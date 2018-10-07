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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İK/Yeni Ekonomi
Ceyhun KUBURLU - ckuburlu@hurriyet.com.tr
07.10.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Franchise fırsatları

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Franchise fırsatları

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Franchise fırsatlarıTÜRKİYE’nin önde gelen fuarlarından biri olan ve bu yıl 16’ncı kez kapılarını açacak olan “Bayim Olur musun” hem ziyaretçi hem de katılımcı sayısı bakımından rekor peşinde. Son yıllarda hızlı bir büyüme yakalayan ve 50 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan franchise pazarında faaliyet gösteren markalar bu fuar sayesinde şube sayılarını arttırmanın peşinde. 11 Ekim’de kapılarını açacak olan fuar 14 Ekim’e kadar ziyaretçi kabul edecek. CNR Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuara 300 markanın yanı sıra 40 bin de ziyaretçi bekleniyor.

Fuar kapsamında franchise ve bayilik ile büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan yüzlerce yerli ve yabancı markanın girişimci ve yatırımcılarla bir araya geleceğini anlatan Medyafors Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, “70 farklı sektörden ve 45 ülkeden katılımcı gelecek. Fuarın önemli niteliklerinden biri de muazzam bir iş hacmi yaratması ve Türk ekonomisine katkı sağlaması. Türkiye franchise yani marka ortaklığının en verimli yıllarını yaşıyor. 2018 sonunda 50 milyar dolara ulaşması beklenen franchise sektörü hali hazırda 3 bin zincir işletmenin sahip olduğu 60 bin şube sayısı ile büyümeyi sürdürüyor. Zincir sayısı ile Avrupa birincisi olan Türkiye’de franchise sektörü son 5 yılda yüzde 180 gibi rekor bir büyüme gösterdi. Bu büyüme 200 bin kişiye yeni istihdam alanı yarattı. Dışarıya açılan markaların sayısı 150’yi geçti. 700 Türk markası pusuda bekliyor. Bunlar kısa sürede dünyaya açılacaklar. 2023’te franchising sektörünün büyüklüğünün 100 milyar dolarlık hacime ulaşması bekleniyor. Türkiye’de girişimciliğe soyunan pek çok kişi işini franchise sistemiyle kuruyor. Bu veriler ülkemizde zincir marka sayısı gibi girişimci sayısının da hızla arttığını gösteriyor.

2018 bizim için yurt içinde olduğu kadar yurt dışı çalışmalarımıza da ağırlık vereceğimiz bir yıl olacak. Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) toplantısı Ekim 2018 tarihinde UFRAD ve Medyafors ev sahipliğinde İstanbul’da, fuar ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Avrupa Franchise Federasyonuna üye olan ülkeler Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere, toplantılar kapsamında Türk markalarıyla buluşacak. Bu buluşmanın Avrupa’ya açılma hedefi olan Türk markaları adına çok önemli bir toplantı olacağına inanıyorum. Medyafors Fuarcılık olarak yerli ve yabancı pek çok markayı girişimci adaylarıyla buluşturmaya devam edeceğiz” diyor.

 

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