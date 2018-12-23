Express yatırım

TÜRKİYE’de 250 milyar liralık büyüklüğe ulaşan franchise sistemi 2019’da rekor büyüme bekliyor. Kira bedellerinin TL’ye dönmesiyle birlikte yatırımların arttığı franchise alanında markalar da yeni bir konsept başlattı. Normal yatırım ve franchise bedellerinden daha düşük olan bu konseptler sayesinde daha fazla girişimciye ulaşılması hedefleniyor. Kioks modeli dükkanlardan oluşan bu konseptlerin franchise bedelleri de daha düşük. Normalde 300-400 bin liralık bir franchise giriş bedeli bu konseptlerle 40 bin liraya kadar iniyor. Bu da yatırımcının riskini azaltıyor.



Bugün gıdadan kuru temizleyeme kadar birçok farklı alanda kioks modeli konseptlerin geliştirildiğini anlatan uzmanlar, şöyle konuştu: “Girişimciler ilk etapta çok yüksek bütçeli yatırımlar yapmak istemiyor. Özellikle de ilk defa bir iş kuran kişiler de bu çok sık yaşanan bir durum. Kioks modeli sayesinde ise yatırımcının riske atacağı para daha düşük oluyor. Bu da modeli cazip hale getiriyor. Girişimci işin para kazandırabileceğini gördüğü zaman farklı bir şube için de kolları sıvıyor. Ancak burada en önemli konu lokasyon. Yer seçimi konusunda operasyon birimleri ortak çalışmaları sonucu çıkan fizibilite raporlarına göre; bölgelerdeki uygun noktalar belirleniyor. Bu dükkanlarda metrekareler çok küçük. AVM ve caddeler için iki ayrı konseptler bulunuyor.”



ANADOLU’DA YAYILIYOR

Bu konseptlerin daha çok genç yatırımcılar için geliştirildiğini anlatan uzmanlar, “Durak, express ve kioks adı altında birçok konsept geliştiriliyor. Yatırımcı ruhu canlı tutan gençlerin önünü açmak için, bütçesi küçük, vizyonu, ufku büyük yeni nesil müteşebbislere anahtar teslim iş imkanı sağlıyoruz, geliştirdiğimiz yeni franchise modelleri ile binlerce yatırımcıya cazip iş imkanları kurması hedefleniyor. Küçük ölçekli yatırımcılar için geliştirilen yeni yatırım modelleri özellikle İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Bursa ve Konya gibi büyük şehirlerde ilgi görmesi bekleniyor. Bu konseptlerden yüzlerce yeni şube açılabilir. Ancak markalar tam olarak hedef veremiyor. Çünkü bazı noktalarda çok fazla talep olduğu gözleniyor” dedi.



KURUM VİZYONUNA DİKKAT

BU alanda faaliyet göstermek isteyen girişimcilerde aranan özellikler hakkında da bilgi veren yetkililer, “Adayların öncelikle kurum vizyonuna uygun, değişime ve gelişime açık ve sürekli geliştirilebilir bir sistem ile entegre hareket edecek anlayışa sahip olmaları gerekmekte. İşletmelerinde bizzat bulunarak ya da atayacakları bir yönetici ile kontrolü sağlamaları da operasyonun ve yönetimin sağlıklı işlemesi için gerekli olan bir çalışma. Yenilikçi ve genç bir ruha rahip olmaları; başarıyı beraberinde getirecek bir diğer nitelik” dedi.