doların yüzde 70’ini Türk, yüzde 30’unu yabancı yatırımcılar oluşturuyor. Türkiye’de franchise veren 2 bine yakın marka var. Bu markaların yüzde 80’i Türk, yüzde 20’si ise yabancı markalar.
En çok rekabet edilen alanların başında gayrimenkul danışmanlığı ve fast-food sektörü var. Yabancı markaların rekabette zorlandığı tek alan ise kahve sektörü. Yerli markaları öne çıkaran ise franchise giriş bedelleri. Yabancı markaların giriş bedellerini dolar olarak talep etmesi yerlileri öne çıkarıyor. Türk markaları daha çok TL cinsinden giriş bedeli talep ediyor.
GAYRİMENKUL İLK SIRADA
Gayrimenkul danışmanlığı alanında franchise veren yabancı markalar ile yerliler 2018’de tam anlamıyla girişimci kapma yarışı içerisine girdi. Yabancı markalar arasında Era Gayrimenkul, Realty World ve Re/Max öne çıkarken, yerlilerde de Altın Emlak, Empa Gayrimenkul ve Eskidji Gayrimenkul yeni girişimciler arıyor. Yabancı markaların franchise giriş bedelleri 5 bin dolardan başlayıp 32 bin dolara kadar çıkabiliyor. Bu rakam yerli markalarda 12 bin TL ile 40 bin TL aralığında. Yabancı markalar toplamda 200’e yakın yeni girişimci ararken, yerlilerde bu rakam 300’ü aşıyor.
HAMBURGER REKABETİ
Rekabette dikkat çeken alanlardan biri hamburger. Burger King, Mc Donald’s ve Arby’s gibi yabancı markaların olduğu alanda yerliler de ‘gurme hamburger’ ile öne çıkıyor. Burger House, Ohannes Burger ve Pino güçlü yerli markalar arasında. Hamburgerciler toplamda 300’e yakın yeni girişimci arıyor. Franchise giriş bedelleri yabancı markalarda 30 bin ile 40 bin dolar, yerli markalarda ise 75 bin TL ile 80 bin TL arasında. Benzeri bir rekabetin olduğu pizza alanında hizmet veren yabancı markalar arasında Little Caesars Pizza, Domino’s Pizza ve Papa John’s yerli markalar arasında ise Pizza House, Pasaport Pizza ve Pizza Bulls yer alıyor.
YERLİ MARKALARA İLGİ ARTIYOR
SON dönemlerde yerli ve yabancı markalar arasındaki rekabette franchise giriş bedellerinin öne çıktığını dile getiren Uluslararası Franchising Derneği (UFRAD) yetkilileri, “Türkiye genelinde uzun yıllardır yeme içme sektörünü yabancı menşeili markalar domine ediyor, en çok franchise talebini de onlar alıyordu. Bugün taleplere baktığımızda yabancı markalara franchise talebinin azaldığını yerli markaların ise atağa geçtiğini söyleyebilirim. Fast-food sektöründe büyük bir rekabet var. Kahve pazarını ise franchise veren markalar arasında yerliler domine ediyor. Yabancı franchise veren marka sayısı çok az. Önümüzdeki dönemde yerli markalara olan ilginin de artacağını tahmin ediyoruz” diyor.
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