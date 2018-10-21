Ev kadınlarını ve emeklileri işe alacaklar

Nasıl bir çalışan profiliniz var?

Koçtaş’ın 3 bin 200 çalışanı var. Yaş ortalamamız 33. Şirketimizde ağırlıklı olarak lise ve üniversite mezunu arkadaşlarımız görev yapıyor. Bünyemizde kadın çalışanların olmasına çok önem veriyoruz. Yöneticilerimizin yüzde 27’si kadın, hatta şirketimizin stratejisine büyük katkı sağlayan üst yönetimin yüzde 50’sinin kadın olmasıyla gurur duyuyoruz.



Bu yıl ve önümüzdeki yıl kaç mağaza açmayı planlıyorsunuz? Kaç kişiyi işe alacaksınız?

Önümüzdeki süreçte büyüme hedefimizi yoğunlukla Koçtaş Fix mağazalarımız ile gerçekleştireceğiz. Koçtaş Fix, ilkini 2013 yılında açtığımız, ortalama 250 metrekareye sahip küçük formatlı mağazalarımız.

2019’da 250 kişiyi işe alacağız.



İşe alımlarda nasıl kriterler arıyorsunuz?

Elbette tüm adaylarda, başarma arzusu, öğrenme isteği, işbirliği geliştirme, kendisi ve başkaları için sürekli gelişim gibi temel yetkinlikleri arıyoruz. Bir diğer beklentimiz ise evini, evi ile vakit geçirmeyi sevmesi ve güzel fikirler üretmeye istekli olması.

Toplumsal cinsiyet eşitliği önceliklerimizden biri.



Ayrıca istihdam odağımızda ev kadını ve emekliler de var. Uzmanlığı elektrik, boya, tesisat, bahçe, seramik gibi ev geliştirme perakendeciliği ile ilgili alanlarda olan emekliler esnek çalışma saatleri ile uzmanlıklarına uygun alanlarda mağazalarımızda iş imkanı bulabilirler. Aynı şekilde daha önce hiç iş hayatında yer almamış ya da iş hayatına bir süre ara vermiş kadınlara da esnek çalışma saatleri ile mağazalarımızda çeşitli alanlarda iş imkanı yaratmayı önemsiyoruz.



Kaç emekli ve ev kadını almayı hedefliyorsunuz?

Hem emekli hem de ev kadını istihdam ettik. Yeni alımlarımızda bu hedef kitleye özellikle odaklanacağız. Şu anda net bir sayı vermek çok mümkün değil.



Çalışanların önündeki kariyer yolları neler?

Şirketimizde kariyer yolunu, çalışanımızın istekliliği ve ortaya koyduğu performansı belirliyor. Mağaza çalışanlarımız sırasıyla müşteri danışmanı, departman sorumlusu, operasyon ve satış müdür yardımcısı, ardından mağaza müdürü pozisyonlarına yükselebiliyor. Son iki yılda mağazalarımızda ihtiyaç duyduğumuz yönetici pozisyonları için bünyemizdeki 240 çalışanımızı değerlendirdik. Yapılan atamalarla birlikte 164 müşteri danışmanımız ilk kademe yöneticiliğe yükselmiş oldu. Şirket genelinde ise 300 arkadaşımız yöneticiliğe terfi etti.



300 USTA YETİŞTİRECEKLER

Yeni kurulan Koçtaş Kampüs’te ne tür eğitimler vereceksiniz?

Koçtaş Kampüs’ün açılışından bu yana geçen yaklaşık 2 aylık süreçte 45 sınıfta 620 katılımcıya 7 bin 250 saat eğitim verdik. Ayrıca 8 usta da eğitimlerimiz sonucunda sertifikalarına kavuştu. Yıl sonuna kadar 20 ustaya daha sertifika kazandırmayı hedefliyoruz.

Koçtaş Kampüs, 4 birimden oluşuyor: IT ekiplerimizin projelerini hayata geçirecekleri Ar-Ge merkezi, pazarlama ekibimizin ‘Kendin yap (DIY)’ video içeriklerini oluşturacakları Stüdyo, merchandising çalışmaları ile reyon düzenleme örneklerinin yapılacağı Laboratuvar ve eğitimlerin yapılacağı atölyeler bulunuyor.



100’ün üzerinde farklı eğitim başlığında çalışanlarımızın gelişimini destekliyoruz. Koçtaş Kampüs’ü farklılaştıran en önemli noktalardan biri mağazalarımızda yer alan boya, elektrik gibi her kategorinin bir eğitim atölyesinin olması.



Burada ilk etapta kendi çalışma arkadaşlarımız ve bizim için çok değerli olan ustalarımız eğitim alıyor. Koçtaş Kampüs’ten yetişen ustalarımızın ilerleyen dönemde kampüsümüzde eğitmen olmalarını, bilgi ve becerilerini çalışma arkadaşlarımıza aktarmalarını istiyoruz. 2021 yılı sonuna kadar 300 sertifikalı usta yetiştirmeyi amaçlıyoruz.



Çalışanlarınız haricinde dışarıdaki kişilere de eğitim vereceksiniz yani?

Evet. Usta dediğimiz hedef kitle gerçekten meslek olarak ustalık yapan ancak bu konuda eğitimi ya da sertifikası olmayan kişiler. Eğitimlerimiz ücretsiz. 40 saatlik program. İnşaat boyacılığı ve seramik yüzey kaplama alanlarında sertifikalı eğitim programları mevcut planımızda olanlar.



Müşterilere de açık mı Kampüs?

2019 yılı itibariyle Kampüs’te eğitim almak isteyen müşterilerimizi de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Müşterilerimiz Kampüs’te eğitim alarak evlerinde kendileri istedikleri gibi tasarlayacak, güzel fikirler üretebilecek ve küçük dokunuşlarla hayatlarında büyük farklar yaratabilecek.