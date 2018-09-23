Franchise sektörünün ilk 11’i

Franchise sektörü belki de tarihin en önemli yılına hazırlanıyor. Markaların franchise giriş bedellerinde yüzde 70’inin TL’ye dönmesi, dövizle dükkan kiralamanın son bulması en çok franchise sektörünün önünü açtı. 2019 yılında şube sayısını arttırmayı planlayan 11 marka ise şube açılışlarında rekor kıracak. 40’tan fazla şube açmayı planlayan 11 marka şöyle: Burger King, Etiler Marmaris, Simit Sarayı, Kahta Çiğköfte, Tavuk Dünyası, Bereket Döner, Alaçatı Muhallebicisi, Yeşilçam Kahve Evi, Osmanlı Kahvecisi, Çiğköftem, Little Ceasars Pizza.



ANAHTAR TESLİM DÜKKAN

Bu markaların franchise giriş bedelleri ise 40 bin TL ile 400 bin TL arasında değişiyor. Burger King, Kahta Çiğköfte ve Çiğköftem 2019 yılında franchise bedeli almayacaklarını açıkladı. Franchise giriş bedelleri dışında markaların yatırım maliyetleri de dikkat çekiyor. Ekonomist dergisindeki verilere göre yatırım tutarı en yüksek markaların başında Burger King, Simit Sarayı ve Tavuk Dünyası geliyor. Bu markaların anahtar teslim dükkan maliyetleri 3.1 milyon lira ile 800 bin TL arasında değişiyor. Bu rakam Bereket Döner de 70 bin TL ile 725 bin TL arasında değişiyor. Kahve ve çiğköfte markalarında ise yatırım tutarları 20 bin liraya kadar düşüyor. Markaların yatırımlarının geri dönüş süreleri ise lokasyonlara göre değişkenlik gösterse de ortalama 36 ay oluyor.



TURİZM BÖLGELERİ ÖNE ÇIKIYOR

2018’de 40 milyona yakın turist hedefleyen Türkiye’nin 2019 yılında bu rakamı arttırması beklenirken, yatırımcılar da turizm bölgelerine yöneliyor. 11 markanın 2019 yılında yeni şubeler açmayı beklediği illerin başında İzmir ve Ankara geliyor. Markalar bu illere yapacakları yatırımlarla hem doğru bir planlama hem de ciro artışı hedefliyor. Turistlerin fast-food alanındaki taleplerini değerlendiren birçok marka İzmir ve Antalya’nın dışında Trabzon, Bursa ve Konya gibi kültür turizminin de etkili olduğu illerde yeni şube açmayı planlıyor.

GİRİŞİMCİLİK RUHU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Yatırımcılarda aranan özellikler hakkında da bilgi yetkililer şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu alana yatırım yapmak isteyen girişimci sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bu konuda bazı kriterlerimiz bulunuyor. Yatırımcıların işinin başında durması bizim için en önemli konulardan birisi. Çünkü restoran açan bir girişimci buraya bir müdür atıyor ve işinin başında durmuyor. Ancak restoranına sahip çıkan girişimciler başarıya ulaşabiliyor. Girişimcilik ruhu da markaların en çok aradığı özelliklerden birisi. İşletmecilik eğitimi olan kişiler öne çıkıyor. Kafe ve restoran sektöründe iletişim, müşteri ilişkileri ve sunumlar çok önemli.”